PagerDuty、エス・アンド・アイと販売代理店契約を締結

インシデント管理ソリューションを提供するPagerDuty株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山根伸行、以下：PagerDuty）は、エス・アンド・アイ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田和夫、以下S&I）と、日本国内のプラットフォーム販売拡大に向けた販売代理店契約を締結したことを発表いたします。本契約により、S&Iは同社が提供するマネージドサービス「S&I AI-Bot-Center」においてPagerDutyを採用し、AIOpsを活用したシステム運用の効率化を実現します。

近年、クラウド化の進展やサービスの高度化・複雑化により、企業のITシステムはより高度な運用が求められています。一方で、従来の人手中心の運用では、運用負荷の増大や対応品質の属人化といった課題が顕在化しています。こうした状況を踏まえ、運用負荷の軽減、障害対応の迅速化、品質の平準化を同時に実現する手段として、PagerDutyが提供するAIOpsが注目されています。

今回の提携により、S&Iは従来提供している企業のITインフラの運用・保守をサポートするマネージドサービス「sandi Managed Service」へのAIOps導入を目的にPagerDutyを採用します。PagerDutyの機能を活用し、障害アラートの受付、インシデント作成、担当者への障害通知までを自動化することで、従来人手で行っていた障害受付や担当者への通知を自動化し、障害の切り分けから一次対応までを迅速に行える体制を実現します。また、大量に発生するアラートをAIによって整理・集約・抑制し、対応が必要なアラートのみを運用担当者に通知することが可能となります。

PagerDuty株式会社の代表取締役社長 山根伸行のコメント

「このたび、エス・アンド・アイ様と販売代理店契約を締結できたことを大変嬉しく思います。エス・アンド・アイ様は、長年にわたりICTプラットフォーム環境の構築と運用において豊富な実績を積まれており、PagerDutyのAI活用による運用自動化の領域でも先進的な取り組みを進めておられます。PagerDutyのインシデント管理プラットフォームとPagerDutyによるAIOps機能を、エス・アンド・アイ様のマネージドサービス『S&I AI-Bot-Center』に組み込んでいただくことで、

お客様の運用負荷軽減と障害対応の迅速化を実現できると確信しています。直近、国内パートナーとの提携が加速しており、今後も両社の強みを活かし、日本企業のIT運用高度化とビジネス継続性の強化に貢献してまいります。」

PagerDutyは近年、国内パートナーとの提携を加速させています。引き続きパートナー企業と連携し、デジタルサービスの可用性向上とIT運用の高度化を推進し、日本の企業がより迅速かつ柔軟に変化へ対応できる体制づくりを支援してまいります。

エス・アンド・アイ株式会社について

エス・アンド・アイ株式会社（設立：1987年7月31日、代表者：藤田和夫、所在地：東京都港区西新橋1-7-14 京阪神 虎ノ門ビル、資本金：4億9,000万円）は、BIPROGYグループの一員として、1987年の創立以来、企業やデータセンターのネットワーク基盤の統合や仮想化、CTI関連システムの構築、アプリケーション開発など、常にお客さまが求める最適なICTプラットフォーム環境の提供をおこなっています。さらに、これまで培った技術力に加え、AIを活用したコグニティブシステムやサービスの提供に注力しています。

PagerDuty Operations Cloudについて

PagerDuty Operations Cloudは、現代の企業におけるミッションクリティカルでタイムクリティカルなオペレーション業務のためのプラットフォームです。AIと自動化の力により、破壊的なイベントを検知・診断し、適切なチームメンバーを動員して対応し、デジタル業務全体のインフラとワークフローを合理化します。Operations Cloudは、デジタルオペレーションを変革し、現代のデジタルビジネスとして競争し、勝利するために不可欠なインフラストラクチャです。https://www.pagerduty.co.jp/operations-cloud/

PagerDuty社について

PagerDuty, Inc.（NYSE:PD）は、デジタルオペレーション管理のグローバルリーダーとして、PagerDuty Operations Cloudを通して大規模なIT運用業務の効率化を支援しています。PagerDuty Operations Cloudは、インシデント管理、AIOps、自動化、カスタマーサービスオペレーションを統合した、柔軟で拡張性のあるプラットフォームです。Operations Cloudを採用することで、企業は運用障害のリスクやコストを軽減し、イノベーションの速度を高めることで収益を拡大できます。Fortune500の半数以上、Fortune100の70%近くがPagerDutyを現代の企業に不可欠なインフラストラクチャーとして利用しています。日本における顧客事例はこちらをご覧ください。https://www.pagerduty.co.jp/customers/