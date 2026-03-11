BLUETTI、一般財団法人SGH防災サポート財団へ災害時用備蓄品としてポータブル電源を寄贈

BLUETTI JAPAN株式会社

ポータブル電源とクリーンエネルギー分野のパイオニアとして、15年以上にわたり高い安全性と優れた品質で実績を築いてきたBLUETTI JAPAN株式会社（本社：東京都千代田区、以下BLUETTI）は、2025年12月2日（火）に一般財団法人SGH防災サポート財団へ災害時用備蓄品としてポータブル電源を寄贈したことをお知らせいたします。

BLUETTIはこれまで、アフリカの貧困家庭への支援や、令和6年能登半島地震における被災地へのポータブル電源寄付など、社会貢献活動にも積極的に取り組んでまいりました。

この度、SGホールディング株式会社が設立した一般財団法人SGH防災サポート財団へポータブル電源を寄贈し、同財団の全国8カ所の拠点にて災害時用備蓄品として活用されることとなりました。

佐川急便をはじめとするSGホールディンググループが進める災害時の物流支援ハブとしての積極的な取り組みに対し、BLUETTIがこれまで培ってきたポータブル電源とクリーンエネルギー技術を活かして応えるものであり、災害発生時に迅速かつ安定的な電力供給を実現することを目的としています。

こうした取り組みはBLUETTIの社会貢献活動の一環であり、非常時における安定的な電源確保を支援するものです。

■寄附物品

BLUETTIポータブル電源

・「AORA 100 V2」 ミントグリーン 3台（参考価格139,800円）

・「AORA 100 V2」 ダークグレー 3台（参考価格139,800円）

・「AORA 100」 フォレストグリーン 1台（参考価格 132,500円）

・「AORA 80」 フォレストグリーン1台（参考価格88,000円）

合計8台 総額1,898,100円相当

■BLUETTI AORAシリーズについて

BLUETTIの AORA（アオラ）シリーズは、日本市場に特化して開発された軽量コンパクトで高出力のポータブル電源です。

日本の暮らしにとけ込むデザインとカラーバリエーション、日本語表示など、家電製品の取り扱いを苦手とする方や高齢者にも優しい設計となっており、アウトドアや災害時の使用シーンだけでなく、日常生活の中でいつでもどこでも使える電源として好評を博しています。

リン酸鉄リチウムイオン（LiFePO4）バッテリーを採用し、安全性と長寿命を両立。家庭用コンセント（AC）、USB-A、USB-C、DC出力、シガーソケットなど多彩なポートを備え、スマートフォンから小型冷蔵庫、調理器具まで幅広いデバイスに対応します。

キャンプ、車中泊、災害時の非常用電源、屋外作業など、「どこでも使える小型のコンセント」として活躍します。さらに、BLUETTIアプリ（Bluetooth/Wi-Fi対応）でリモート操作やバッテリー管理も可能です。

参考URL：https://www.bluetti.jp/products/bluetti-aora-100-v2-portable-power-station?variant=52028461678959

■「一般社団法人 SGH防災サポート財団」について

災害支援活動に数多く関わってきた佐川急便をはじめとするSGホールディンググループが、これまでに培ってきた支援物流ネットワークや物資管理などのノウハウを基に、災害時における物資支援の迅速化・効率化を図るための体制整備に取り組むために2025年3月に一般社団法人SGH防災サポート財団を設立。災害支援のノウハウを生かし、永続的な災害支援の仕組みを構築するため、政府・自治体、民間企業を繋ぐ災害時の物流支援ハブの役割を担い、社会貢献に寄与することを目的として活動する。

〇事業目的

・災害時の物資支援体制の強化

・官民連携による持続可能な支援モデルの構築

・最適な物流管理による資源の有効活用と廃棄ロスの削減

・国や自治体と連携し、平時から備える社会インフラの形成

・災害発生時に迅速・効率的な支援を行う「物流支援ハブ」としての機能を発揮

〇事業拠点 国内８拠点

北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県加須市、愛知県春日井市、大阪府東大阪市、高知県土佐市、福岡県糟屋郡須恵町、沖縄県糸満市

〇財団概要

名称 一般財団法人 SGH防災サポート財団

理事長 栗和田 榮一

（SGホールディングス株式会社代表取締役会長／佐川急便株式会社会長）

設立 2025年3月7日

行政庁 内閣府

出捐者 SGホールディングス株式会社

所在地 〒136-0075 東京都 江東区新砂１丁目8-2 SGHビル新砂II 2階

https://www.sgh-dpsf.jp/

「BLUETTI」について

BLUETTIは、2011年の東日本大震災を契機にブランドとしての本格的なスタートを切りました。「電気の力で守れる暮らしがある」という事実に影響を受け、「すべての家庭にポータブル電源を」というビジョンのもと、2015年に世界で初めてポータブル電源の量産化に成功。その後、自社工場や試験施設を整備し、業界トップクラスの品質管理と新技術の導入に投資し続けています。

2020年には、世界初の安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載モデル「AC200P」を発売し、2025年には日本市場向けの「AORAシリーズ」をはじめ、次世代のクリーンエネルギー技術を開発しています。その信頼性と安全性により、BLUETTIは現在、120以上の国と地域の市場で、350万人を超えるお客様から信頼を寄せられています。

