導入事例：生徒寮に自宅学習・自習用のWi-Fiを敷設。自宅生と寮生の学習環境ギャップをなくすネットワーク環境を整備

写真拡大 (全6枚)

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）の法人向けWi-Fi 6E対応アクセスポイント「WAPM-AXETR(https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-axetr.html)」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、学校法人 宮崎日本大学学園 生徒寮桜俊館にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、バッファローWebページで公開いたしました。



学校法人 宮崎日本大学学園 生徒寮 桜俊館 様

導入事例ページ :
https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/education-m-nichidai002.html

学校法人 宮崎日本大学学園 宮崎日本大学中学校・高等学校は「明・剛・直」を校訓とし、自主独立の精神を持つ人材育成に取り組んでいます。中学・高校校舎へのWi-Fi環境整備による1人1台端末環境での快適なタブレット授業の実現に続き、同校の宮崎日本大学学園生徒寮桜俊館でもWi-Fiアクセスポイントを用いて学習室と食堂にWi-Fi環境を構築しました。これにより、寮生活を送る生徒にも、自宅通学の生徒と同じように、宿題や自主学習の際に個人のモバイル通信データ使用量を気にせずインターネットの利用が可能になり、生徒たちの学習意欲が向上。保護者の金銭的負担も軽減されました。




採用商品



WAPM-AXETR

130,900円(税抜119,000円)


法人向けWi-Fi 6E(11ax)対応


無線LANアクセスポイント


2401+1201+573Mbps


トライバンド インテリジェントモデル


https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-axetr.html






BS-MS2016P

132,000円(税抜120,000円)


法人向け レイヤー2


マルチギガ(10G/5G/2.5G) PoE


スマートスイッチ 16ポート


https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-ms2016p.html






BS-MS2008P

107,580円(税抜97,800円)


法人向け レイヤー2


マルチギガ(10G/5G/2.5G) PoE


スマートスイッチ 8ポート
https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-ms2008p.html






VR-U300W

41,800円(税抜38,000円)


VPNルーター Giga 無線モデル（VR-Uシリーズ）


https://www.buffalo.jp/product/detail/vr-u300w.html





関連ページ


導入事例ページ :
https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/education-m-nichidai002.html
学校法人　宮崎日本大学学園　公式サイト :
https://www.m-nichidai.com/


※速度表記が記載されている場合、特別な断りが無ければ規格値であり、実環境での速度ではありません。


※各会社名・商品名などが記載されている場合は、一般に各社の商標または登録商標です。


※価格が記載されている場合は、希望小売価格です。


※記載されている仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。


※To overseas press people,
This product is only available in the Japanese Domestic Market.
Pricing and availability in other regions may vary.