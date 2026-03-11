世界初！聞こえ調整機能付き イヤカフ型集音器※１「ミライスピーカー・イヤー」クラウドファンディングを3月13日スタート

株式会社ミライスピーカー

「100年の人生をテクノロジーで豊かにする」という想いのもと、テクノロジーの力で誰もが明るく前向きに暮らせる社会づくりをめざす株式会社ミライスピーカー（所在地：東京都中央区、代表取締役社長：山地浩、以下「当社」）は、「耳すっきり、会話くっきり」をコンセプトに、耳をふさがないイヤカフ型集音器「ミライスピーカー・イヤー（MIRAI SPEAKER Ear）」および「ミライスピーカー・イヤー ライト（MIRAI SPEAKER Ear Lite）」について、2026年3月13日(金)10時よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、プロジェクトを開始いたしますので、お知らせいたします。

- 製品紹介サイト：https://ear.miraispeaker.com/- GREEN FUNDINGサイト：https://greenfunding.jp/lab/projects/9307（GREEN FUNDINGのミライスピーカー・イヤー製品ページはプロジェクト開始と同時に公開されます）

■発売の背景

当社は、"聞こえづらさ"という課題と10年以上向き合い続けてきました。独自技術「曲面サウンド(R)」搭載の家庭用「ミライスピーカー(R)」シリーズは、テレビの言葉の聞こえにくさを改善するスピーカーとして累計40万台※2を届け、多くのお客様から「家族と一緒にテレビが楽しめるようになった」という声をいただいております。

しかし、お客様の声に耳を傾けるなかで、聞こえの課題はテレビの前だけにとどまらないことが見えてきました。

国内で聞こえに課題を抱える方は約1,300万人※3。家族との会話、友人とのランチ、職場での会議や打ち合わせなど、「聞こえづらい」という場面が、日常のいたるところにあります。

- 聞き取れなかったけれど、なんとなくうなずいてしまう。- もう一度聞き返すのは申し訳なくて、そのまま話を流してしまう。

そうして少しずつ、会話から遠ざかっていく方も少なくありません。

聞こえづらいままにしてしまう背景に、耳に装着する聞こえのサポートツールに、抵抗を感じている方が多いことが見えてきました。そこには「3つの壁」があります。※4

【装着感の壁】 耳の中に入れるスタイルは圧迫感があり、日常生活が送りづらい。

【デザインの壁】 見た目が年齢を感じさせ、日常的に身につけたいと思えない。

【価格の壁】高価なイメージがあり、気軽に手が届きにくい。

「ミライスピーカー・イヤー」は、この壁を一つひとつ越えるために生まれた、"新しい選択肢"です。

■「ミライスピーカー・イヤー」の特長

「ミライスピーカー・イヤー」は、耳をふさがないイヤカフ型のデザインと、スマートフォン専用アプリによる「聞こえ調整機能」を組み合わせた新しいスタイルの集音器です。カラーは白・黒の2色展開。ワイヤレスイヤホンとしても使用でき、日常のあらゆるシーンでご活用いただけます。

【特長１】片耳5.6g。つけていることを忘れる軽さ

イヤカフ型のオープンイヤー設計により、耳をふさがず開放的な着け心地を実現。眼鏡とも干渉せず、長時間装着でも疲れにくい設計です。

【特長２】5分で完了。あなた専用の「聞こえ」に自動調整（ミライスピーカー・イヤーのみ）

専用アプリの「聞こえチェック」を5分受けるだけ。16チャンネル・インテリジェントDSPが周波数帯域ごとにリアルタイムであなた専用の「聞こえ」に調整します。好みに合わせて自分で調整もでき、いつでも再チェックも可能です。

＊専用アプリのイメージ図

【特長３】充電ケースで誰でも簡単操作

充電ケースには大きなボタンとLEDディスプレイを搭載。本体イヤホンやスマートフォンの専用アプリだけでなく、充電ケースの背面ボタンでシーン切り替え、側面ボタンで左右それぞれの音量調整が直感的に行えます。充電残量は数字表示と左右の目盛りで一目で確認できます。

【特長４】充電ケースを置くだけで集音。リモートマイク機能（ミライスピーカー・イヤーのみ）

充電ケース自体がマイクユニットとして機能。充電ケースの背面のボタンを操作し集音したい場所に置くだけで、最大約10メートル離れた場所まで、音声をBluetooth(R)で本体イヤホンに直接転送します。テレビ視聴時や騒音下での会話、グループ会食など、幅広い場面で活躍します。

