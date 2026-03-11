4月23日(木)「リチウムイオン電池のリサイクルの法規制や処理技術、市場実態、課題と今後の展望」Zoomセミナーを開講予定
株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として、「リチウムイオン電池の規制・リサイクル・処理技術」と「市場の展望」について解説します。
リチウムイオン電池の法規制や、リサイクル・発火事象への課題と取り組みについて解説します！
リチウムイオン電池の市場が拡大している一方、リサイクル処理、発火事故対策など多くの課題を抱えています。本講座では、国内外の法規制、LIBリサイクルの処理工程や市場を整理し、今後のリサイクルビジネスと技術動向について解説します。
テーマ：リチウムイオン電池のリサイクルの法規制や処理技術、市場実態、課題と今後の展望
開催日時：2026年04月23日(木) 13:00-17:00
録画視聴：対象
参加費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定
URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f11c5e3-465f-6fa8-99a8-064fb9a95405
WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。
電池技術研究所 研究者：鹿島 理 氏
１.蓄電池リサイクルに関連する法令の基礎知識
２.蓄電池のリサイクルシステムと実績、処理工程の基礎知識
３.リサイクル技術の基礎知識
４.市場実態と対応する制度の施行状況に関する基礎知識
【講演のポイント】
本セミナーでは、リチウムイオン電池を中心に、蓄電池に関する法規制や処理工程、リサイクルの経済性、市場動向、EU電池規則対応など、蓄電池に関係する業務を行うものであれば押さえておきたい電池のリサイクルの基礎知識を紹介する。
1. 蓄電池の基礎
1.1 蓄電池の原理
1.2 蓄電池の歴史
1.3 蓄電池の構造と反応式
2. 蓄電池のリサイクル
2.1 処理工程の概要
2.1.1 処理工程の概要
2.1.2 蓄電池の金属原料の種類
2.1.3 既存蓄電池の処理工程
2.1.4 リチウムイオン蓄電池のリサイクル技術
2.1.5 リチウムイオン蓄電池の処理工程
2.2 蓄電池のリサイクルシステム
2.2.1 使用済み蓄電池の回収フロー
2.2.2 蓄電池のリサイクルシステム
2.3 蓄電池の流通量と回収量
2.3.1 日本国内の流通量と回収量
2.3.2 車載用電池の回収量
2.3.3 小型二次電池の回収量
2.4 蓄電池の資源価値と課題
2.4.1 LIBリサイクルの経済性
2.4.2 金属の資源価値と輸入価格
2.4.3 コバルト及びリチウムの用途
2.4.4 鉛のマテリアルフロー
2.4.5 LIB回収における経済性
2.5 リサイクル技術の取組と課題
2.5.1 リサイクル技術の取組
2.5.2 次世代リサイクル技術
2.5.3 焙焼法とダイレクトリサイクル
2.5.4 リサイクル事業の課題
3. リサイクル関連法令
3.1 リサイクル関連の法体系
3.2 廃掃法の概要
3.3 資源有効利用促進法の概要
3.4 EU電池規則の動向
4. LIBリサイクル市場の実態と課題
4.1 用途ごとの課題
4.2 民生品用等の小型携帯機器用途の課題
4.2.1 増加するLIBの製品事故
4.2.2 NITEによる発火等の事故情報
4.2.3 リサイクル処理業者で起こる発火事故
4.2.4 市町村における発火事故の実態
4.2.5 発火事故の原因
4.2.6 L IBの発火のメカニズム
4.2.7 事業者が取り組む発火事故の安全対策
4.2.8 発火事故についての法規制
4.3 EV用等の大型機器用途の課題
4.3.1 電気自動車の販売台数
4.3.2 大型LIBの販売量
4.3.3 車載用LIBのシェア
4.3.4 世界のLIB廃棄量
4.3.5 正極材別の車両搭載量
4.3.6 日本のLIBリサイクルの課題
4.3.7 廃車後の蓄電池の流通状況
4.4 今後のリサイクル市場の展望
【質疑応答】
