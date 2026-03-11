【プレスリリース】 コンガテック、新設のカスタマー アプリケーション センターにカスタム設計とソフトウェアのインテグレーションサービスを集約し aReady.YOURS を提供

コンガテックジャパン株式会社

*本プレスリリースは、独congatecが、2026年3月10日（現地時間）、ドイツで発表したプレスリリースの抄訳です。

（左から）コンラート・ガーハマー（Konrad Garhammer, COO兼CTO）、ドミニク・レッシング（Dominik Ressing, CEO）、ピーター・ミュラー（Peter Müller, グローバル カスタマー アプリケーション センター VP）がコンガテックの新しいカスタマイズおよびソフトウェア インテグレーション サービス aReady.YOURS を紹介

組込み、およびエッジコンピューティング テクノロジーのリーディング プロバイダーである コンガテック（congatec）(https://www.congatec.com/jp/)は、新設のカスタマー アプリケーション センターと aReady.YOURS(https://www.congatec.com/jp/areadyyours/) サービスを発表しました。 コンガテックは包括的なカスタム設計およびソフトウェア インテグレーションサービスを追加することで、aReady. のハードウェアおよびソフトウェア ビルディングブロックのポートフォリオを拡張し、機器メーカーにほぼターンキーの組込みコンピューティングプラットフォームを提供します。 aReady.YOURS は、要求エンジニアリングや設計から量産およびライフサイクル管理に至るまで、開発のあらゆる段階でカスタマーをサポートします。 その目的は、先進的な冷却ソリューションを含むカスタマイズされた組込みコンピューティングプラットフォームを、コンセプトから導入まで迅速かつ高い信頼性で実現することです。 この新しいサービスによりコンガテックは、コストおよび効率の観点からすべてをフルカスタム設計する機器メーカーにおける、市場投入までの時間と設計信頼性をさらに最適化します。

COMキャリアの活用が開発を加速

ハードウェア面では、コンガテックは実績のあるコンピューター・オン・モジュール（COM）テクノロジーや冷却ソリューション、そして既存のキャリアボード・レイアウトを活用します。 これによって、カスタマー個別の対応のみが要求され、高い設計信頼性と短い開発サイクルを実現することができます。 COM・キャリアボードの活用により、検証済みでフィールド実績のある設計をベースとして、非常に効率的にフルカスタム設計を実装することができます。 カスタマーは、選択したモジュールと評価用キャリアボード、および適切な冷却ソリューションを使って直ちにアプリケーションの開発が始められ、市場投入までの時間をさらに短縮することができます。 さらに、テクノロジーパートナーである Kontron との製造パートナーシップにより、『ローカル・フォー・ローカル』 戦略のもとでソリューションプラットフォームを量産規模に拡張することができ、対象地域において地域製造が可能になります。

aReady.COM、aReady.VT、aReady.IOT アプリケーションレディ プラットフォーム

コンガテックはリクエストに応じて、aReady. ポートフォリオから適切なソフトウェア ビルディングブロックもインテグレーションします。 これには、aReady.COM(https://www.congatec.com/jp/aready/areadycom/) の ctrlX OS(https://www.congatec.com/jp/aready/ctrlx-os/)、Ubuntu Pro(https://www.congatec.com/jp/aready/ubuntu-pro/)、Kontron OS など、カスタマイズされたファームウェアやあらかじめインストールされ、コンフィグレーション済みでライセンスの付随したオペレーティングシステムや、aReady.VT(https://www.congatec.com/jp/aready/areadyvt/) のシステム統合向け conga-zones ハイパーバイザー、そして aReady.IOT(https://www.congatec.com/jp/aready/areadyiot-overview/) の conga-connect IoT スタックが含まれます。 カスタマーは、自社のアプリケーションに最適化された、すべてコンフィグレーションされ検証済みでライセンスの付随するシステムを入手することができます。 ハードウェアとソフトウェアの緊密な統合により、実装作業が大幅に削減され、検証サイクルが短縮されます。 その結果、より迅速な導入と、短期間に最適な ROIの実現が可能になります。

