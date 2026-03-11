クリエイターが“安心して二次創作に取り組める環境”づくりへ「描いて創ろう！公式二次創作グッズ市」を活用した実証にAMGが協力

学校法人吉田学園

学校法人吉田学園 アミューズメントメディア総合学院（東京都渋谷区／理事長：吉田 東吾、以下 AMG）は、株式会社gumi、スカパーJSAT株式会社、株式会社日立ソリューションズが、コンテンツ業界における二次創作文化を、クリエイターがより安心して楽しめるものにするために実施する「描いて創ろう！公式二次創作グッズ市」を活用した実証（PoC）に協力いたします。

本取り組みでは、グッズの許諾から製造・販売、売上に応じたライセンス料分配までのプロセスを一元化し、透明性と効率性を備えた仕組みとして検証するとされています。AMGは、次世代クリエイターを育成する教育機関として、こうした環境整備の動きを支援してまいります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/732_1_14d5f6f4570f799ece8470f00a248c69.jpg?v=202603111151 ]



■ 背景

──────────────────────────────

AMGは教育機関として、学生が創作に没頭できる環境作りと、著作権・権利への正しい理解に基づく「社会と調和した表現」の育成に注力してまいりました。

本取り組みが掲げる「安心」と「明確なルール」による創作環境の整備は、本学院の教育理念と深く合致するものです。この度の主旨に強く賛同し、次世代クリエイターの成長を支援すべく、本プロジェクトに協力いたします。

──────────────────────────────

◇公式LPサイト

https://create.fanlife-platform.com/

◇gumi - プレスリリース

https://gu3.co.jp/news/archives/9203/

◇スカパーJSAT - プレスリリース

https://www.skyperfectjsat.space/jp/news/20260219

◇日立ソリューションズ - プレスリリース

https://www.hitachi-solutions.co.jp/company/press/news/2026/0219.html

アミューズメントメディア総合学院（AMG）について

2年間でエンタテインメント業界の第一線で活躍できる‟即戦力”の育成を目的に、業界のプロの手で1994年に設立された本学院は、2024年で開校30周年を迎えました。

AMGの最大の特徴は、 「制作現場こそ、最高の教育現場である。」という創立以来の教育理念を基に、「産学共同・現場実践教育」の実現のために一般に流通する商業コンテンツを制作するAMGグループの事業部で業界経験が積めること。邦画制作、外国映画の吹替えスタジオ、ゲーム開発、小説・漫画の出版など、実際の制作現場に≪プロ≫として参加することで本物の【実力】を身につけ、就職やデビューへと導きます。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

アミューズメントメディア総合学院 広報部

TEL：0120-41-4600 E-mail：info@amgakuin.co.jp

学院概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25577/table/732_2_1f63492279bcd228e9c46faf0be96e21.jpg?v=202603111151 ]