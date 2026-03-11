リテラがLLMO（AI検索対策）関連機能を強化。指名検索からの流入数可視化と、LLMOコンパスに言及順位別の言及率、AI Overviewsを追加。

株式会社BringFlower

株式会社BringFlower（東京都新宿区、代表取締役：稲田 高洋）は、当社が開発・提供するSEO/LLMOの対策プラットフォーム「リテラ（BringRitera）」において、AI検索対策（LLMO）関連の機能として以下3点の機能追加をしました。

- 指名検索（ブランド名検索）からの流入数推移を可視化。複数のキーワードの合計値に対応。- LLMOコンパスが示す各種生成AIによる自社・競合ブランド言及率について言及順位別に可視化。- LLMOコンパスにAI Overviewsを追加。

指名検索からの流入数推移を可視化

開発の背景

生成AIが特定のブランドを推奨した際、ユーザーはそのブランド名で指名検索をする行動を起こします。よって、指名検索からのサイト流入数はLLMO（AI検索対策）の重要なKPIとなります。指名検索は、「リテラ」「BringRitera」「リテラ AI」「リテラ SEO」「ブリングリテラ」のように多数のキーワードに分散するため、合計値の推移を確認することが難しいという課題がありました。

新機能の概要

複数の指定キーワードからのサイト流入数合計値の推移を可視化する機能をリリースしました。これにより、LLMO対策の効果測定ができるようになります。また、特定のページがターゲットとする複数のキーワードを指定することで、特定のページの制作効果を測ることもできます。

各種生成AIによる自社・競合ブランド言及率について言及順位別に可視化

開発の背景

生成AIによる自社と競合のブランド言及率もまた、LLMO（AI検索対策）の重要なKPIです。ユーザーは言及された順番に内容を確認していくことになりやすいため、言及順位もまた重要です。当社が調査した結果、生成AIは特定のプロンプトに対して示すブランドに一定の傾向があるだけではなく、言及される順番にも傾向が認められます。

新機能概要

指定のプロンプトと生成AIにおける言及率を言及順位別に可視化できるようになりました。これまで通り、生成AIが参照したURLと検索に用いたキーワードも可視化しますので、どのようなウェブページにおいてどのように掲載されていると言及されやすいのかが把握できます。

次の計測例は、言及率はほぼ同等であるにもかかわらず、一方は２位で言及されることが多く、もう１一方は１位で言及されることが多いということが分かります。

LLMOコンパスにAI Overviewsを追加開発の背景

上述の言及率などを計測する機能をリテラ（BringRitera）ではLLMOコンパスと呼びます。これまで「Google検索のAIモード」「ChatGPT」「Gemini」「Claude」「Perplexity」に対応していました。しかし「Google検索のAI Overviews」で検索行動を終えるユーザーが現状多いと推測されます。リテラ（BringRitera）では、特定のキーワードにおけるAI Overviewsの表示有無と自社サイトの引用有無を計測する機能はありますが、LLMOコンパスにAI Overviewsの選択肢がありませんでした。

新機能概要

AI Overviewsでも言及率や参照URLを測定できるようになりました。これにより、現時点で主なサイト流入のきっかけになっていると推測される「AI Overviews」での言及割合も確認できるようになりました。

リテラ（BringRitera）について

リテラ（BringRitera）は、SEO/LLMO専門家が開発するSEO/LLMOの対策プラットフォームで、主には以下４つの機能があります。

- 最新の生成AIモデルを活用し、SEO/LLMO向け記事を専門家ノウハウを踏まえて自動生成- AI検索における自社と競合のブランド言及割合、参照URL、検索キーワードを可視化- 記事の検索順位と、AI Overviewsの表示および参照有無の推移を自動計測- 各種の画像生成AIモデルを活用した画像生成

AIツールグランプリ2024（株式会社イノベイティア主催）で最優秀賞を獲得。2025年7月にRCリサーチデータが実施したアンケート調査「SEO向けAIライティングツールの利用実態に関する調査」で満足度1位に輝きました。

大企業から個人の方まで幅広いユーザーに支持をいただいており、立ち上げから半年で自然検索流入が100万／月となった事例があります。

BringRitera（リテラ）

https://ritera.bring-flower.com/

株式会社BringFlowerについて

株式会社BringFlowerは、リテラ（BringRitera）を通じて、様々な事業者にとってSEO/LLMOによる事業拡大をより身近なものとし、価値あるサービスが消費者に届きやすくなることを目指しています。

リテラ（BringRitera）の開発やマーケティングなどは代表がひとりで全てを行っており、ひとりだからこそ実現できる「スピード」を大切にしています。また、日本の経済発展に寄与すべく「個で勝負する姿勢」を広めたいという思いもあります。

『個々が輝く社会形成と経済の活性化に寄与する』をミッションに掲げ、『個々が自立し「個」を高め、進歩を止めず、最先端を切り開く』をビジョンとします。

会社名：株式会社BringFlower（BringFlower Co.,Ltd.）

所在地：東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6F

代表取締役：稲田 高洋

事業内容：SEO/LLMOコンサルティング、リテラ（BringRitera）の開発・運営、ウェブサイト制作、運営

URL：https://www.bring-flower.com/

＊本ニュースリリースに記載された商品／サービス名・社名は各社の商標または登録商標です。