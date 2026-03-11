ヴィブラムジャパン、スポーツクライマー松藤藍夢とのアスリート契約を締結

ヴィブラムジャパン株式会社松藤藍夢選手 （撮影協力：Urban Base Camp）

高性能ラバーソールの製造と販売を行うイタリアのソールメーカーの日本法人であるヴィブラムジャパン株式会社（本社：東京都中央区、ゼネラルマネージャー：ケビン ステンベルジェ、以下ヴィブラム）は、2026年2月20日（金）より、スポーツクライマーの松藤藍夢（まつふじあのん）氏とのアスリート契約を締結したことをお知らせいたします。

ヴィブラムは2011年より、本国および各国拠点を通じて、トレイルランニングやマウンテニアリング、クライミングなど多様なアウトドア分野のアスリートを支援し、グローバルアスリートコミュニティ「TEAM VIBRAM（チーム・ヴィブラム）」を築いてきました。今回、その活動のさらなる展開として、プロのクライマー選手とのスポンサー契約を新たに締結しました。

本契約は、ヴィブラムジャパンにとって初となるオリンピック正式種目アスリートとのスポンサー契約です。これまで支援をしてきたランナーなどのアスリートや山岳ガイドに続き、国際的な競技シーンで高い注目を集めるスポーツクライミング分野へとサポート領域を広げています。競技人口およびメディアでの露出が年々拡大している本競技において、これまで以上に注目を集めることが期待されています。

松藤選手が主に着用しているソール(シューズ)について

本選手が着用するSCARPAのクライミングシューズ DRAGO(https://scarpa.com/products/drago-all-hooking-possibilities-70017-000-1?_pos=4&_fid=e4d78be20&_ss=c) には、ヴィブラムの高性能コンパウンド Vibram XS Grip 2(https://www.vibram.com/jp/TECH_xs-grip-2.html) が搭載されています。Vibram XS GRIP 2は、スポーツクライミング競技において多くの優勝者が使用してきた実績を持ち、世界中のトップアスリートから高い評価を獲得しています。強いグリップ力が特長のソールで、温度の変化にも左右されにくいため、さまざまなコンディション下でも安定したパフォーマンスを発揮します。さらに、硬さと柔軟性にも優れているため、傾斜の強い壁面でも安定感を実現。競技のわずかな差を左右する「滑らない安心感」を与える高性能ソールです。

松藤藍夢選手 （撮影協力：Urban Base Camp）■松藤藍夢（まつふじあのん）プロフィール

日本大学4年生。小学6年生からクライミングジムに通うようになり、本格的にスポーツクライミングを始める。2019年に行われたボルダリングユース日本選手権で初めて表彰台に上がると、2022年にはW杯に初出場。2023年には母国開催となったW杯で3位に入ると、2024年におこなわれたアジア選手権では全4課題を全登し国際大会初優勝を果たし、翌年おこなわれる世界選手権の出場権を掴む。確かな実力で黄金世代を引っ張る若きエース候補。得意種目はボルダー。

■実績

2025年

- IFSCクライミング・ワールドカップ(B) インスブルック 3位

2024年

- ボルダージャパンカップ2024 3位- IFSCクライミング・ワールドカップ(B)柯橋2024 6位- IFSCクライミングアジア選手権 優勝

2023年

- ボルダージャパンカップ2023 6位- ボルダー＆リードジャパンカップ2023 2位- IFSCクライミング・ワールドカップ(B)八王子 3位- IFSCクライミング・ワールドカップ(B,L,S)ソウル 4位- IFSC クライミング 世界選手権 ベルン 出場- 杭州アジア大会 スポーツクライミング ボルダリング・リード複合 4位

2022年

- IFSCクライミング・ワールドカップ(B)ブリクセン 5位

2020年

- ボルダリングジャパンカップ2020 6位- ボルダリングユース日本選手権 葛飾大会 優勝

2019年

- ボルダリングユース日本選手権 鳥取大会 2位

松藤藍夢 Instagramアカウント: https://www.instagram.com/anon_matsufuji

■ヴィブラムジャパン公式Instagram

ヴィブラムがもつ独自のテクノロジーの裏側や、日本独自の情報を幅広く発信していきます。是非フォローしてください！

ヴィブラムジャパン公式Instagram :https://www.instagram.com/vibram_japan/

■Vibram（ヴィブラム）

スポーツ、アウトドア、アスレジャー、セーフティ、ドレスやカジュアルフットウェア向けの高性能ラバーソールを提供するブランド。1937年に北イタリアで創業したヴィブラムは、世界の登山界を変えたCarrarmato「カラルマート」、別名「タンクソール」を開発し、アウトドア産業に革命をもたらしました。今日、ヴィブラムは世界中の一流フットウェアブランドに最高品質のソールを提供し続けています。

【会社概要】

会社名：ヴィブラムジャパン株式会社

ゼネラルマネージャー：ケビン ステンベルジェ

日本支社：東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋513

公式HP：https://www.vibram.com/jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/vibram_japan/