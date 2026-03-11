3月21日の国際森林デーにあわせ、Haruulala organicが「こどもたちに贈る、未来の森」植林活動を実施【3月11日～21日】

Sunday Morning Factory株式会社

バングラデシュの児童労働問題の解決に取り組むSunday Morning Factory株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：中村将人）が展開する、オーガニックコットンのベビー服・子ども服および出産祝いギフトブランド「Haruulala organic（ハルウララ オーガニック）」は、3月21日の国際森林デー（International Day of Forests）に合わせ、植林と未来へのメッセージを届ける「国際森林デー2026-こどもたちに贈る、未来の森」を実施します。この取り組みを通じて、子どもたちの「いま」と「未来」を大切にしながら、みんなで力を合わせて、子どもたちに美しく豊かな地球を残していくきっかけになることを願っております。

詳細を見る :https://haruulala.life/news/international-day-of-forests-2026/

◎国際森林デーとは、

2012年に国連総会で制定された、森林の持続可能な管理・保全の重要性を再認識するための国際デーです。毎年3月21日に定められており、世界各地で植林活動や森林保全に関する取り組みが行われています。

International Day of Forests 2026-こどもたちに贈る、未来の森

【実施期間】

3月11日（水）～3月24日（火）

【 キャンペーン内容】

お客様からのご賛同を募り、1口100円の寄付と未来のこどもたちへのメッセージを受付。

Haruulalaはお客様の寄付金額と同額を拠出し、1口あたり合計200円分の植林支援を行います。

寄付にご参加いただいた方には、感謝の気持ちを込めて、イラストレーターの「ハニュウミキ」さんとのコラボレーションによる「Haruulalaオリジナルデジタルギフトカード（壁紙）」をプレゼント いたします。

イラストについて

「森といきものが調和して生きる世界」をテーマに、 オリジナルのスマートフォン壁紙を2種描きおろしていただきました。やさしくあたたかなタッチで描かれたイラストの中には、Haruulalaのテキスタイルに登場するモチーフがさりげなく散りばめられています。スマートフォンを開くたびに、小さなやさしさやぬくもりを感じていただける一枚です。ぜひ日々の暮らしの中でお楽しみください。

キャンペーン実施後は「未来へ、子どもたちへのメッセージ」と「植林報告レポート」を紹介するコンテンツをリリースいたします。

■これまでの植林活動の報告

Haruulala organicではこれまでも、持続可能な未来を見据えた環境アクションを継続しており、累計植林本数は6,940本に到達しました。

※6,940本のうち、110本はお客様の寄付金による植林です。

詳細を見る :https://haruulala.life/news/reportofworldchildrensday2025/私たちからのメッセージ

私たちSunday Morning Factoryは、バングラデシュの子どもたちが貧困から抜け出し、教育を受け、未来に希望を持てる社会を目指して創業しました。しかし、気候変動や地球温暖化が進めば、その「希望ある未来」自体が失われかねません。だからこそ、今回お客様と共に植林活動を行うことにいたしました。木を一本植えることは、目に見える小さな行動かもしれませんが、その一本が、やがて子どもたちの未来を守る力となります。お客様と“共に森を贈る”この活動を続けることで、世界中の子どもたちが笑顔で過ごせる未来を残していけたらと思います。この活動は、これから毎年行っていきます。年に一回、未来のために木を植える。そんな習慣をみなさんと一緒に作っていけたら嬉しいです。ご参加お待ちしています。

植林活動を行うNGO「イカオ・アコ」とのパートナーシップによる持続可能な森づくり

植林は、フィリピンで環境保全・教育・雇用支援を行う「NGO法人イカオ・アコ（IKAW-AKO）」の「人と自然が共に育つ持続可能な森づくり」という理念に共感し、パートナーシップを結びました。「イカオ・アコ」は、木を植えるだけではなく、地域に根づいた形で苗の育成から定着、森林維持管理までを支援する団体です。

・NGO「イカオ・アコ」：https://ikawako.com/

Haruulala organicについて

Haruulala organicは、オーガニックコットンを使用したベビー・こども服と出産ギフトを提供するブランドです。赤ちゃんの肌に優しい素材と可愛らしいデザインを追求し、環境にも配慮した製品作りを行っています。2017年にバングラデシュの児童労働をなくすために設立され、現地に自社のアパレル工場を建て、貧困家庭の親たちに安定した雇用を提供することで、子どもたちが働かないで済む環境作りに取り組んでいます。また、オーガニックコットンの使用に加え、自社工場の太陽光発電への切り替えや植林による二酸化炭素の回収など、環境負荷を最小限に抑えた生産にも努めています。

■第13回ソーシャルプロダクツ・アワード2026「ソーシャルプロダクツ賞」受賞

「Haruulala organic（ハルウララ オーガニック）」は、第13回ソーシャルプロダクツ・アワード2026において、ソーシャルプロダクツ賞を受賞しました。本受賞は、バングラデシュでの雇用創出、オーガニックコットンの採用、太陽光発電の導入、カーボンオフセットなど、社会課題と環境課題の双方に向き合う取り組みが評価されたものです。

Sunday Morning Factory株式会社概要

会社名：Sunday Morning Factory株式会社

設立：2017年3月

代表者：代表取締役社長 中村将人

所在地：福岡県福岡市東区多の津4-14-1

事業内容：ベビー服の製造・販売

企業ホームページ：https://sundaymorning-f.com

会社案内（PDF）：https://haruulala.life/wp-content/uploads/2025/08/a26f7c2fb5c5c98ed3f758fc380c28e6.pdf

ブランドサイト：https://haruulala.life

Instagram：https://www.instagram.com/haruulala_organic

