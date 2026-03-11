＜YAMATO Lab.＞企画展『背守り ― 祈りのかたち 願いを込めたひと針 ―』開催

株式会社やまと

2026年3月20日（金）～3月29日（日）の期間、神楽坂のアトリエギャラリー「YAMATO Lab. TOKYO」にて、『背守り ― 祈りのかたち 願いを込めたひと針 ―』を開催いたします。

「YAMATO Lab.（やまとラボ）」は、大正6年創業のきもの専門店「やまと」が挑戦をしていくためのプロジェクト。クリエイティブディレクターに神田恵介氏（keisuke kanda）を迎え、日本文化の魅力と可能性を独自の視点で探究・発信しています。これまでに、全国の温泉地や宿泊施設で使用された“ゆかた”を使い繋げる「宿つなぎ」や、日本発祥のスーベニアジャケット“スカジャン”とキモノを融合させた「スカジャンキモノ」などを発表。神楽坂のアトリエギャラリー「YAMATO Lab. TOKYO」では、2026年から企画展示を不定期開催しています。

2026年3月20日（金）より開催する第3回企画展のテーマは、母たちの祈りの結晶「背守り（せまもり）」です。

本展では、背守り研究家・鳴海友子氏が長年かけて各地を巡り、大切に蒐集してきた40点を超える貴重なアーカイブの中から、選りすぐりの20点以上を特別に展示いたします。かつて子どもを病魔や災いから守るために、縫い目のない背中に一針ずつ施された「魔よけのお守り」。単なる意匠を超え、親から子へと受け継がれてきた慈しみの歴史を、現存する実物コレクションを通して紐解きます。

■ 失われゆく「祈りのかたち」を現代につなぐ、貴重な実物展示

「背守り」とは、子どものきものの背につけた魔よけのお守りです。大人のきものにある「背縫い」には霊力が宿ると信じられていましたが、身幅の狭い子どものきものにはその縫い目がありません。そこで、あえて刺繍を施すことで「目」を作り、背後から忍び寄る魔を防ごうとしたのがこの風習の始まりです。

本展では、雑誌『銀花』や『暮しの手帖』でも紹介され、その文化を守り続ける背守り研究家・鳴海友子氏のコレクションを公開。厳しい時代、子どもたちの命が守られるよう願いを込めて施された、母たちの「祈りのかたち」を間近でご覧いただけます。

■ スペシャルインタビューの公開

展示開催に合わせ、鳴海友子氏へのスペシャルインタビューを公式ページ内「ジャーナル」にて公開予定。背に宿る日本の文化と、母たちの祈りのかたちを、前後編にわたりお届けします。

インタビュー前編 3月20日（金）公開

インタビュー後編 3月27日（金）公開

https://www.kimono-yamato.co.jp/yamatolab/journal/

【EVENT INFORMATION】

日程：2026年3月20日(金) ～ 3月29日(日)

時間：13:00 ～ 19:00

定休：3月24日(火)・3月25日(水）

場所：YAMATO Lab. TOKYO 2F ギャラリースペース

（東京都新宿区赤城元町3-2(https://maps.app.goo.gl/zbi63mJuzgFZ8YPV7)）

内容：背守りの実物展示（20点以上）、歴史解説、関連製品の販売

※期間中は、1Fショップスペースにて、テーラー東洋とのコラボレーションによる「SUKAJAN KIMONO」をはじめ、ヴィンテージリメイクシリーズ、「宿つなぎ」や「りぼんつなぎ」シリーズなど、これまでに展開してきたアイテムもご覧いただけます 。

詳細はYAMATO Lab.のInstagramおよび公式サイトにてご確認ください。

鳴海友子（藍染め作家・背守り研究家）

岡山県倉敷市生まれ。杉野学園女子短期大学被服科卒業。

1999年より藍染作家・鈴木道夫氏に師事し、藍建てと染めの技術を学ぶ。2001年、古書店で出会った雑誌をきっかけに「背守り」に魅了され、各地の骨董市や古民藝店を巡り、背守りのついた子どものきものを収集。現在は40点以上のコレクションを所持しています 。季刊「銀花」や「暮らしの手帖」に紹介記事が掲載されたことをきっかけに、各地で背守りの展示会やワークショップを開催し、子を想う母の祈りのかたちを現代に伝える活動を行っています 。

ABOUT YAMATO Lab.

YAMATO Lab. は、大正 6 年創業のきもの専門店「やまと」が挑戦をしていくためのプロジェクト。

「keisuke kanda」デザイナー 神田恵介氏をクリエイティブディレクターとして迎え、2023 年秋より始動。受け継がれてきた歴史や物語を大切にしながら日本文化を探究し、新たな視点による可能性を生み出す場所。共に歩んできた「さんち」の職人たちの技術と向き合いながら、日本のおもしろいものを独自の目線で蒐集、記録、発信することで、装束や文化の「魅力」と「新たな可能性」を届けることを目指しています。

SHOP & GALLERY

YAMATO Lab. TOKYO

住所 〒162-0817 東京都新宿区赤城元町3-2

アクセス 東京メトロ東西線 神楽坂駅 1 番出口 徒歩3分

https://www.kimono-yamato.co.jp/yamatolab/

Instagram：@yamato.lab(https://www.instagram.com/yamato.lab/)