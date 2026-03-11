「電力系統混雑管理の仕組みと動向」と題して、株式会社三菱総合研究所 電力・エネルギー本部 チーフ事業マネージャー 攝待 彰久氏によるセミナーを2026年4月21日(火)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

電力系統の混雑解消に向けた管理の仕組みと国内外動向

～ノンファーム接続や制度類型、議論状況と今後について～

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26241

[講 師]

株式会社三菱総合研究所 電力・エネルギー本部

チーフ事業マネージャー 攝待 彰久 氏

[日 時]

２０２６年４月２１日（火） 午後１時～３時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

我が国では、2012年のFIT施行を契機に再生可能エネルギーの導入拡大が進んできました。他方で、再エネの導入拡大に伴う課題の一つとして、系統混雑の課題が生じつつあります。これまで系統混雑が発生しないよう、一般送配電事業者では送変電設備の新設・増強を行ってきました。再エネの更なる導入加速を求められる中、ノンファーム接続が導入されたことで、混雑の発生が前提となり、今後混雑解消を行うための再給電や再エネの出力制御が見込まれます。本講演では、これら系統混雑の概要から我が国での仕組みおよび、海外での議論状況について紹介します。

１．電力系統と系統混雑

２．日本の電力系統の形成とノンファーム接続

３．混雑管理制度の類型

４．諸外国における混雑管理制度の動向

５．我が国での議論状況と今後

６．質疑応答／名刺交換