「パートナーである Kontron のモジュール事業を戦略的に取得したことにより、カスタマー アプリケーション センターの開設と aReady.YOURS をリリースできる体制が整い、カスタム設計を標準のサービスとして提供できるようになりました。 さらに、業界特化型のカスタム設計やシステム認証を提供するための強力なパートナーエコシステムを構築しています。 これにより、開発や製造から導入やライフサイクル管理に至るまで、組込みコンピューティングに関するお客様のあらゆるニーズに応えるフルサービス パートナーとしての地位を確立します」 と、コンガテックの CEOであるドミニク・レッシング（Dominik Ressing）は拡張された aReady. 戦略について説明します。

「コンガテックは組込みコンピューティング ソリューション向けアプリケーションレディ COM のリーディングメーカーとして、非常に効率的に調整することが可能です。 品質の高い COM とキャリアボードを組み合わせることで、お客様固有のフルカスタム設計を迅速かつ高い設計信頼性で提供することができます。 お客様は、開発期間の短縮、システムコストの最適化、そして最終的には収益性の向上といったメリットを享受することができます」 と、コンガテックのCOO兼CTOであるコンラート・ガーハマー（Konrad Garhammer）は付け加えます。

「aReady.YOURS により、フルカスタム設計に伴う初期コストと労力が大幅に低減します。 最も高いコンフィグレーション レベルでは、筐体とお客様独自のソフトウェアを除いて、すべての機能コンポーネントを含む、完全にアプリケーションに特化した組込みコンピューティングプラットフォームを提供します。 すなわち、フルカスタムのボード、インストール済みでライセンスの付随するオペレーティングシステム、インテグレーションされた IoTインスタンス、そして必要であればハイパーバイザーまでを含みます」 と、グローバル カスタマー アプリケーション センター VP のピーター・ミュラー（Peter Müller）は締めくくります。

aReady.YOURS のテクニカルサービス概要

1. カスタムハードウェアおよびソフトウェア設計サービス には、冷却ソリューションやキャリアボードを含むカスタマー個別のモジュール開発のほか、フルカスタムのシングル・ボード・コンピューター（SBC）の開発や量産を含みます。

2. 個別のハードウェアおよびソフトウェア コンサルティング では、特定のアプリケーションに合わせた詳細な要求エンジニアリングを支援します。 この協調的なアプローチにより、完成したソリューションがターゲット市場の要件に正確に適合することを保証します。

3. テクニカルサポートおよびデバッグ により、カスタマイズされたソリューション プラットフォームがハードウェアおよびソフトウェアの両面で確実に動作することを保証します。

4. 製品ライフサイクル延長サービス には、標準製品の再製造、戦略的な部材在庫の確保、柔軟なライセンス プロダクション モデルを含んでいます。

詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。

https://www.congatec.com/jp/areadyyours/

* * *

コンガテック（congatec）について

コンガテックは、組込みおよびエッジコンピューティング ソリューション向けに、コンピューター・オン・モジュール（COM）をベースとしたハイパフォーマンス ハードウェアや、ソフトウェア ビルディングブロックを提供するリーディング グローバルプロバイダーです。 これらの先進的なコンピューターモジュールは、インダストリアル オートメーション、メディカル テクノロジー、ロボティクス、コミュニケーションなど、さまざまな分野のシステムやデバイスで使用することができます。 コンガテックのハイパフォーマンス aReady. エコシステムは、COMからクラウドまで、ソリューション開発を簡素化し加速させます。 このアプリケーションレディのアプローチは、COMとサービスおよびカスタマイズ可能なテクノロジーを組み合わせて、システムインテグレーション、IoT、セキュリティ、人工知能の最先端の進歩を実現します。 コンガテックは、成長する産業ビジネスにフォーカスする、ドイツのミッドマーケットファンドである株主の DBAG Fund VIII に支えられており、これらの拡大する市場機会を活用するための資金調達と M&A の実績があります。 詳細については、コンガテックのウェブサイト congatec.com(https://www.congatec.com/jp/) をご覧いただくか、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/455449) や YouTube(http://www.youtube.com/congatecAE) をフォローしてください。