ミライスピーカー・イヤー搭載の「聞こえ」技術

音声処理機能

耳をふさがないイヤカフ型ながら、16チャンネル・インテリジェントDSPを採用。チャンネル数が多いほど周波数帯域をより細かく分割して処理できるため、言葉の聞き取りに重要な音域を精密に調整し、自然でクリアな聞こえを実現します。

- 自声自動調整：自分の声が大きくなりすぎない音声処理で不自然な聞こえを防ぐ- ハウリング防止：AIによる周波数検知を搭載し、ハウリング音（キーン音）を、ノッチフィルターで除去します。- ノイズキャンセル：AI（DNN学習）による処理とDRC（ダイナミックレンジコントロール）処理を組み合わせ、ファン音などの環境音を低減します。- 突発音制御：食器の衝突など突然の大きな音をやわらげ、耳を保護する。

専用アプリ機能（ミライスピーカー・イヤーのみ）

一人ひとりの「聞こえ」に合わせてデバイスを個別調整できる専用アプリを提供。パーソナライズされた聞こえ体験を実現します。

■ 2モデル展開。「聞こえ」の課題にあわせて選べる

■今後のスケジュール

- 聞こえチェック：5分の簡単チェックであなた専用の「聞こえ」に合わせた音を自動調整- 個別調整：周波数ごとに音を微調整し、好みの聞こえに設定可能- シーン選択：環境に合わせたシーン選択（屋内/屋外/TV/強風）でどこでも快適な聞こえを実現- ノイズ除去：ノイズ除去の強度をアプリから任意に調整可能[表: https://prtimes.jp/data/corp/42881/table/117_1_48fd561c8b9cf32d397c01ba1d888a13.jpg?v=202603110151 ]

GREEN FUNDING プロジェクト概要

プロジェクト開始日 2026年3月13日（金） 10:00スタート

GREEN FUNDINGサイト

https://greenfunding.jp/lab/projects/9307

（ミライスピーカー・イヤー製品ページはプロジェクト開始と同時に公開されます）

■「会話を諦めない社会へ。テクノロジーで聞こえの新しい選択肢を」

株式会社ミライスピーカー 代表取締役社長 山地 浩 コメント

ミライスピーカー・イヤーは、「テレビだけでなく、日常会話でも使いたい」というお客様の声から生まれた製品です。

国内で聞こえに課題を抱える方は約1,300万人。WHOは2050年までに世界で4人に1人が聞こえづらさを抱えると予測しています。※5誰もがいつか直面しうるこの課題に、テクノロジーでできることはまだある。そう確信し、世界各国の技術を探し求めた末に生まれたのが「ミライスピーカー・イヤー」です。

「装着感」「デザイン」「価格」--3つの壁を越えながら、ミライスピーカーが10年こだわってきた「誰もが使えるシンプルさ」も、この一台に込めました。

お客様のニーズを起点に、世界中から最良の技術を見極め、日本のエイジテック市場に新たな価値を届ける。それが当社の事業の根幹であり、「ミライスピーカー・イヤー」はまさにその体現です。

公式オンラインストア、家電量販店、Amazonなど、これまで築き上げてきた強固な販路を通じて、より多くの方に「聞こえ」の新しい選択肢を届けてまいります。

◆ミライスピーカー・イヤー 主な仕様

イヤホン重量：5.6g（片耳）

バッテリー容量：55mAh（本体）／550mAh（充電ケース）

イヤホン充電時間：約2時間

充電ケース充電時間：約2時間

集音機能時間：最大10時間

Bluetooth(R) オン時の最大音楽再生時間：最大6時間

最大音圧レベル：（OSPL90）122dB ±3dB

防水・防塵仕様：IP68（試験中）

Bluetooth(R) バージョン：5.4

動作温度：-10℃～40℃

＊本製品は曲面サウンド(R)の技術を用いた製品ではありません

＊掲載の製品仕様・価格・外観・発売時期は予告なく変更される場合がございます。最新情報は公式サイトをご確認ください。

＜会社概要＞

会社名：株式会社ミライスピーカー（英文名称：Mirai Speaker Inc.）

本社：東京都中央区東日本橋2丁目22番1号クロスシー東日本橋ビル8階

設立：2013年10月7日

代表取締役社長：山地 浩

資本金：50,000,000 円 （資本準備金含む：100,000,000円）