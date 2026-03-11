【イトイ産業】【士別カードック】の２社が「健康経営優良法人2026」に認定

株式会社イトイグループホールディングス

株式会社イトイグループホールディングス(本社：北海道士別市朝日町／代表取締役 菅原 大介)のグループ企業である株式会社イトイ産業と士別カードック株式会社が、経済産業省および日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されました。

イトイ産業および士別カードックでは、従業員一人ひとりが安心して働ける職場環境づくりを重視し、働きやすい職場環境の整備など、さまざまな取り組みを行ってきました。

イトイグループホールディングスでは、社員の健康が企業の成長と地域社会への貢献の基盤であると考えています。



今後も、従業員がいきいきと働ける環境づくりを進めるとともに、地域に根ざした 企業グループとして持続的な発展を目指してまいります。





■健康経営優良法人認定制度について



健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

【関連リンク】

ACTION！健康経営｜ポータルサイト（健康経営優良法人認定制度）(https://kenko-keiei.jp/)