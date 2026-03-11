グローバル・ブレイン、世界最大級のアクセラレーター「Techstars」と、日本およびグローバルにおけるイノベーション加速に向けた戦略的提携を発表

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）は、世界最大級のアクセラレーターでありシード向けスタートアップ投資機関であるTechstarsと、日本のスタートアップエコシステムとグローバル市場を結びつける包括的な戦略的提携を締結いたしました。

本提携は、グローバル・ブレインのDeep Tech領域およびCVC（コーポレートベンチャーキャピタル）の深い専門知識に、Techstarsの世界的なネットワークとアクセラレーターモデルを融合させる取り組みです。本提携を通じて、グローバル・ブレインのミッション「Go Global（グローバルに活躍するスタートアップの創出）」の実現に向けた、日本のスタートアップエコシステムのグローバル市場への拡大とイノベーションの加速を強力に推進します。

■ 主な提携内容

1. 共同VCファンドの組成と投資推進

本提携により、グローバル・ブレインとTechstarsは共同で、目標運用総額2億米ドル（約300億円）の新たなベンチャーキャピタルファンドを組成し、Techstarsのアクセラレーター・ポートフォリオおよび広範なメンター・卒業生を含む協力なグローバルネットワークを対象に、直接投資を積極的に推進します。

2. アジアにおけるアクセラレータープログラムの展開

グローバル・ブレインは戦略的パートナーとして、Techstarsの「Corporate Accelerator」および「Founder Catalyst」プログラムを日本およびアジア全域の企業や自治体、大学へ導入します。これにより、アジア地域全体のオープンイノベーションとエコシステムの構築を支援します。

3. CVCファンド組成のグローバル連携

グローバル・ブレインは、Techstarsのグローバルな事業開発ネットワークを活用し、CVCファンド設立を検討するグローバル企業に対し、グローバル・ブレインのCVCファンド管理プラットフォームを提案・紹介します。

4. 資本投入パートナーシップ

戦略的資本提携を通じて、日本の投資家には高成長グローバルスタートアップへの独自アクセスを、Techstarsポートフォリオ企業にはアジア市場への進出機会をそれぞれ提供します。

Techstars Founder and CEO David Cohen コメント

「この提携は、日本のスタートアップエコシステムをグローバルな舞台と結びつける重要な一歩です。グローバル・ブレインの日本におけるリーダーシップとCVCの専門知識を、弊社のグローバルアクセラレーターモデルと組み合わせることで、起業家たちが成功するための新たな道筋を創出します。」

グローバル・ブレイン株式会社 代表取締役社長 百合本 安彦 コメント

「Techstarsとの提携により、日本のスタートアップエコシステムのグローバル進出とイノベーションを前進させることができ、大変嬉しく思います。本提携は、弊社のミッション『Go Global（グローバルに活躍するスタートアップの創出）』を投資とネットワークの両面から体現する大きな一歩です。弊社は今後さらにグローバル化を加速させ、両社のポートフォリオ企業の起業家、メンター、パートナー、投資家ネットワークを活用することで、ステークホルダーの皆さまに大きな価値を創出してまいります。」

※免責事項：

本プレスリリースは、グローバル・ブレインとTechstarsによる戦略的提携の発表を目的としたものであり、特定のファンドへの出資勧誘を目的としたものではありません。また、本リリースに記載されているファンドの概要はあくまでも現時点での計画であり、今後予告なく変更される可能性があります。

Techstarsについて

Techstarsは起業家の成功を支援します。グローバルアクセラレーターとベンチャーキャピタルファンドを通じ、すべての人々のより良い未来を築く起業家が率いる初期段階のスタートアップに投資しています。これには、卒業生、メンター、パートナー、投資家からなる広範なネットワークを活用し、ポートフォリオ企業を支援する取り組みが含まれます。2007年以降、業界を定義する数十社の企業に早期投資を行っており、それらの企業は現在、合計で約3,000億ドルの価値を有しています。

https://www.techstars.com/

グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com