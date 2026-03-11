『ピンキッツ＆ベイビーシャーク ミニショー』2026年4月11日（土） 龍宮城スパホテル三日月にて1日限定開催！
龍宮城スパホテル三日月（千葉県木更津市、統括支配人：直井良介）は、2026年4月11日（土）、館内にて『ピンキッツ＆ベイビーシャーク ミニショー』を開催いたします。
本イベントは、2026年2月13日（金）から5月13日（水）まで開催中のコラボレーション企画「ベイビーシャークのぽかぽかおんせんデビュー」の一環として実施される、1日限定のスペシャルミニショーです。
世界中で親しまれている人気キャラクターThe Pinkfong Companyの「ピンキッツ」と「ベイビーシャーク」が登場し、歌とダンスで会場を盛り上げます。
■イベント概要
イベント名：ピンキッツ＆ベイビーシャーク ミニショー
開催日：2026年4月11日（土）
◆午前の部／開場11:00 開演11:30～12:00頃
◆午後の部／開場15:00 開演15:30～16:00頃
会場：龍宮城スパホテル三日月 スパ棟5F 宴会場「さざなみ」
観覧形式：着席観覧（定員あり／整理券制・先着順）
観覧料：無料（※当日ご入館のお客さま限定／別途入館料が必要です／観覧後にアンケート回答へのご協力をお願いいたします）
■整理券配布について
●11:30の回：10:00より
●15:30の回：13:30より
●配布場所：スパ棟フロント
※当日はリストバンド着用のお客さまのみ整理券をお受け取りいただけます。
※整理券はリストバンド1つにつき1枚までのお渡しとなります。
※整理券は各回予定数に達し次第、配布終了となります。
■注意事項
※各回とも定員制となります。整理券をお持ちでない場合はご観覧いただけません。
※状況により、整理券の配布時間・方法、イベント内容は予告なく変更となる場合があります。
※【撮影可否について】
・ショー中の写真・動画撮影は可能ですが、他のお客さまの映り込みにはご配慮ください。
「ベイビーシャークのぽかぽかおんせんデビュー」開催中！
龍宮城スパホテル三日月では、Pinkfongのベイビーシャークの世界観を楽しめるコラボレーションイベント「ベイビーシャークのぽかぽかおんせんデビュー」を2026年2月13日（金）から5月13日（水）まで開催中です。
館内装飾やフォトスポット、関連企画など、期間限定でベイビーシャークの世界観を楽しめる特別なイベントとなっております。
詳細は、特設サイト（https://www.mikazuki.co.jp/ryugujo/lp/babyshark/）をご覧ください。
龍宮城スパホテル三日月では、今後もお客様が「泊まって良かった」と思っていただけるイベントを積極的に展開していきます。
・特設サイト：https://www.mikazuki.co.jp/ryugujo/lp/babyshark/
・グッズ付き宿泊プラン：https://x.gd/FZqbV
・公式X：https://x.com/ryuugujyouhotel/
・公式Instagram：https://www.instagram.com/ryugujo_spahotel_mikazuki?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/ryugujo_spahotel_mikazuki?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)