Nordic Semiconductor、Bluetooth(R) Low Energyに対応した新製品「nRF54LS05A」と「nRF54LS05B」を発表し、nRF54Lシリーズを拡張

低消費電力ワイヤレス接続ソリューションの世界的リーダーであるNordic Semiconductor(https://www.nordicsemi.jp/)は、エントリーレベルの超低消費電力Bluetooth(R) Low Energy（LE）SoCの新製品「nRF54LS05A(https://www.nordicsemi.com/Products/nRF54LS05A)」と

「nRF54LS05B(https://www.nordicsemi.com/Products/nRF54LS05B)」を発表しました。これらのデバイスは、単一チップ構成のシステムにおけるメインのワイヤレスSoCとして使用できるほか、マルチチップ構成のシステムではBluetooth LE(https://www.nordicsemi.jp/protocols/bluetooth-le/)のコンパニオンデバイスとしても利用でき、Nordicの市場をリードするBluetooth LE技術の恩恵をそのまま活用することが可能です。

nRF54LS05AおよびnRF54LS05Bは、堅牢なBluetooth LE接続、超低消費電力、使いやすいソフトウェアといったnRF54Lシリーズ(https://www.nordicsemi.jp/tag/nrf54/)の主要機能を備えつつ、シンプルでコスト効率の高いBluetooth LE製品の開発に最適化されています。NordicのBluetooth LEスタックは業界のリファレンスとして広く採用されており、開発者は高い信頼性と性能の恩恵を受けることができます。このシンプル化された設計により、これらのエントリーレベルSoCは、センサー、タグ、ビーコン、リモコン、PC周辺機器などのシンプルなアプリケーションに最適です。

Nordic Semiconductorでショートレンジ部門担当EVPを務めるØyvind Stromは、次のように述べています。「nRF54LS05AとnRF54LS05Bは、開発者が自信を持ってスタートできるシンプルなエントリーポイントの提供を目的としています。当社の標準Bluetooth LE SoCが持つ基本機能と、使いやすさを重視したソフトウェアエコシステムを組み合わせることで、コスト重視のアプリケーション開発においても、より多くの開発者が公平な条件で競争できる環境を提供します」

Nordicの包括的Bluetoothソリューションを活用

これらのエントリーレベルBluetooth LE SoCにより、開発者はnRF54Lシリーズ全体で利用されている、完全機能かつ認証済みのBluetooth LEスタックをそのまま利用できます。また、認証の再利用も可能です。これにより、業界トップクラスの相互運用性を備えた堅牢で信頼性の高いBluetooth LE通信を実現します。NordicはBluetooth標準の主要な貢献企業として長年活動しており、同社の技術は世界中の数千の開発者から信頼されています。

また、nRF Connect SDK(https://www.nordicsemi.jp/tools/nrfconnectsdk/)をはじめとする強力なソフトウェアツール、充実したドキュメント、オンラインのハンズオン教育などを含むNordicの成熟した開発エコシステムにアクセスできるため、開発を加速し市場投入までの時間を短縮できます。さらに、NordicのnRF Cloud(https://www.nordicsemi.jp/products/cloud/)サービスにより、チップからクラウドまで一貫した安全でスケーラブルなファームウェア更新およびデバイス管理が可能になります。これにより、nRF Connect SDKの価値を拡張し、大規模な製品展開を支えるクラウドエコシステムを提供します。

エントリーレベルSoC「nRF54LS05A」「nRF54LS05B」の主な特長

nRF54LS05AおよびnRF54LS05Bは、エントリーレベル向けに最適化されたメモリ構成と周辺機能を備えており、開発者にとって堅牢で効率的な製品開発基盤を提供します。

nRF54LS05AおよびnRF54LS05Bは、128MHzのArm(R) Cortex(R)-M33プロセッサと低リークRAMを組み合わせており、小型で超低消費電力のワイヤレス設計において、効率的で応答性の高い処理性能を実現します。また、Nordicの第4世代Bluetooth LE無線、基本的なセキュリティ機能を搭載し、シリーズ内の特定のSoCとピン互換性（pin-to-pin compatibility）を備えているため、設計変更を最小限に抑えながら容易にスケールアップすることが可能です。さらに、nRF Connect SDKのBare Metalオプションをサポートしているほか、nRF52シリーズからのスムーズな移行パスも用意されており、開発の迅速化とnRF54Lシリーズの新アーキテクチャへの移行を容易にします。

両SoCはともに0.5MBの不揮発性メモリ（NVM）を搭載していますが、RAM容量には違いがあります。追加のメモリが必要なアプリケーション向けに、nRF54LS05BではRAM容量が拡張されており、

nRF54LS05Aは64KB RAM、nRF54LS05Bは96KB RAMに対応します。

nRF54LS05AおよびnRF54LS05Bは、Nordicの次世代超低消費電力マルチプロトコルSoCファミリーであるnRF54Lシリーズの一部で、同シリーズは新しい2.4GHzマルチプロトコル無線と128MHz Arm Cortex-M33 MCUを搭載しています。また、主な無線プロトコルのBluetooth LE(https://www.nordicsemi.jp/protocols/bluetooth-le/)、Matter(https://www.nordicsemi.jp/protocols/matter/)、Thread(https://www.nordicsemi.jp/protocols/thread/)、Zigbee(https://www.nordicsemi.jp/protocols/zigbee/)、2.4GHz独自モード(https://www.nordicsemi.jp/protocols/2-4-ghz/)に対応します。さらに、スケーラブルなメモリ構成、豊富なアナログ／デジタルインターフェース、高度なセキュリティ機能を備えており、単一チップで幅広い製品開発を可能にする性能と高い統合度を実現しています。

提供時期

nRF54LS05AおよびnRF54LS05Bは現在、評価および開発用途向けに提供されており、量産開始は2026年第3四半期（Q3）を予定しています。

開発キットおよびサンプルの早期アクセスプログラムへの参加については、Nordicの国内営業チーム(https://www.nordicsemi.jp/contact-sales/)までお問い合わせください。

Embedded World 2026でNordic Semiconductorを紹介

Nordic Semiconductorは、以下のEmbedded World 2026で製品デモおよび技術ディスカッションを実施します。

Embedded World 2026

ドイツ・ニュルンベルク

ホール4A / ブース310(https://www.embedded-world.de/en/exhibitors/nordic-semiconductor-2461850)

2026年3月10日～12日

###

