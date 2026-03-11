Silicon Motion Technology Corporation

台北（台湾）およびミルピタス（カリフォルニア州）、2026年3月11日-ソリッドステート・ストレージデバイス向けNANDフラッシュ・コントローラの設計およびマーケティングのグローバルリーダーであるシリコン・モーション・テクノロジー・コーポレーション（NasdaqGS：SIMO）（以下「シリコン・モーション」）は本日、Embedded World 2026において、AIに最適化されたブート・ストレージ・ソリューションを展示することを発表しました。本ポートフォリオには、Ferri組込みストレージおよびMonTitanエンタープライズSSDコントローラソリューションが含まれます。

産業用およびデータセンタープラットフォーム向け高信頼性ブートストレージ

Ferri SSD・eMMC・UFS シリーズ

シリコン・モーションのFerriSSD(R)は、産業用およびAI駆動型データセンタープラットフォームにおけるシステム起動と初期化の厳しい要件を満たすように設計されています。専用のNVMeブートドライブとして、安定した電源動作、予測可能なパフォーマンス、高いデータ整合性を実現します。これらは、信頼性の高いOSの読み込み、ファームウェアの実行、継続的なテレメトリ収集やログ処理に不可欠です。

FerriSSD(R)は、コンパクトなPCIe Gen4 x4 BGAフォームファクタを採用し、長期導入に対応する拡張ライフサイクルサポートとともに、高速で安定したブートパフォーマンスを提供します。本ソリューションは、AIエコシステムの主要企業向けに量産出荷が開始されています。

Ferri-UFS(R)（UFS 3.1）およびFerri-eMMC(R)（eMMC 5.1）は、Ferriブートストレージポートフォリオをさらに拡充し、スペース制約のあるミッションクリティカルな設計向けに、堅牢で電力効率に優れた組込みストレージオプションを提供します。

すべてのFerri製品には、シリコン・モーション独自のIntelligentSeries(TM)テクノロジーが組込まれており、高度な電源喪失保護、インテリジェントなファームウェア最適化、強力な暗号化アーキテクチャ、および包括的なNAND管理を通じてブート信頼性を向上させています。これらの機能により、大量のログ書き込み、頻繁なOSアップデート、継続的なエッジワークロードといった環境下でも、予測可能でセキュアな起動動作を可能にします。

専用ブートストレージによる車載AIエコシステムの強化

ADAS、インフォテインメント、ドメイン制御システム向けに、現代の車両がより集中化されたAI駆動型コンピューティングアーキテクチャを採用する中で、信頼性の高いブートストレージは、システムの即応性と動作安全性を確保するうえで重要な役割を果たしています。シリコン・モーションのFerriソリューションは、一貫したシステム初期化、過酷な動作環境下での高い信頼性、そして車載グレード要件に準拠したセキュアなデータ保護を実現するよう設計されています。

当社の車載グレード製品は、AEC-Q100、IATF 16949、ISO 21434、ISO 26262 ASIL Bなどの厳格な国際規格に準拠しており、車載用SSDコントローラにおいてASPICE CL3認証を取得しています。

Ferri-UFS(R)およびFerri-eMMC(R)は、耐久性および長寿命に関する厳格な基準に基づいて設計された車載グレードの組込みストレージを提供します。一方、PCIe Gen4 FerriSSD(R)は、次世代車両のコンピューティングプラットフォームが求める高性能なブート要件に対応します。これらのソリューションの組み合わせにより、進化を続ける車載エコシステムに向けて、安定かつセキュアなストレージ基盤を構築します。

AIデータセンターインフラ向けエンタープライズSSDコントローラ

シリコン・モーションは、ブートストレージのポートフォリオに加え、SM8366を含むMonTitan(R)エンタープライズSSDコントローラソリューションも展示します。これらのソリューションは、GPU近傍、コンピュート、ニアライン、およびエッジサーバー用途向けに最適化されています。このSM8366 PCIe Gen5エンタープライズSSDコントローラは、高性能AIインフラストラクチャをサポートするよう設計されており、GPUアクセラレーテッド・コンピューティング環境において、効率的なデータ移動とスケーラブルなストレージアーキテクチャを実現します。

シリコン・モーションは、3月10日から12日までドイツ・ニュルンベルクで開催されるEmbedded World 2026に出展します。ホール1のスタンド385では、産業、組込み、車載、データセンター用途向けのブートストレージおよびコントローラソリューションの詳細をご紹介します。

詳細については、https://www.siliconmotion.com/events/2026EW/をご覧ください。

シリコン・モーションについて：

当社は、ソリッドステート・ストレージデバイス向けNANDフラッシュ・コントローラを提供するグローバルリーダーです。当社は、サーバー、PC、その他のクライアントデバイス向けとしては、世界のどの企業よりも多くのSSDコントローラを供給しています。また、スマートフォン、IoT、その他のアプリケーションで使われるeMMC/UFSモバイル組込みストレージコントローラの商用マーケットリーダーです。

当社は、カスタマイズされた高性能なハイパースケールデータセンター向けソリューション、産業用および車載用に特化したSSDソリューションも提供しています。当社のコントローラ製品は、その性能、低電力、実績ある信頼性とで、世界でも最先端の AI/クラウド/エンタープライズストレージ・プラットフォームを強力に支えます。

当社の顧客としては、大部分のNANDフラッシュメーカー、データセンターやエンタープライズストレージ・ソリューションプロバイダ、ストレージデバイス・モジュールメーカー、代表的なOEM企業などがあり、当社はクライアントからの絶大な信頼を得て、革新的で高品質なストレージソリューションを提供しています。シリコン・モーションの詳細情報については、www.siliconmotion.com(http://www.siliconmotion.com/)をご覧ください。

Silicon Motion, Inc.

コーポレートメディア連絡先：

ミニー・リン

マーケティング・コミュニケーション部長

E-mail: minnie.lin@siliconmotion.com



投資家連絡先：

E-mail:IR@siliconmotion.com



セールス連絡先：

E-mail: service@siliconmotion.com

EUメディア連絡先：

Tracy Annandale

Coastal PR

E-mail: tracy@coastalpr.co.uk