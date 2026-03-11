導入事例：生徒寮に自宅学習・自習用のWi-Fiを敷設。自宅生と寮生の学習環境ギャップをなくすネットワーク環境を整備

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）の法人向けWi-Fi 6E対応アクセスポイント「WAPM-AXETR(https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-axetr.html)」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、学校法人 宮崎日本大学学園 生徒寮桜俊館にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、バッファローWebページで公開いたしました。

学校法人 宮崎日本大学学園 生徒寮 桜俊館 様導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/education-m-nichidai002.html

学校法人 宮崎日本大学学園 宮崎日本大学中学校・高等学校は「明・剛・直」を校訓とし、自主独立の精神を持つ人材育成に取り組んでいます。中学・高校校舎へのWi-Fi環境整備による1人1台端末環境での快適なタブレット授業の実現に続き、同校の宮崎日本大学学園生徒寮桜俊館でもWi-Fiアクセスポイントを用いて学習室と食堂にWi-Fi環境を構築しました。これにより、寮生活を送る生徒にも、自宅通学の生徒と同じように、宿題や自主学習の際に個人のモバイル通信データ使用量を気にせずインターネットの利用が可能になり、生徒たちの学習意欲が向上。保護者の金銭的負担も軽減されました。

採用商品

WAPM-AXETR

130,900円(税抜119,000円)

法人向けWi-Fi 6E(11ax)対応

無線LANアクセスポイント

2401+1201+573Mbps

トライバンド インテリジェントモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-axetr.html

BS-MS2016P

132,000円(税抜120,000円)

法人向け レイヤー2

マルチギガ(10G/5G/2.5G) PoE

スマートスイッチ 16ポート

https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-ms2016p.html

BS-MS2008P

107,580円(税抜97,800円)

法人向け レイヤー2

マルチギガ(10G/5G/2.5G) PoE

スマートスイッチ 8ポート

https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-ms2008p.html

VR-U300W

41,800円(税抜38,000円)

VPNルーター Giga 無線モデル（VR-Uシリーズ）

https://www.buffalo.jp/product/detail/vr-u300w.html

関連ページ

導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/education-m-nichidai002.html学校法人 宮崎日本大学学園 公式サイト :https://www.m-nichidai.com/

