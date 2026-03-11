においを閉じ込め、 生ごみをスッキリ レコルト［ コンパクト生ごみ処理機］新発売

ウィナーズ株式会社

ウィナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡野 真二）が展開する「recolte（レコルト）」は、［コンパクト生ごみ処理機］ を2026年3月13日より発売いたします。

約1.5Lの生ごみを乾燥・粉砕処理できる2～3人家族向けのコンパクトモデル。脱臭フィルターとタイマー機能で、毎日の生ごみストレスを解消します。

生ごみが約1/10の重さに！

容量約1.5L（約750g）で、2～3人分の1日に出る生ごみをまとめて処理できます。

料理の際に出た生ごみをゴミ箱に捨てるような感覚でバスケットにポイっと投入するだけ。バスケットを本体から取り外して生ごみを入れることも可能なので、調理中も手間いらずです。

ヒーター加熱（最大100℃）と送風によって乾燥させ、バスケット内の羽根で撹拌しながら粉砕。生ごみが約1/10に 軽量化され、ごみ出しの負担を大幅に削減します。

ニオイ対策◎コンパクトで置きやすい

ゴミ箱感覚で捨てられます重さが1/10に！乾燥＆粉砕完了！

嫌なニオイをキャッチする活性炭［脱臭フィルター］を採用。ニオイのもとを吸着し、動作中の排気をクリーンに保ちます。幅約22cm、奥行約33cm、高さ約27cmのコンパクトサイズで、スペースが限られたキッチンでもすっきり。邪魔になりません。

タイマーは1～12時間の設定が可能。設定時間になると自動で運転を開始。家事の合間や就寝中に処理が完了します。

バスケット内側にはセラミックコーティングを施しており、においが付きにくく汚れも落としやすい仕様。クリーニングモード搭載で、さらに、主なパーツは水洗いOK。［お手入れブラシ］で細かな部分も清潔に保てます。

内側にはサラミックコーティング水洗いOK！お手入れブラシ付属カラー：クリームホワイト

製品名： コンパクト生ごみ処理機

発売予定日： 2026年3月13日

希望小売価格： 39,600円（税込）

カラー： クリームホワイト

セット内容：本体、バスケット、カバー、フタパッキン、

脱臭フィルター、吸気口フィルター、お手入れ用ブラシ、ガイドシート

サイズ： 約22.0（W）× 33.0（D）× 27.1（H）cm

重量： 約5.7kg

容量： 約1.5L（MAXライン）

電源： AC100V 50/60Hz

消費電力： 350W

処理時間： 約300g：約4.5時間、約750g：約5.5時間

品番： RDP-2(W)