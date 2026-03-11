PANACEE TOKYOがライフスタイル展示会「Fes Liaison」に出展決定！先行販売でリピート率100%を記録した新発想まつ毛美容液『EYEDIT』を会場で直接販売も実施！

株式会社インフィニートインターナショナル

株式会社インフィニートインターナショナル（本社：東京都港区）が展開するサロン専売ブランド「PANACEE TOKYO（パナセトーキョー）」は、2026年3月18日（水）・19日（木）に東京・表参道で開催されるライフスタイル展示会「Fes Liaison（フェス・リエゾン）」に出展することをお知らせいたします。

■ 「Fes Liaison」にて、話題の新商品『EYEDIT』を直接体験・購入可能に

今回の出展ブースでは、テスト導入および先行販売において「リピート購入率100%」を記録した店舗も現れるなど、正式リリース前から業界内で高い注目を集めている新発想のまつ毛美容液『EYEDIT（アイディット）』を実際にお手に取ってご体験いただけます。

当日は、鮮度を守るエアレスポンプから指にとって使う新しいテクスチャーや、天然鉱物「マラカイト（孔雀石）」由来の美しいブルーの色彩などに直接触れていただけるほか、会場での直接販売も実施いたします。ぜひこの機会に、現場のアイリストと共創した「まつげ×スキンケア」の新習慣をご体感ください。

■ 展示会「Fes Liaison」出展概要日程

2026年3月18日（水）、19日（木）の2日間

時間： 11:00～18:00

場所： ワールド北青山ビル1F Exhibition Space

アクセス： 東京都港区北青山3丁目5-10（表参道駅徒歩3分）

■ まつ毛美容液『EYEDIT（アイディット）』について

「まつげに意志、肌に余裕。美容液は伸ばすから育むへ。」

『EYEDIT』は、「効果と引き換えに肌への負担が大きい」という従来のまつ毛美容液の常識を覆し、現場のアイリストたちのリアルな声をもとに開発された敏感肌用のまつ毛美容液です。

※『EYEDIT』の詳細はこちらから(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000152512.html)ご確認いただけます

【商品の3つの核心】

1. 「ピディオキシジル」×「ぶどう幹細胞」

肌への負担が少ない処方設計で注目されるピディオキシジルと、活性酸素を無毒化するぶどう幹細胞エキスのW配合。色素沈着を気にせず使えるまつ毛まわりの肌環境を整えます。

2. 指で目元全体に塗る「アイゾーン革命」

従来の筆タイプのような生え際へのピンポイントな塗布によるストレスから解放。指にとって目元全体に塗ることで、まつ毛だけでなく、まぶたのくすみや小ジワまで同時にケアが可能です。

3. 敏感肌にも配慮したトキシックフリー＆ヴィーガン処方

肌に負担をかける可能性のある成分を排除し、5種のセラミド、ナイアシンアミド、ヒアルロン酸Naを贅沢に配合。動物由来成分を一切使用しない100%ヴィーガン製品（英国ヴィーガン協会認証申請中）です。

【商品概要】

商品名： EYEDIT（アイディット）

内容量： 10ml

価格： 6,600円（税込）

特徴： 敏感肌対応、色素沈着フリー、英国ヴィーガン協会認証申請中

■ PANACEE TOKYOについて

「自分にやさしく、美しく」 忙しい人やズボラな人でも、自分を責めずに美しくいられることを目指して生まれたブランドです。すべてをミニマムでシンプルに、でも効果は妥協しない。「何を入れないか」を追求し、日本人女性の素肌美をデフォルトに導く本質的な美しさを真っ直ぐ届けます。

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社インフィニートインターナショナル PANACEE TOKYO 商品担当：荻原

Email：ogiwara@panaceetokyo.com