導入事例：新潟県津南町の文化財センターでWi-Fiアクセスポイントを導入。展示の世界観を損なわず、安定したネットワーク環境を提供

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）のWi-Fi 6（11ax）対応アクセスポイント「WAPM-AX4R(https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-ax4r.html)」をはじめとする法人向けネットワーク機器が、「津南町埋蔵文化財センター"うもれあ"」にて採用されたことを発表いたします。また本導入に関する事例を、当社Webページで公開いたしました。

津南町埋蔵文化財センター"うもれあ" 様導入事例ページ :https://www.buffalo.jp/biz/jirei/detail/government-tsunan-maibun.html

新潟県の最南端に位置する津南町は、信濃川流域に広がるダイナミックな地勢環境である苗場山麓ジオパークをかかえ、縄文時代の始まりをめぐる論争として知られる「本ノ木論争」の舞台でもあります。2025年10月に開設された津南町埋蔵文化財センター"うもれあ"は、収蔵された多数の遺物を調査、研究、展示するための施設で、学芸員の調査研究および、来場者への展示内容の説明のためにバッファローの法人向けWi-Fiアクセスポイントを導入。職員は、調査研究のための調べ物、来場者はQRコードを読み取ることでインターネット上に用意された詳細な解説を読むことができるようになりました。

採用商品

WAPM-AX4R

75,900円(税抜69,000円)

法人向けWi-Fi 6(11ax)対応

無線LANアクセスポイント

1201+573Mbps

インテリジェントモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/wapm-ax4r.html

WAPS-AX4

43,780円(税抜39,800円)

法人向けWi-Fi 6(11ax)対応

無線LANアクセスポイント

1201+573Mbps スマートモデル

https://www.buffalo.jp/product/detail/waps-ax4.html

BS-GSL2016P

71,280円(税抜64,800円)

法人向け レイヤー2

Giga PoE スマートLiteスイッチ 16ポート

https://www.buffalo.jp/product/detail/bs-gsl2016p.html

VR-U500X

65,780円(税抜59,800円)

VPNルーター 10Giga

有線モデル（VR-Uシリーズ）

https://www.buffalo.jp/product/detail/vr-u500x.html

