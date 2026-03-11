AVerMedia、『NVIDIA GTC 2026』において「NVIDIA Jetson Thor」搭載の3D認識ソリューションと次世代エッジAI技術を展示

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社（本社：東京都千代田区）は、2026年3月16日から19日まで米国サンノゼで開催される『NVIDIA GTC 2026』にAVerMedia Technologiesが出展することを発表しました。会場では、次世代エッジAIプラットフォーム「NVIDIA Jetson Thor」を活用したリアルタイム3D認識ソリューションや、エッジAIコンピューティング製品を実演デモを交えてご紹介します。

■『NVIDIA GTC 2026』展示概要

AVerMediaは、Industrial AI Pavilion（ブース番号：1737）にて、ロボティクスやスマートインフラ向けに設計されたマルチカメラによる即時3D認識システムと、今後発売予定の新製品「AVerMedia Inference Station」を展示します。

開催期間: 2026年3月16日～19日

場所: 米国サンノゼ

ブース番号: Industrial AI Pavilion #1737

■マルチカメラによる即時3D認識システム

Jetson Thorモジュールを搭載したAVerMedia D331キャリアボード と、最大8台のRealSense D457 GMSL深度カメラを同期させたマルチカメラ3D認識システムをご紹介します。NVIDIA Isaac ROSと連携したGMSLアーキテクチャが大容量かつ低遅延のデータ処理を実現しています。カメラの同期やセンサーのスケーリングといった事前設定を省き、開発に着手する時間を短縮することができる統合パッケージとなっています。

■Jetson Thorベース AI推論ステーション

「AVerMedia Inference Station」は、NVIDIA Jetson Thorを搭載し、現場に設置済の既存のPoEカメラを入れ替えることなく、リアルタイムAI推論を導入できるターンキーソリューションです。ラックマウント型の「AVerMedia Inference Station」には Lexmarkの「Ask Optra Anything (AOA)」サービスとNVIDIA vLLMパイプラインが統合されており、大規模なマルチストリーム解析を実現します。AVerMediaのOut-of-Band (OOB) 管理機能を内蔵し、システムの遠隔管理を容易にしています。

AVerMediaインダストリアル製品部門バイスプレジデントのAlex Liu氏は、次のように述べています。

「AVerMediaは、ハードとソフトを統合したターンキーソリューションで、次世代ロボティクスの開発・展開を強力に支援します。NVIDIA GTCで披露するデモは、その取り組みを体現するものです。検証済みの統合環境により開発サイクルを短縮し、試作から信頼性の高いエッジシステムの実運用へと、より迅速な移行を可能にします。」

■AVerMediaについて

AVerMedia Technologiesは、ビデオおよびオーディオ技術を基盤とする産業向けAIソリューションプロバイダーです。ハードウェアとソフトウェアを統合したAIソリューションを提供し、スマートシティ、ロボティクス、産業オートメーションなどの分野でAI導入を加速しています。

エッジ環境での大規模AI推論を可能にする技術開発を通じて、企業のAI活用を支援しています。

■詳細はこちら

https://professional.avermedia.com

■LinkedIn

https://www.linkedin.com/showcase/avermedia-edge-ai/

