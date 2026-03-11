旧帝大理系院生の“研究に没頭できる就活”を加速！

株式会社TKF Project

株式会社TKF Project

株式会社TKF Projectは、理系院生向けキャリア支援サービス「TKF Lab」において、学生が研究に熱中できる環境の構築に向け、研究活動とキャリア形成の両立支援を推進しています。そのための1つの取り組みとして、研究発表型合同イベントを2026年9～10月に各拠点で対面開催いたします。学生は 自身の研究への想いや熱量を発信しながら視野を広げ、今後のキャリアを見つめ直す機会を得られます。

■TKF Labについて

TKF Labは、研究活動に邁進する理系院生向けのキャリア支援サービスです。現在では、5,000名以上の旧帝大の理系院生に利用されるサービスへと拡大しています。本サービスでは、民間企業への就職活動だけでなく、博士進学も含めたキャリア選択を視野に、それぞれの理系院生にとって最善の選択を支援しています。

▼本サービスのポイント

１.研究に向き合う努力が正当に評価され、希望のキャリア選択につながる状態を支援します。

２.就職活動に費やす時間を最小限にし、研究に没頭できる環境づくりを目指します。

３.様々な機会を通じて、衰退していると言われている日本の研究力・技術力を支える取り組みを加速してまいります。

■研究発表型合同イベント

研究発表型合同イベントは、「研究力の高い民間企業への就職を視野に入れている理系院生」と「研究に邁進している理系院生を採用したい民間企業」との接触機会を提供する対面イベントとなっています。就職活動のテクニックを磨いてきた学生ではなく、研究に本気で向き合ってきた学生が報われるイベント形式としています。研究発表ポスターでは、研究内容に関する記載が主体となっており、その中に一部パーソナリティに関する記載が含まれています。そのため、研究発表ポスターを介してコミュニケーションをとっていただくことで、面接で得られる情報と同程度もしくはそれ以上の情報を取得することができます。

▼開催概要

開催日・開催形式：2026年9～10月・各拠点（北海道/東北/関東/東海/関西/九州）対面開催

参加学生数：各拠点100名以上（倍率約2倍の選考を通過した研究に熱心な理系院生）

参加企業数：各拠点20社（想定）

イベント構成：研究発表ポスターセッション+企業ブースセッションの二部構成

▼イベントまでの流れ

１.研究室等の先輩からの口コミに加え、TKF Lab運営陣が各拠点の研究室を訪問し魅力を直接伝えることで参加を促進します。

２.参加希望学生が作成した研究発表ポスターを、現役及び元研究者が3回以上添削し、「誰にでも伝わる」レベルまでブラッシュアップします。

３.研究への姿勢・人となりの両面から、自身のキャリアに本気で向き合う学生を選抜し、当日参加へつなげます。

▼昨年の研究発表型合同イベント参加企業並びに参加担当者様の声（一部抜粋）

・AGC株式会社・アサヒビール株式会社・旭化成株式会社

・小野薬品工業株式会社・キリンホールディングス株式会社

・住友電気工業株式会社・大同特殊鋼株式会社・大鵬薬品工業株式会社

・中外製薬株式会社・株式会社ディスコ・東海旅客鉄道株式会社

・東洋エンジニアリング株式会社・日本たばこ産業株式会社・日本ハム株式会社

・日本製鉄株式会社・パナソニック オートモーティブシステムズ 株式会社

・パナソニックホールディングス株式会社・P&Gジャパン合同会社

・富士フイルム株式会社・JFEスチール株式会社・三井化学株式会社・三菱重工業株式会社

■お問い合わせ

イベント出展に関するお問い合わせ、ご質問等は下記よりお願い申し上げます。

TKF Lab運営事務局

tkf-lab@tkfproject.com

■会社概要

会社名：株式会社TKF Project

所在地：〒104-0053 東京都中央区晴海3-10-1 Daiwa晴海ビル

設立：2021年6月

事業内容：キャリア支援事業（国内大学生・海外大学生・中途人材向けサービス等）

ホームページ：https://tkfproject.com/