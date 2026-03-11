【Phoenix PRO】裁量ブレを排除し“再現性ある資金曲線”を構築するMT4対応スパンモデルEAを正式展開開始
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、日本発スパンモデル理論を中核に、エントリーから利確・損切り・資金防御までを一貫ロジックで構造化したMT4対応自動売買EA「Phoenix PRO」の提供を本格展開いたしました。裁量トレードにおける判断ブレや感情介入によるドローダウン拡大といった課題を解消し、“再現性ある運用”を実現するために設計された本システムは、トレード経験者の次なるステージを支援します。
【Phoenix PRO】日本発スパンモデルEA｜MT4 自動売買で自動利確×自動損切り×資金防御を実現し、“安定運用の再現性”を追求する自動売買EA
■なぜ今、「再現性」が問われているのか
FX・CFD・仮想通貨市場において、多くの経験者が共通して直面する壁があります。
それは、
「勝てるときは勝てるが、安定しない」という現実です。
環境認識はできる。
優位性も理解している。
バックテストでは右肩上がり。
それでも、実運用では――
・利確が早すぎて利益が伸びない
・損切りが遅れてドローダウンが拡大する
・連勝後にロットを上げて崩れる
・連敗後にルールを変えてしまう
問題は手法ではありません。
問題は「実行の一貫性」です。
Phoenix PROは、この“実行のブレ”を構造的に排除するために開発されました。
■Phoenix PROとは何か
Phoenix PROは、日本発のスパンモデル理論をベースに、
・エントリー
・利確
・損切り
・資金防御
までを一貫ロジックで統合したMT4対応自動売買EAです。
単なる売買シグナルではなく、
“資金曲線そのものを設計する思想”で構築されています。
■エントリーの再現性：3点一致ロジック
Phoenix PROは、
・遅行スパンアロー
・背景バイアスカラー
・雲（Span Model）
この3条件が揃わなければエントリーしません。
「今回はいけるかもしれない」という例外を排除。
感覚トレードを物理的に防止し、
優位性が揃った局面のみを抽出します。
待てるトレードこそが、安定を生みます。
■利確の再現性：Rikaku Histogram搭載
多くの経験者が抱える最大の課題は、
“伸ばせない”ことです。
Phoenix PROは、Rikaku Histogramを活用し、
・勢いピークの可視化
・反転兆候検知
・ATR基準トレーリング
を実装。
感情による早期利確を防ぎ、
リスクリワードを安定化させます。
期待値を高める設計が、
長期資金曲線を支えます。
■損切りと資金防御：守りの構造
Phoenix PROは“攻め”よりも“守り”を重視しています。
・スパンモデル雲抜けによる自動損切り
・Entry Guardによる誤発注防止
・Margin Saverによるドローダウン制御
相場急変やヒューマンエラーによる致命的損失を抑制。
生存率を高めることが、最終的な利益を決める。
この思想が、設計の中核です。
■3つの運用ステージ
Phoenix PROは、経験・目的に応じて選択可能です。
Standard
裁量トレードを構造で補強する基本モデル
Semi Auto
エントリーは裁量、利確・損切りは自動化
Full Auto
完全自動売買＋継続パラメータ最適化
段階的に進化できる設計により、
無理なく再現性を高めていきます。
■開発背景：6,000万円の損失から生まれた設計思想
開発者Yasuyuki Takiuchiは、
過去に累計6,000万円以上の損失を経験。
その過程で辿り着いた結論は、
「感覚トレードに再現性はない」
工学・AI・データ分析の知見を融合し、
数年にわたり研究開発を重ね、Phoenix PROは完成しました。
裁量を否定するのではなく、
裁量を“守る構造”を持たせる。
それが本システムの哲学です。
■トレード経験者へ
もしあなたが、
・あと一段上を目指している
・安定した資金曲線を構築したい
・メンタルに依存しない運用をしたい
・時間と自由を取り戻したい
そう感じているなら、
今が転換点です。
これまで通り感情と戦い続けるか。
それとも、構造で支えられた運用へ進むか。
Phoenix PROは、
その選択肢を提供します。
■最後に
トレードは才能ではありません。
設計です。
再現性は偶然ではなく、
構造から生まれます。
Phoenix PROは、
あなたの資金曲線を再設計するために存在します。
今すぐ、新しい運用ステージへ。
→【Phoenix PRO】日本発スパンモデルEA｜MT4 自動売買で自動利確×自動損切り×資金防御を実現し、“安定運用の再現性”を追求する自動売買EA
https://www.phoenixconnect.jp/Phoenix_PRO