Makuakeで500万円以上売り上げた話題の自転車青切符制度に対応する次世代オープンイヤー型イヤホンが一般販売を開始！

昌騰有限会社

カー用品・バイク用品ブランドMAXWIN(運営：昌騰有限会社、所在地：泉大津市)は、自転車イヤホン規制（青切符制度）に対応する“安全×音質”を両立した次世代オープンイヤー型イヤホン『id-TA100-Plus』をの一般販売をお知らせします。2025年12月11日より応援購入サービス Makuakeで先行販売を実施し、総額5,131,830円 サポーター405人 達成率5131%を記録しました。

販売ショップ

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ2CC6H9

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/ukachi/id-ta100-plus/

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/id-ta100-plus.html

MAXWIN id-TA100-Plus

2026年4月導入自転車イヤホン規制に対応したオープンイヤーイヤホン

本商品は耳を塞がないオープンイヤー構造とDSPノイズキャンセリング技術を融合した次世代のサイクルインカムです。ヘルメットに取り付けるだけで、音楽・ナビ・通話がすべて自由に。安全と快適を両立する、新しいライディングスタイルを体験いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lGMcF4uM4L8 ]

商品詳細

愛用の自転車ヘルメットに簡単装着

愛用のヘルメットにかんたん取付可能。音楽もナビ音声も通話も安全に楽しめます。Bluetoothでスマートフォンと接続し音楽を楽しむことが可能。またナビの音声案内を聞くことができるので、スマートフォン画面を見ることなく案内してくれるので、安全運転に役立ちます。

1対1のインターコム通話対応

パートナーと走りに行くときに、後ろを振りかえらずに、自然な会話を実現。あなたの声はパートナーに聞こえ、パートナーの声が耳元に聞こえてくる神アイテム。スマートフォンは必要ないので通信料は一切かかりません。

最大通話時間14時間

大容量（400mah）のバッテリー内蔵。ロングライド時のバッテリー切れの心配もありません。連続音楽再生時間も最大14時間。最大待機時間はなんと140時間。通勤通学に使用しても頻繁に充電する必要がありません。バッテリーの消耗を減らす自動電源OFF機能付き。

4つの操作ボタン、抜群の操作性

4つの操作ボタンがすべて独立しているため、片手で自在に操作できます。すべてプッシュ式ボタンなので確実な操作感。重要な操作時には日本語の音声アナウンスが流れるので安心です。

DSPアンプ搭載。オープンイヤーでも音楽や通話などを高音質に

風切り音を最大限カットするDSPアンプを搭載することで、ワイヤレスながらも高音質を追求。ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。

カンタン自動接続

初回に接続設定するだけで、次回からは自動で接続されます。マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。

Bluetoothバージョン5.2仕様

サイクリング中に約20m離れた距離でもデバイスとも安定して通信できるBluetooth 5.2のICチップを採用しています。

ワンタッチで着脱できるマグネット式充電ケーブル

ヘルメットより取り外すことなく、マグネットで充電コネクターに固定できるので、充電がラクラク。

防水性能：IPX6

IPX6相当の防水性能を備えていますので、雨が降っても慌てることはありません。

充電時間は約1.5時間

1.5時間の充電で満充電が可能。さらに10分間の急速充電で、約2時間の使用が可能。

コンパクト＆軽量設計・取付簡単

コンパクトかつ軽量設計で、様々なヘルメットやキャップのストラップ（幅 最大18mm）に違和感なく簡単に装着できます。薄く細いケーブルで配線もスッキリ。

公園での親子サイクリング、通勤通学、シェアリング電動キックボードなど様々な場面で活躍

親子でサイクリングを楽しんだり、通勤通学、観光時の電動キックボードなど様々なシーンで大活躍します。

製品仕様

Bluetooth：Ver5.2

対応プロファイル：HFP/HSP、A2DP/AVRCP

連続通話時間：最大14時間

連続音楽再生時間：最大14時間

連続待機時間：140時間

充電時間：1.5時間

通話距離（インターコム）：最大約100m

電源：5V /?0.4A（USB）

バッテリー：400mah

動作環境温度：-20～60℃

認証：技適マーク（TELEC）

本体質量：約42g