YouTube「楽待 RAKUMACHI」チャンネル登録者数150万人を突破！

楽待株式会社

＜本リリースのポイント＞

・楽待が運営するYouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI」の登録者数が150万人を突破

・3月には撮影スタジオを3室に増設し、動画制作体制をさらに強化

・2017年の本格始動から約9年、これまで3640本の動画を投稿し、総再生回数は10億回を超える

楽待株式会社（本社：東京都中央区、東証スタンダード、証券コード：6037）が運営するYouTube「楽待 RAKUMACHI」のチャンネル登録者数が150万人を突破したことをお知らせします。2017年に動画投稿を本格化した本チャンネルでは、これまで3640本以上の動画を公開し、総再生回数は10億回超。再生回数100万回を超える動画は56本に上ります。2024年11月に登録者100万人を突破し、約1年4カ月で今回の150万人達成となりました。

新しい撮影スタジオから発信をさらに強化

2026年3月には新しい撮影スタジオが完成。象徴的なエントランスでゲストをお迎えする設計となっています

楽待のYouTubeチャンネルでは2024年以降、不動産投資以外のテーマにも対象を広げてきました。それに伴い、出演者の多様化やセットの種類が増え、外部の撮影スタジオを利用する機会が増加。2024年7月、初めて社内に専用スタジオを開設しました。

その後、2024年11月に登録者数100万人を達成したことを機に、制作体制のさらなる強化を決定。これまで1室だった撮影スタジオを3室に増設し、メイク室なども新たに設けました。

フロア全体の設計は、ミニマリズム建築で知られる建築家・小川晋一氏が担当。スタジオセットのデザインは「KIGENZEN」の大長将之氏が手掛けました。生成AIで手軽にコンテンツが作れる時代だからこそ、「本物」の素材や家具にこだわり、スタジオには名作と呼ばれる家具や、本物のアート作品などを使用しています。新スタジオから、さらに多くの動画をお届けできるよう努めてまいります。

YouTube「楽待 RAKUMACHI」とは

2009年4月に開設し、2017年より動画投稿を本格化。当初は不動産投資に関する動画を中心に制作し、2020年に登録者数10万人を突破しました。その後、投資全般や経済、政治、さらには怪談やアングラなどテーマの幅を広げ、2024年に登録者数100万人を突破。UserLocal社が発表する「YouTube企業公式ランキング」では、国内36位にランクインしています（2026年3月10日時点）

【会社概要】

社名：楽待株式会社

URL：https://rakumachi.co.jp/

上場市場：東証スタンダード（証券コード：6037）

本社：東京都中央区八丁堀三丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階

設立：2005年8月23日

事業内容：国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」の運営