Tricentis Japan合同会社

Tricentis Japan 合同会社 - 2026年3月11日 - AI拡張型品質エンジニアリング分野のグローバルリーダーであるTricentis(https://www.tricentis.com/ja)は本日、新たに「Tricentis AI Workspace(https://www.tricentis.com/products/ai-workspace)」を基盤とする統合エージェント型ソフトウェア品質プラットフォームを発表しました。本プラットフォームは、インテリジェントなAIエージェント群を統合することで、エンタープライズチームがリスクとリソースを管理しながら迅速な革新を実現できるよう支援します。これにより、高品質なコードのテストからガバナンス、リリースまでをAI時代に対応するスピードで行うことができ、従来の開発の在り方を根本から再定義します。

現在のAIブームは、現代のエンタープライズ環境を構成する膨大なアプリケーション群において、変化のスピードと範囲をさらに加速させています。単一のアプリケーションで発生したエラーであっても、組織全体の連携されたアプリケーションエコシステムに波及し、ダウンタイムの増加、リスクの顕在化、ビジネス目標の阻害を招く可能性があります。汎用AIツールは一見スマートかつ高速に見えますが、個別アプリケーションの文脈やエンドツーエンドの接続関係を十分に理解していなければ、その結果は不安定でリスクを伴うものとなり得ます。

Tricentisのエージェント型ソフトウェア品質エンジニアリングプラットフォームは、強力なAIエージェントと、約200種類のERPおよびパッケージアプリケーションにわたる長年の専門知識と独自技術を組み合わせています。さらにWebアプリケーションやカスタムアプリケーションにも対応し、人間による監督・判断・責任を維持しつつ、ソフトウェア開発と品質を自律的に加速・拡張します。

Tricentis AI Workspaceは、共有コンテキスト、統合ワークフロー、ネイティブなエージェント間コラボレーションを備えた単一の統合コマンドセンターとして機能します。エージェント型品質工学の System of Record（SoR）および「管制塔」として、テスト、自動化、パフォーマンス、品質インテリジェンス全体にわたりAIエージェントを統括し、ガバナンス、承認プロセス、監査性を実行プロセスに直接組み込みます。

Tricentisの最高経営責任者であるケビン・トンプソンは次のように述べています。

「AIは前例のないスピードでコードを生成するという点で変革的ですが、その品質に対する信頼不足がCIOにとって大きな課題となっています。企業はスピードを求める一方で、安全性や品質の低いAI生成コードによるリスクを受け入れることはできません。Tricentisはまさにこの課題を解決します。当社は、エンタープライズソフトウェアのテスト、ガバナンス、リリースの在り方を再定義する、初のエンドツーエンドのエージェント型ソフトウェア品質プラットフォームを提供します。これにより、AIのスピードで高品質なコードを実現しつつ、安全に価値創出までの時間を短縮します。」

TricentisのAIおよび機械学習担当バイスプレジデントであるデイビッド・コルウェルは次のように述べています。

「当社でもエージェント型テストを活用しており、変革プロジェクトにおいて実質的な効果を実感しています。通常であれば数カ月を要するクラウド移行が、エージェント型AIによってわずか1週間で完了しました。これは、リスクを増やすことなくリリースサイクルを圧縮し、品質を犠牲にせずにスピードを向上させるという、企業が求める飛躍的進歩です。」

エージェントの紹介

Tricentis AI Workspaceには、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）全体にわたり明確な責務を担う複数のAIエージェントが連携して稼働します。

- Tricentis Agentic Quality Intelligence：ソフトウェア開発ライフサイクル全体における変更、リスク、品質シグナルを継続的に解析し、リリース準備状況を判断します。必要に応じて自動的にテストを指示し、判断が求められる場合のみ人間へ要請を出します。- Tricentis Agentic Test Automation（アップデート版）：Agentic Test Automation(https://www.tricentis.com/blog/agentic-test-automation-tosca?utm_source=google&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=Blog_Search_DSA_Brand_High_AllGeos_EN&utm_term=&gad_source=1&gad_campaignid=17338822502&gbraid=0AAAAADtrhL_WQssbv1XfjrnfQe6pccBeO&gclid=Cj0KCQiAvtzLBhCPARIsALwhxdqwwRiziPp5mz43Z0QRS0W6BSrbs0Ck-XjlNeN5yKyZbvCFV4M08LUaAj9fEALw_wcB)の初期リリースを基盤に、生産性をさらに向上。SAP GUIおよびWebアプリケーションへの対応、Tricentis Tosca(https://www.tricentis.com/ja/products/tosca)自動化エンジンとの統合強化、テストモジュールのインテリジェントな再利用により、重複や保守負担、リスクを低減します。- Tricentis Agentic Performance Testing：分析、設計、実行全体に自律型エージェントを組み込み、エンタープライズ対応のAI駆動型パフォーマンス検証を実現。インサイト獲得を最大90～95％高速化し、手動専門家作業のボトルネックを排除、APIからエンドツーエンドシステムまで、より迅速かつ確信を持ったリリース判断を可能にします。- Tricentis Agentic Test Creation：Tricentis qTest(https://www.tricentis.com/ja/products/qtest)に統合され、テストエンジニアと並走しながらコンテキスト内でのテスト作成を支援します。自然言語によるテスト作成を可能にし、再利用可能なテストケースをより迅速かつ一貫性高く生成しながら、重複や専門知識への依存を低減します。

