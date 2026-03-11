渋谷区実証実験事業「Testbed City Shibuya」採択。筋トレの頑張りを見える化するセンサー「筋肉Phone」を活用した『筋トレ習慣化チャレンジ』が本日3月11日より始動！

マッスルブループリンツ株式会社

マッスルブループリンツ株式会社（本社：東京都渋谷区，代表取締役：衣笠 竜太）は、渋谷区グローバル拠点都市推進課が行う実証実験事業「Testbed City Shibuya」に採択された『筋肉Phoneによる筋トレ習慣化チャレンジ』を、本日2026年3月11日（水）より開始いたします。

本プログラムは、筋肉の活動をリアルタイムで視覚化・聴覚化する最新デバイス「筋肉Phone」を用いた約3ヶ月間の実証実験であり、テクノロジーの力で区民の「運動の習慣化」をサポートします。





【背景と課題：筋トレはなぜ続かないのか？】健康寿命の延伸に向けて運動の重要性が叫ばれる一方、「効果が分からない」「正しいフォームなのか不安」といった理由から、自宅等での筋トレを継続することは容易ではありません。 本プロジェクトは、こうした課題を「テクノロジーによる筋活動の見える化」で解決し、渋谷区民の皆様の健康増進に寄与することを目的としています。

【実証実験『筋トレ習慣化チャレンジ』の概要】

事前にご応募いただいた渋谷区民を中心とするモニター参加者に対し、本日から約3ヶ月間、以下のプログラムを提供いたします。

・最新デバイスの無償提供： 参加者には、筋活動をリアルタイムに計測できるウェアラブルセンサー「筋肉Phone」を3ヶ月間無料でレンタルいたします。

・LINE Botによる伴走サポート： 自宅等で週2～3回、1日10分程度の筋トレを実施。生理学的理論に基づくメニュー決めやモチベーション管理は、専用のLINE Botがサポートします。

・渋谷区のコミュニティ通貨アプリ「まちのコイン（ハチポ）」との連携： 筋トレを実施するたびに、ハチポを付与する仕組みを導入。運動を「楽しく・お得に」続けられる環境を提供します。

【筋肉Phone（筋肉フォン）とは】

筋肉Phoneは、スマートフォンに接続して使用する小型の表面筋電図センサーです。筋トレ中の腕や脚にセンサーを貼ることで、筋肉がどれだけ活動しているかをスマートフォンのアプリ上でグラフや音としてリアルタイムに「見える化」します。 これにより、利用者は「今、自分の筋肉にしっかり効いているか」を直感的に確認でき、正しいフォームの習得とトレーニング効果の実感、そして習慣化へと繋がります。

【本日よりキックオフ（説明会）を開催】

本日3月11日（水）、渋谷区内施設にて参加者向けの対面キックオフを実施し、機器の受け渡しと使用方法のレクチャーを行います。ここから約3ヶ月間、参加者と伴走しながら実証実験を進めてまいります。

【代表取締役 衣笠 竜太のコメント】

「『頑張っているのに効果が出ない』という悩みは、誰もが一度は経験するものです。25年以上にもわたる私自身の筋生理学の研究成果を結集した筋肉Phoneは、その見えない努力を可視化することで、『できた！』という達成感を毎回提供します。今回の渋谷区様との実証実験を通じて、一人でも多くの方に『頑張りが目に見えるから続く』という新しい運動体験をお届けし、健康課題の解決に貢献してまいります。」

■会社概要

・社名：マッスルブループリンツ株式会社

・代表：代表取締役 衣笠 竜太

・所在：東京都渋谷区

・事業：筋電センサーおよび関連サービスの開発・提供

※本プログラムはマッスルブループリンツ株式会社が提供するものであり、渋谷区の行政サービスではありません。