PagerDutyと販売代理店契約を締結し、AIを活用したマネージドサービス「S&I AI-Bot-Center」を提供開始

エス・アンド・アイ株式会社

エス・アンド・アイ株式会社（東京都港区 代表取締役社長：藤田和夫、以下、S&I）は、システムのインシデントを一元管理するプラットフォーム「PagerDuty Operations Cloud」を国内展開するPagerDuty株式会社（東京都港区 代表取締役社長：山根伸行、以下、PagerDuty）と販売代理店契約を締結しました。これに伴い、同サービスを採用し、AIOpsによるシステム運用の効率化を実現するマネージドサービス「S&I AI-Bot-Center」の提供を開始します。

背景

近年、クラウド化の進展やサービスの高度化・複雑化により、企業のITシステムはより高度な運用が求められています。一方で、従来の人手中心の運用では、運用負荷の増大や対応品質の属人化といった課題が顕在化しています。さらに、24時間365日の安定稼働、セキュリティーリスクへの迅速な対応、運用コストの抑制などの要求が高まる中、IT人材不足を背景に、運用体制の維持そのものが大きな課題となっています。

こうした状況を踏まえ、運用負荷の軽減、障害対応の迅速化、品質の平準化を同時に実現する手段として、AIOpsが注目されています。AIOpsでは、障害の兆候検知や対応判断の自動化、ナレッジの蓄積・活用を通じて、運用品質の標準化と対応スピードの向上を実現します。これにより、IT人材不足という構造的課題に対応しながら、持続可能な運用体制の構築が可能となります。

S&Iの取り組み

S&Iでは、従来提供している企業のITインフラの運用・保守をサポートするマネージドサービス「sandi Managed Service」へのAIOps導入を目的にPagerDuty Operations Cloudを採用します。これにより、従来人手で行っていた障害受付や担当者への通知を自動化し、障害の切り分けから一次対応までを迅速に行える体制を実現します。

PagerDuty Operations Cloudを採用したマネージドサービス「S&I AI-Bot-Center」の特徴

PagerDutyが提供するインシデント管理プラットフォームの「PagerDuty Operations Cloud」は、700以上のツールと連携可能なAI駆動型のプラットフォームです。アラート検知から対応、学習、予防までを複数のシステムやツールを横断的に統合しながら、運用全体の可視化と自動化を実現します。今回提供開始するAI-Bot-Centerでは、PagerDuty Operations Cloudの機能を活用し、障害アラートの受付、インシデント作成、担当者への障害通知までを自動化します。大量に発生するアラートをAIによって整理・集約・抑制し、対応が必要なアラートのみを運用担当者に通知することが可能です。

また、アラートの自動削減や通知制御においては、PagerDuty Operations Cloudの標準仕様に基づいたチューニングサービスも提供します。これにより、運用現場の負荷軽減とコスト抑制を両立し、AIを活用した運用自動化を無理なく始められる仕組みを提供します。

今後の展望

S&I AI-Bot-Center全体イメージ

今後、S&Iでは、障害発生時の一次対応などの自動化や、お客さま用ITSM（IT運用管理ツール）の公開、運用レポートの生成、ナレッジ管理など、AIを活用した自動化・高度化の対象範囲を順次拡大していきます。

お客さまには、煩雑になりがちな運用業務から解放され、重大インシデント対応や本来注力すべき業務に専念できる環境を提供します。さらに、これまで培ってきた運用ノウハウと技術力を生かし、より高品質なマネージドサービスの提供を進めていきます。

PagerDuty Operations Cloudについて

PagerDuty Operations Cloudは、24時間365日のサービス稼働を支えるインシデント管理プラットフォームとして、世界の34,000以上のお客さまに採用されています。米国カリフォルニアに本社を置き、日本法人は2022年に日本法人が設立された後順調にビジネスを拡大し、日本国内においては、すでに400社近くの企業で導入されています。

AWSやZABBIXなど700以上のツールと連携し、システム障害を自動検出・診断。迅速な解決を支援するとともに、インシデント管理プロセスを継続的に改善し、再発防止や将来の障害発生防止を可能にします。日常的な運用対応の負担を軽減し、貴重なエンジニアリソースをより付加価値の高い業務へシフトすることで、企業のビジネス拡大を力強く支えています。

今回の発表に伴い、PagerDuty株式会社様からのコメントPagerDuty株式会社 代表取締役社長 山根伸行氏

PagerDuty株式会社 代表取締役社長 山根伸行氏

このたび、エス・アンド・アイ様と販売代理店契約を締結できたことを大変嬉しく思います。エス・アンド・アイ様は長年にわたりICTプラットフォーム環境の構築と運用において豊富な実績を積まれており、AI活用による運用自動化の領域でも先進的な取り組みを進めておられます。PagerDutyのインシデント管理プラットフォームとAIOps機能を、エス・アンド・アイ様のマネージドサービス「S&I AI-Bot-Center」に組み込んでいただくことで、お客さまの運用負荷軽減と障害対応の迅速化を実現できると確信しています。直近、国内パートナーとの提携が加速しており、今後も両社の強みを活かし、日本企業のIT運用高度化とビジネス継続性の強化に貢献してまいります

エス・アンド・アイ株式会社

設立 ：1987年7月31日

代表者 ：藤田 和夫

所在地 ：東京都港区西新橋1-7-14 京阪神 虎ノ門ビル

資本金 ：4億9,000万円

事業内容 ：BIPROGYグループのエス・アンド・アイは、1987年の創立以来、企業やデータセンターのネットワーク基盤の統合や仮想化、CTI関連システムの構築、アプリケーション開発など、常にお客さまが求める最適なICTプラットフォーム環境の提供をおこなっております。さらに、これまで培った技術力に加え、AIを活用したコグニティブシステムやサービスの提供に注力しています。

https://prtimes.jp/a/?f=d39179-49-c5b2905bd139ee9cf32b5268310ebb9c.pdf