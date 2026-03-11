【コミック発売】『ガンダムW』TV放送30周年！　TVシリーズ終了からOVAまでのエピソードを描く公式コミック「愛蔵版　新機動戦記ガンダムW BLIND TARGET」が発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月10日に「愛蔵版 新機動戦記ガンダムW BLIND TARGET」を発売いたしました。

▲「愛蔵版 新機動戦記ガンダムW BLIND TARGET」の表紙。イラストは、あさぎ桜による描き下ろし。(C)創通・サンライズ

◆TVシリーズとOVAの間をつなぐ『ガンダムW』公式コミック

TV放送30周年を記念した『新機動戦記ガンダムW』発のコミック愛蔵版。TVシリーズと続編にあたるOVA『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』の間に起きたエピソードが描かれる。謎の武装集団に襲われたリリーナは失踪。コロニー会議の会場が爆破され、死亡リストにはカトル・ラバーバ・ウィナーの名があった。平和を脅かす者たちに対峙するヒイロらガンダムパイロットたちの活躍を描くサンライズ公認のオフィシャルストーリー。

本コミックの脚本は、TVシリーズの脚本にも参加した面出明美氏が担当。作画はイラストレーター・漫画家で『W』30周年の公式イラストも担当するあさぎ桜氏が手がける。

▲愛機ウイングゼロに別れを告げるヒイロ。(C)創通・サンライズ▲平和のために尽力するリリーナだったが…。(C)創通・サンライズ▲カトルはコロニー会議への出席を前にデュオと語らう。(C)創通・サンライズ

▲五飛やトロワたちの身にも危険が迫る。(C)創通・サンライズ

▲同時発売の「愛蔵版 新機動戦記ガンダムW EPISODE ZERO」の表紙より。(C)創通・サンライズ

［商品概要］

■ノーラコミックス

「愛蔵版 新機動戦記ガンダムW BLIND TARGET」

原作：矢立肇・富野由悠季

脚本：面出明美

作画：あさぎ桜

定価：1,210円（税込）

発売日：2026年3月10日

判型：A5変型

ISBN：978-4-05-607146-7

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1960714600(https://hon.gakken.jp/book/1960714600)

【本書のご購入はコチラ】

ショップ学研＋：https://gakken-mall.jp/ec/plus/pro/disp/1/1960714600(https://gakken-mall.jp/ec/plus/pro/disp/1/1960714600)

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4056071462(https://www.amazon.co.jp/dp/4056071462)

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494790/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494790/)

セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1107676476(https://7net.omni7.jp/detail/1107676476)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開