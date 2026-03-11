ZOTAC社製、Raspberry Piを搭載した産業向けミニPC「ZBOX Pro CM5-PICO」の取り扱いを開始

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、ZOTAC社製の産業向けミニPC「ZBOX Pro CM5-PICO」の取り扱いを開始いたします。



ZBOX Pro CM5-PICOは、世界最小クラスのコンパクトサイズ（114.8×76×31mm、パッシブ冷却アルミ筐体）でRaspberry Pi Compute Module 5（CM5）を搭載した高機能シングルボードコンピューターです。 2系統のフルサイズHDMI（4K出力対応）、ギガビットLAN、デュアルUSB 3.2、USB Type-Cを備え、40-pin Raspberry Pi HATヘッダー、RS232、デュアルCSI-2カメラインターフェース、PCIeモジュール（Key-M 2280/Key-B 3024）によるNVMe SSD、4G/5Gモデム、AI NPU拡張に対応しています。

豊富なSKU展開：用途に合わせた自由なカスタマイズ

本製品は、以下の3項目を組み合わせることで、様々な用途向けに最適なスペックを選択することができます。

- ワイヤレス機能：Wi-Fi 5 / Bluetooth 5搭載、なしから選択- システムメモリ（LPDDR4x）：2GB / 4GB / 8GB / 16GBの4種類から選択- 内蔵ストレージ（eMMC）：0GB（ストレージ別途）/ 16GB / 32GB / 64GBから選択

プロジェクトの規模やコスト要件に合わせ、柔軟な構成でご提供いたします。

弊社は、ZOTAC製品の国内代理店として長年ミニPCやGPU製品を提供してまいりましたが、Raspberry Piを内蔵した製品の取り扱いはこれが初めてとなります。 本製品により、お客様の多様なエッジコンピューティングニーズにさらに幅広く対応させていただくことが可能となります。

本製品は、サイネージコントローラー、キオスクシステム、産業制御、コンピュータビジョン、エッジAIアプリケーションに最適です。 低消費電力・低コストで適正なROI（投資収益率）が期待できることから、導入障壁の低いデジタルサイネージやIoTゲートウェイに特に適した製品となっています。

※ 本製品の詳細につきましては、弊社営業4部までお問い合わせください。

ZOTAC社 概要

ZOTAC社は、1997年に香港で創業した世界最大級のPC周辺機器メーカー、PC Partnerグループの中核を担うオリジナルブランドです。

親会社であるPC Partnerは、2024年に地政学的リスクへの対応とグローバルサプライチェーンの最適化を目的として、本社機能をシンガポールへ移転。生産体制については、高度な品質管理基準（ISO9001、14001、ISO45001/旧OHSAS18001）を取得している中国工場に加え、2024年末より最新鋭のインドネシア工場が稼働を開始。これにより、製品の安定供給体制をさらに強化しています。

同グループは、マザーボードやグラフィックスボード、フラッシュメモリー等、数々の世界的メーカーのOEM/ODM生産を手掛ける巨大な生産背景を有しています。ZOTACはNVIDIAの正規パートナーとして、最先端のグラフィックスボードをはじめ、ミニPC「ZBOX」、産業用エンベデッド製品、エッジAIソリューションなど、法人需要に特化した多角的な製品群を展開。高度な技術力とスケールメリットを活かし、DX推進やAI導入を強力に支援します。

URL：https://www.zotac.com/



株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/



