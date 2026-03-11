【Phoenix PRO】裁量ブレを排除し“再現性ある資金曲線”を構築するMT4対応スパンモデルEAを正式展開開始

株式会社PhoenixConnect

株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、日本発スパンモデル理論を中核に、エントリーから利確・損切り・資金防御までを一貫ロジックで構造化したMT4対応自動売買EA「Phoenix PRO」の提供を本格展開いたしました。裁量トレードにおける判断ブレや感情介入によるドローダウン拡大といった課題を解消し、“再現性ある運用”を実現するために設計された本システムは、トレード経験者の次なるステージを支援します。

■なぜ今、「再現性」が問われているのか

FX・CFD・仮想通貨市場において、多くの経験者が共通して直面する壁があります。

それは、

「勝てるときは勝てるが、安定しない」という現実です。

環境認識はできる。

優位性も理解している。

バックテストでは右肩上がり。

それでも、実運用では――

・利確が早すぎて利益が伸びない

・損切りが遅れてドローダウンが拡大する

・連勝後にロットを上げて崩れる

・連敗後にルールを変えてしまう

問題は手法ではありません。

問題は「実行の一貫性」です。

Phoenix PROは、この“実行のブレ”を構造的に排除するために開発されました。

■Phoenix PROとは何か

Phoenix PROは、日本発のスパンモデル理論をベースに、

・エントリー

・利確

・損切り

・資金防御

までを一貫ロジックで統合したMT4対応自動売買EAです。

単なる売買シグナルではなく、

“資金曲線そのものを設計する思想”で構築されています。

■エントリーの再現性：3点一致ロジック

Phoenix PROは、

・遅行スパンアロー

・背景バイアスカラー

・雲（Span Model）

この3条件が揃わなければエントリーしません。

「今回はいけるかもしれない」という例外を排除。

感覚トレードを物理的に防止し、

優位性が揃った局面のみを抽出します。

待てるトレードこそが、安定を生みます。

■利確の再現性：Rikaku Histogram搭載

多くの経験者が抱える最大の課題は、

“伸ばせない”ことです。

Phoenix PROは、Rikaku Histogramを活用し、

・勢いピークの可視化

・反転兆候検知

・ATR基準トレーリング

を実装。

感情による早期利確を防ぎ、

リスクリワードを安定化させます。

期待値を高める設計が、

長期資金曲線を支えます。

■損切りと資金防御：守りの構造

Phoenix PROは“攻め”よりも“守り”を重視しています。

・スパンモデル雲抜けによる自動損切り

・Entry Guardによる誤発注防止

・Margin Saverによるドローダウン制御

相場急変やヒューマンエラーによる致命的損失を抑制。

生存率を高めることが、最終的な利益を決める。

この思想が、設計の中核です。

■3つの運用ステージ

Phoenix PROは、経験・目的に応じて選択可能です。

Standard

裁量トレードを構造で補強する基本モデル

Semi Auto

エントリーは裁量、利確・損切りは自動化

Full Auto

完全自動売買＋継続パラメータ最適化

段階的に進化できる設計により、

無理なく再現性を高めていきます。

■開発背景：6,000万円の損失から生まれた設計思想

開発者Yasuyuki Takiuchiは、

過去に累計6,000万円以上の損失を経験。

その過程で辿り着いた結論は、

「感覚トレードに再現性はない」

工学・AI・データ分析の知見を融合し、

数年にわたり研究開発を重ね、Phoenix PROは完成しました。

裁量を否定するのではなく、

裁量を“守る構造”を持たせる。

それが本システムの哲学です。

■トレード経験者へ

もしあなたが、

・あと一段上を目指している

・安定した資金曲線を構築したい

・メンタルに依存しない運用をしたい

・時間と自由を取り戻したい

そう感じているなら、

今が転換点です。

これまで通り感情と戦い続けるか。

それとも、構造で支えられた運用へ進むか。

Phoenix PROは、

その選択肢を提供します。

■最後に

トレードは才能ではありません。

設計です。

再現性は偶然ではなく、

構造から生まれます。

Phoenix PROは、

あなたの資金曲線を再設計するために存在します。

今すぐ、新しい運用ステージへ。

