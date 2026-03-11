アイエスエフネット、韓国・永進専門大学へ9回目の奨学金寄付

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、IT人材の育成を目的として、韓国・永進（ヨンジン）専門大学に対し、9回目となる奨学金を寄付いたしました。このたびの寄付に際し、2026年3月3日には永進専門大学で奨学金伝達式が執り行われました。



◆奨学金寄付の概要

寄付先：永進専門大学

寄付金額：2,000万ウォン

寄付背景：

アイエスエフネットは、2006年に株式会社アイエスエフネット コリア（所在地：ソウル市、代表取締役：ホ・オクイン）を設立し、ITソリューションを通じて地域企業の課題解決に取り組んでまいりました。

2017年に、実践的な教育環境の提供と高度IT人材の育成を目的として、永進専門大学と産学連携協定を締結しました。翌2018年からは、グローバルに活躍できるITエンジニアを目指す学生を支援するため、継続的な奨学金寄付を実施しています。

本取り組みは単なる資金援助にとどまらず、2019年以降、同大学の卒業生を継続的に採用するなど、教育から雇用までを一貫してサポートするスキームを構築しています。アイエスエフネットは今後も、これまでに培った人材育成ノウハウを活かし、国境を越えたIT人材の輩出と雇用創出に貢献してまいります。

◆株式会社アイエスエフネットについて

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本国内14拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開しています。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

