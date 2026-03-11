【JR東京駅グランスタ東京】ヴィーガン・ハラール対応「精進カレー」が期間限定で登場｜「MERCY Vegan Factory」開発メニューを「キッチン楽」が提供

イージーリンク株式会社

イージーリンク株式会社（所在地：奈良県斑鳩町、代表：欠端富見男）が運営するヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」（大阪市）が商品開発した、ヴィーガン・ハラール対応の「精進カレー（十六穀入りご飯）」が、JR東京駅構内「グランスタ東京」の期間限定ショップ「キッチン楽」（運営：株式会社キュアフーズ）にて販売されます。

本商品は、動物性原料を一切使用せず、植物由来の食材のみで仕上げたヴィーガン・ハラール対応のカレーです。MERCY Vegan Factoryのシェフが研究を重ねて開発したレシピを、ハラール認定を受けた「キッチン楽」の専用工場で製造。スパイスの豊かな香りとコクのある味わいに仕上がっています。宗教・文化・ライフスタイルなど多様な食のニーズに配慮しながら、誰もが楽しめるメニューです。

東京駅という国内外から多くの人が訪れる場所での販売を通じて、ヴィーガン・ハラール食の選択肢を広げることを目指します。

販売商品について

精進カレー（十六穀入りご飯）

■商品名

MERCY Vegan Factory × Kitchen RAKU

「精進カレー」（十六穀入りご飯）

MERCY Vegan Factoryのシェフが開発したレシピを使い、ハラール認定を受けた工場で製造したヴィーガン・ハラール対応カレー。植物由来の素材のみで、スパイスの豊かな香りとコクのある味わいに仕上げました。

・特定原材料等…大豆・ごま

・ヴィーガン仕様・ハラール対応

■価格

1,000円（税込）

販売場所

キッチン楽（Kitchen RAKU）期間限定ショップ

■場所

JR東京駅構内 グランスタ東京 地下1階

お弁当・総菜エリア内イベントスペース「POP UP GRANSTA Deli」

■期間

2026年3月9日（月）～2026年3月29日（日）

■営業時間

平日・土／8:00～22:00

日・祝日／8:00～21:00

※3月20日～3月22日の営業時間は、グランスタ東京公式サイト内「営業時間のご案内(https://www.gransta.jp/news/info/20200601eigyousaikai/)」をご確認ください。

「キッチン楽」について

「食のバリアフリー」をコンセプトに、百貨店ギフトや高級ホテルでも採用されてきた確かな味をお届けする『キッチン楽』。

熊本県上天草市のハラール認証自社キッチンで、一つひとつ丁寧に手作りしています。

本場のエスニックを感じるルンダンやヴィーガン対応メニューなど、国籍や食文化を問わず誰もが一緒に「美味しい」を楽しめる一品をご提供します。

農林水産省ヴィーガンJAS認証取得。おいしくて安心なMERCYの料理

MERCY Vegan Factoryは、農林水産省ヴィーガンJAS認証取得店です。これは、国が認めた機関によって、施設、生産管理、品質管理、検査などの体制が十分であると認証された事業者のみに与えられるものです。そのため、安心して食べられるヴィーガン食をお探しの方にも高い評価をいただいています。

当店の料理やスイーツ・パンは全て、料理人やパティシエ、職人が研究を重ねて完成させた自信作です。お客様からは「卵も乳も小麦粉も使っていないなんて信じられないほどおいしい！」「ヴィーガン食のイメージが変わった」という声を、多数いただいております。

卵・乳を含む動物性原材料や、蜂蜜、精製の過程で骨粉等を使用した白砂糖等は一切使用していません。ヴィーガンの方だけでなく、アレルギー体質の方にも安心して召し上がっていただけます。

イージーリンク株式会社について

イージーリンク株式会社は、人と地球がともに健やかに生きる社会を目指して、動物性原料を一切使わない“ヴィーガン食品”の可能性を追求しています。プラットフォーム事業・産業支援＆フランチャイズ事業・研究開発事業の3領域を柱に、レストラン運営や商品開発、JAS認証の取得などの実績を重ねてきました。おいしさ、栄養、サステナビリティを兼ね備えた選択を、もっと気軽に楽しめるように。日々研究を重ね、自信を持ってサービスをお届けしています。

当社が運営する大阪・谷町九丁目のヴィーガンレストラン「MERCY Vegan Factory」は、世界中のヴィーガン対応レストラン検索サイト『Happy Cow』で大阪1位＆最高評価を獲得し、百貨店や駅ナカへの出店実績も多数。Googleの口コミでは星4.8の高評価をいただいています。

【会社概要】

社名：イージーリンク株式会社

本社所在地：奈良県生駒郡斑鳩町龍田北一丁目12番23号

代表取締役：欠端 富見男

設立：1997年9月16日

HP：https://www.ezl.co.jp/