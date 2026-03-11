アニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年記念施策が、4月3日からアニメイトで開催決定！　限定デザインショッパーの販売や、店内モニターでの限定コメント映像の放映などでアニバーサリーをお祝い!!

株式会社アニメイトホールディングス△コラボレーションショッパー特設ページはこちらから！ :https://www.animate.co.jp/ex/heroaca_animate_10th/

株式会社アニメイトは、【アニメ『僕のヒーローアカデミア』放送開始10周年記念キャンペーン】を2026年4月3日から開催いたします。

全国アニメイトで限定デザインの「コラボレーションショッパー」を販売するほか、店内モニターで限定のコメントを放映！ さらに、アニメイトスタッフの名札が『僕のヒーローアカデミア』デザインに!! オリジナル缶バッジも装着して盛り上げます。

アニメイト池袋本店、梅田の店内では大きなモニターなどが『ヒロアカ』仕様になるほか、アニメイト池袋本店では、ヒーローたちが勢ぞろいする「グリーティングイベント」も実施いたします。

特典「アニバーサリーカード（全6種）」がもらえる【アニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年スタートダッシュフェア】もスタートするので、あわせてチェックしてみてください！

■キャンペーン情報

アニメ『僕のヒーローアカデミア』放送開始10周年記念キャンペーン

1）コラボレーションショッパー

開催期間：2026年4月3日～なくなり次第終了

開催場所：全国アニメイト

開催内容：限定デザインのショッパーを展開！

（1会計につき1枚まで、1枚5円〈税込〉でご購入いただけます）

△コラボレーションショッパー

2）アニメイト限定店内放送

開催期間：2026年4月3日～4月26日

開催場所：全国アニメイト

開催内容：アニメイト店内のモニターにて限定のコメントを放映！

3）店内コラボレーション

開催期間：2026年4月3日～4月9日

開催場所：

アニメイト池袋本店 1階エントランス広場／エスカレーター装飾（アニメイト池袋本店エスカレーター装飾は4月16日まで）

アニメイト梅田 店内165インチモニター

開催内容：アニメイト池袋本店とアニメイト梅田にてアニメ『僕のヒーローアカデミア』のコラボレーションが実現！

店内の大きなモニターなどが『ヒロアカ』仕様に!!

4）グリーティングイベント

開催日：2026年4月3日 (1)16時～ (2)18時～

開催場所：アニメイト池袋本店 北館1階

開催内容：アニメイト池袋本店にヒーローたちが勢ぞろい！

※イベントは参加フリーとなります。

△グリーティングイベントPOP

5）アニメイトスタッフ名札ジャック／缶バッジ装飾

開催期間：2026年4月3日～4月26日

開催場所：全国アニメイト・DECOTTO by animate cafe

開催内容：アニメイトスタッフの名札が『ヒロアカ』仕様に！

さらにオリジナル缶バッジも装着しています。

△スタッフ装着缶バッジ

■フェア情報

△特典：アニバーサリーカード（全6種）

アニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年スタートダッシュフェア

開催期間：2026年4月3日～4月26日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、アニメ『僕のヒーローアカデミア』関連（アニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』を含む）のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、書籍・オーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円（税込）以上必須）1点毎、グラッテ飲食・有償特典をご購入・ご予約（内金全額必須）1点毎に【アニバーサリーカード（全6種）】を1枚プレゼントいたします。

特典内容：アニバーサリーカード（全6種）

※特典はお選びいただけません。



※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■『僕のヒーローアカデミア』とは

週刊少年ジャンプにて連載された堀越耕平先生によるコミックシリーズで、ヒーローを目指す高校生、緑谷出久とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが描かれています。

2025年12月にTVアニメが完結した後も、2026年4月からはTVアニメ放映10周年を記念した「僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary」としてさまざまな企画の展開を予定しており、ますます注目を集めている作品です。