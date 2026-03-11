【最大25％OFF】Spigen、iPhone 17e対応アクセサリーを発売｜ケース26種・強化ガラスフィルム3種

Spigen Korea Co., Ltd.

モバイルアクセサリーブランド「Spigen（シュピゲン）」は、iPhone 17eの発売に合わせ、対応ケース26種類と強化ガラスフィルム3種類を発売しました。Spigenの人気シリーズを中心としたラインアップで、新しいiPhone 17eを保護するアクセサリーを展開しています。

Spigen Amazon公式ストア :https://spigen.life/47j0hGI

対象製品は最大25％OFFで販売しており、SpigenのAmazon公式ストアで購入可能です。

※一部商品は現在入荷待ちとなっておりますが、順次入荷予定です。

1．ウルトラ・ハイブリッド (クリスタル・クリア)

▶注目アイテム製品名：ウルトラ・ハイブリッド

「ウルトラ・ハイブリッド」は、クリアケースの定番モデルとして長年多くのユーザーに支持されているシリーズです。

米軍MIL規格に準拠した耐衝撃性能に加え、側面にはブルーレジンを採用。従来モデルと比べて透明度を約70％長く維持できる設計となっています。iPhone本来の色を引き立て、iPhoneの個性が映えるケースです。

販売価格は1,980円(税込み)。iPhone 16e用（2025年発売モデル）ケースの初期価格からさらに300円抑えた、コストパフォーマンスの高い価格設定を実現しました。手に取りやすい価格でありながらSpigenならではの高い品質と使いやすさを兼ね備えています。

詳細はこちら :https://amzn.to/4l5Kxwo

2．ナノポップ・マグフィット / リキッド・エア

（左）製品名：ナノポップ・マグフィット ｜ （右）製品名：リキッド・エア

「ナノポップ・マグフィット」は、ツートーンカラーが特徴のポップなデザインのケースです。MagSafe対応のマグネットを内蔵しており、各種MagSafeアクセサリーと組み合わせて使用できます。

表面には指紋やホコリが付きにくい素材を採用し、側面にはドットパターンを施すことで、滑りにくく快適なグリップ感を実現しました。

ブルーベリー・ネイビーブラック・セサミアボ・グリーン

■ カラー展開：ブルーベリー・ネイビー / ブラック・セサミ / アボ・グリーン

詳細はこちら :https://amzn.to/4l5KMaM

「ナノポップ・マグフィット」は、MagSafe対応スマートフォンリングです。内蔵されたマグネットにより、MagSafe対応のデバイスやケースに簡単に装着できます。

金属製のリングは0度から130度まで角度調整が可能で、好みの角度で固定できるキックスタンドとしても使用できます。縦向き・横向きの両方に対応し、動画視聴やビデオ通話などをハンズフリーで楽しめます。



また、1万回の折りたたみ耐久テストをクリアし、長く安心して使用できる耐久性も備えています。強力なN52グレードのネオジム磁石を内蔵しており、MagSafe対応デバイスやケースにしっかりと吸着し、安定した装着感でスマートフォンを安全に使用できます。

■ 対応機種：MagSafe対応のiPhoneシリーズおよびMagSafe対応ケースに対応。GalaxyシリーズやPixelシリーズなど幅広い機種で使用可能。

詳細はこちら :https://amzn.to/4be3M2A

ブラックマーブル・グレー

「リキッド・エア」は、マットな質感と三角形パターンのデザインが特徴のケースです。柔軟性のあるTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を採用しており、スムーズな着脱が可能です。

さらに、四隅に配置されたエア・クッション構造により、落下時の衝撃を効果的に吸収し、大切なデバイスをしっかり保護します。

詳細はこちら :https://amzn.to/4cuMHDF

3．ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット / タフ・アーマー (AI)・マグフィット

（左・中）製品名：ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット ｜（右）製品名：タフ・アーマー (AI)・マグフィット

ゼロ・ワン・ブラックゼロ・ワン・ホワイト

「ウルトラ・ハイブリッド・マグフィット」は、デバイス内部構造をモチーフにしたスケルトンデザインで人気の「ゼロ・ワン」シリーズを展開しています。

ネオ・ワン

また、そのデザインをよりスタイリッシュにアレンジした「ネオ・ワン」は、iPhone 16 Proシリーズで初めて登場した新しいラインアップです。

米軍MIL規格に準拠した耐衝撃性能を備えながら、高い透明度でデバイス本来の個性を引き立てます。

■ カラー展開：ゼロ・ワン・ブラック / ゼロ・ワン・ホワイト / ネオ・ワン / クラシック・シルバー / クラシック・ブラック

詳細はこちら :https://amzn.to/4aQSZMLブラックフロスト・ブラックガンメタル

「タフ・アーマー (AI)・マグフィット」は、高い耐衝撃性能を備えたケースです。

ケース内部には黄色いXRDフォームを搭載し、落下時の衝撃を効果的に吸収してデバイスを保護します。ラインアップの中で唯一の半透明モデル「フロスト・ブラック」は、内部構造がうっすらと見えるデザインも特徴です。

■ カラー展開：ブラック / ガンメタル / フロスト・ブラック

詳細はこちら :https://amzn.to/4beAmkW

4．Glas.tR EZ Fit センサーオープンタイプ / センサー保護タイプ

製品名：Glas.tR EZ Fit センサーオープンタイプ

「Glas.tR EZ Fit」は、貼り付けやすさと高い透明度を兼ね備えた強化ガラスフィルムです。

センサーオープンタイプセンサー保護タイプ

ガイド付きの貼り付けキットが付属しており、セットして押すだけで簡単に貼り付けることができます。

素材には9H硬度の強化ガラスを採用し、日常使用によるキズや衝撃から画面をしっかり保護します。表面には指紋や汚れが付きにくいコーティングを施しており、滑らかな操作感を実現しました。

■ 対応機種：iPhone 17e / iPhone 16e / iPhone 14 / iPhone 13 Pro / iPhone 13

詳細はこちら :https://amzn.to/40jCZg4

Spigenは ..

＜シュピゲン＞は52カ国で愛されるグローバル企業であり、19年の歴史を誇るモバイルアクセサリーブランドです。長年培ってきたノウハウと技術力で、精度と保護力にこだわった製品づくりを追求しています。お客様に「安定のSpigen」という安心感と価値を提供するため、日々進化を続けています。

