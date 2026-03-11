NYC×原宿デザイン、PE・サーチファンド向け「投資先リブランディングサービス」を提供開始

NYC株式会社

NYC株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中塚庸仁、以下「NYC」）と、株式会社 原宿デザイン（本社：東京都港区、代表取締役：柳圭一郎、以下「原宿デザイン」）は、業務提携を締結し、PEファンド／サーチファンド／ロールアップを推進する事業会社など投資会社・投資家向けに、新サービス「投資先リブランディングサービス」の提供を開始します。

本サービスは、事業承継や社長交代といった経営体制の移行期において、企業価値の源泉となる「らしさ」や「信頼」の再定義を起点に、ブランド戦略設計・言語化・デザイン・社内外への浸透施策までをEnd to Endで支援するものです。

◆ 新サービス「投資先リブランディングサービス」概要

単なるデザイン刷新に留まらず、経営戦略と連動したブランド設計を起点に、実行・定着までを伴走します。

■主な提供内容

- 事業承継・社長交代に伴うブランド課題の分析- パーパス、バリュー、MVV、CI/VI、ステートメントの再定義、ブランドガイドライン策定- 社名・ロゴ・Webサイト、各種コミュニケーションツールの刷新- 従業員・取引先に向けたブランド浸透施策の設計・実行支援

■得られる効果

- 社外（取引先・金融機関・ステークホルダー）への効果これまで培ってきた価値は変わらず継承され、さらに新体制のもとで企業が進化していくことを明確に伝えることで、株主変更や社長交代に伴う不安感を払拭し、信頼を維持・強化します。- 社内（従業員）への効果新社長の意思や会社の向かう先を明確に言語化・可視化することで、従業員の理解と共感を促進し、「この会社で働き続ける意味」を再定義します。結果として、従業員エンゲージメントと組織の一体感を高め、人材流出リスクの低減にも寄与します。

本サービスの詳細は下記の原宿デザインのHPも併せてご確認ください。

▼原宿デザイン HP

https://harajuku-design.co.jp/lp/7455

◆ 「投資先リブランディングサービス」提供開始の背景

日本では、後継者不在や経営者の高齢化を背景に、事業承継ニーズが高まっています。これに伴い、中小企業におけるM&A活用も拡大しています。

一方で、事業承継後の新社長就任・オンボーディング局面では、次のような課題が顕在化しやすいことが知られています。

- 企業アイデンティティの揺らぎ- 従業員・取引先からの信頼低下- 投資後の成長ストーリーの不明確化

そこで両社は、投資実務と経営支援の知見を持つNYCと、戦略とデザインを統合して企業価値向上を支援してきた原宿デザインが連携し、社長交代を「企業が進化する起点」として捉え直し、持続可能性と加速度的成長を後押しする支援体制を構築しました。

◆ 支援事例

NYCは投資先企業の価値向上支援の一環として、採用・組織・顧客接点にまたがるブランディングの必要性を重視してきました。原宿デザインとは、NYCの投資先支援の現場で共同プロジェクトを重ね、企業の「らしさ」を言語化し、デザインと運用まで落とし込む取り組みを推進してきました。以下はその一例です。

■製造業A社（社名非開示）：採用課題を起点としたブランド再設計

工場の老朽化などを背景に、候補者が最終面接後に辞退するケースが増加。採用課題を入口に、企業の本質的な魅力と提供価値を整理し、ミッション等の再定義を含むブランドの再設計を進めています。あわせて、社名・ロゴ・各種コミュニケーションツールの刷新までを視野に入れ、“入りたい会社”として選ばれるための基盤づくりに取り組んでいます。

■翔栄学院：ブランドをゼロから再設計

地域に根差した学習塾「翔栄学院」では、ブランドの再構築に向けて、ロゴやMVVの刷新に加え、新校舎の空間コンセプト設計まで一貫して取り組んでいます。「教育とは何か」「どんな価値を届けたいのか」を改めて言語化し、未来志向のブランドづくりを進めています。

◆ 今後の展望

両社は本サービスを通じ、投資後のPMIや成長戦略と整合したブランド再設計を推進し、投資先企業における「信頼の再構築」と「成長ストーリーの実装」を支援します。

またNYCは、事業承継問題を社会全体の課題と捉え、さまざまな関係者との連携を通じて解決に取り組んでいます。今後も原宿デザインをはじめとしたパートナーとの共創を広げ、地域・産業を支える中小企業が次世代へ価値を継承し、持続的に成長できる環境づくりに貢献してまいります。

◆ NYCおよび原宿デザインについて

NYCは、2022年の創業以来、全国の事業承継問題を抱える中小企業に対し自己資金による投資を行い、経営支援を通じた事業の継続と成長に取り組んでいます。

累計28件の投資実績があり、グループ売上は100億円を突破しています。

原宿デザインは、ブランディングエージェンシーとして、コンサルティングからマーケティング戦略の立案、クリエイティブディレクションおよび、制作までを一貫して行っています。

CI・VIの開発、グラフィックデザイン、パッケージデザイン、映像制作、Web制作、店舗デザインなどに加え、商品やサービス自体の企画開発から、プロモーション・PRまで、トータルでディレクションできることが強みです。

【原宿デザイン概要】

会社名 ：株式会社 原宿デザイン（Harajuku DESIGN Inc.）

代表者 ：柳 圭一郎

所在地 ：東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

事業内容：ブランドコンサルティング、ブランディングデザイン等

設立 ：2017年11月

会社ＨＰ：https://harajuku-design.co.jp/

【NYC概要】

会社名 ：NYC株式会社

代表者 ：中塚庸仁、尾上侑己

所在地 ：東京都中央区新川1-6-11

事業内容：中小企業投資事業、ベンチャー投資事業、トラディショナル型サーチファンド投資事業

設立 ：2022年3月

会社ＨＰ：https://nycinc.jp/

YouTube：NYCの裏側/NYC株式会社(https://www.youtube.com/@nyccareer)

■本件に関するお問い合わせ先

NYC株式会社

Email：admin@nycinc.jp

Tel.：070-3264-9205 （水口）