Wolters Kluwer社の品質エンジニアリング担当バイスプレジデント である Paul DiGrazia 氏は次のように述べています。

「Tricentis AI Workspaceは、コード生成やテスト自動化にとどまらず、SDLC全体にわたるエージェント型オーケストレーションを実現する戦略的転換点です。AIがソフトウェア開発を加速させる中で、最大の課題は信頼です。多くの場合、ソフトウェアはほぼ正確であるものの、本番環境に投入できる品質には達していません。当社は品質を手動テスト作成から信頼性エンジニアリングへと転換しています。単にテスト生成だけでなく、エージェントが未知の要素を特定し、欠陥クラスを未然に防ぎ、リスクベースの検証を統括し、人間の意思決定を支える準備シグナルを提供します。これにより、AI時代のスピードに対応しつつ、責任ある形で安全にリリースすることが可能になります。リスクを低減し、リリースへの信頼性を高め、迅速な提供と不具合流出削減、継続的学習を通じて測定可能なROIを実現します。」

これらのエージェントおよび機能群は、今後数年にわたり企業が完全自律型かつ継続的に統制された品質工学へ移行するための基盤となる、より広範なエージェント型品質プラットフォームの土台を構成します。

主なメリット

- エンタープライズ規模での品質スループット向上：AIエージェント、ツール、ワークフローを統合し、手動引き継ぎを排除。デリバリースピード向上に対応した継続的品質実行を実現し、初期導入では回帰テストグリッドの最大60％自動化を達成。- AIに対する運用管理およびガバナンスの確立：ポリシー適用、承認、監査性を一元管理し、AIの実行内容や人による介入が必要なタイミングをリーダーが可視化。- 低リスクなAI導入：実行プロセスに人間のレビューゲートと監督を組み込み、企業がコンプライアンスおよび運用リスクを増大させることなくAI活用を拡張。- 品質チーム全体でのAI活用の民主化：ゼロコードでのAIエージェント作成・管理を可能にし、専門スキルやカスタム開発に依存せずチーム全体で一貫したAI拡張を実現。

参考資料

- ローンチパーティーおよびライブデモ：3月25日（水）中央標準時間10時 / 3月26日（木）日本時(https://events.tricentis.com/powering-ai-driven-quality-engineering-livestream/)間0時 に開催します。是非ご参加ください。- ウェブサイト: Tricentis AI Workspace(https://www.tricentis.com/products/ai-workspace)- ウェブサイト: AI-powered quality (https://www.tricentis.com/solutions/ai-powered-solutions)

Tricentisについて

Tricentisは、エージェント型品質エンジニアリング分野のグローバルリーダーです。Tricentisの Tricentisのエージェント型品質エンジニアリングプラットフォームは、AIおよび Tricentiが持つ長年にわたる技術と専門知識を基盤としています。大規模かつ複雑なエンタープライズアプリケーション環境全体でソフトウェア品質を確保するために、これまでとは根本的に異なる手法を提供します。完全にコードレスで自動化された、AIによってインテリジェントに実行するアプローチです。アジャイル開発と複雑なエンタープライズアプリケーションの両方に対応し、ソフトウェアリリースのスピードを加速し、コストを削減し、品質を向上させることで、お客様のデジタル変革をご支援します。Tricentisは、DevOps、クラウド、エンタープライズアプリケーション向けのソフトウェアテストを再定義したことで広く評価され、ForresterやGartner、IDCをはじめとする主要な業界アナリストからリーダーとして認められています。Experian社、T-Mobile社、Jaguar Land Rover社、Allianz社、 Telstra社、Dolby社、VodafoneZiggo社などの世界の著名なブランドを含む3,000社以上がTricentisのテストソリューションを活用しています。詳細については、https://www.tricentis.com/ja をご覧ください。