APTO、日本デジタル経済連盟へ一般会員として入会

APTOは、多くのAI開発のボトルネックとなっているデータにフォーカスした、AI開発プラットフォーム事業・AIコンサルティング事業を展開しております。

日本デジタル経済連盟への参加を通じて、これまでのAIデータ企業としての知見を活かしながら、研究者、開発者、そしてビジネスパートナーの皆様との連携を強化し、デジタル技術の活用が日本全体の経済発展に資することができるよう政策提言や情報発信などを行ってまいります。

日本デジタル経済連盟（Japan Digital Economy Federation） とは

日本デジタル経済連盟は、業界横断の総合経済団体として、デジタル技術の活用が日本の経済発展に資するよう、政策提言や情報発信、様々な関係団体との対話等を行っています。

日本デジタル経済連盟（Japan Digital Economy Federation）概要

団体名：一般社団法人日本デジタル経済連盟 [英語表記]Japan Digital Economy Federation

所在地：東京都港区六本木一丁目6番1号

設立年月日：2022年4月15日

目的：業界横断の総合経済団体として、デジタル技術を活用した経済活動の活性化、

日本経済の健全な発展と豊かな国民生活の実現に寄与すること

活動内容：

・ 経済発展に向けた、デジタル技術に関わる課題やニーズなど事業者の意見集約

・ 政策提言、報告書の提出

・ 政府、国内外の行政団体との対話

・ デジタル技術活用に関わる総合的な情報発信

・ デジタル技術を活用した実証実験

公式サイト：https://jdef.or.jp/

あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」、専門家の知見を活用してデータの精度を上げる「harBest Expert」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。

▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」

https://harbest.io/

▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」

https://harbest.site

▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」

https://expert.harbest.io/

会社名 ：株式会社APTO

所在地 ： 東京都千代田区岩本町２丁目４－１ 神田岩本町プラザビル504

代表者 ：代表取締役 高品 良

URL ：https://apto.co.jp/

AI開発やAI開発におけるデータまわりで課題感をお持ちでしたら是非ご相談ください。

