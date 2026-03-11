【和歌山発】家具の組み立て不要で人手不足を解消。法人向けECサイト「ゲキカグbusiness」を3月10日(火)より開設。離島含む全国送料無料・請求書払いで企業の調達コストを削減。

株式会社ぼん家具

インテリア家具・雑貨のEC販売をおこなう株式会社ぼん家具（本社：和歌山県海南市、代表取締役：武藤 竜太）は、主に建築・内装業、飲食店、宿泊事業者などの空間づくりを担う法人様や、オフィス使用や家具のレンタル事業者様などあらゆる法人および個人事業主を対象とした会員制サイト「ゲキカグ Business」を2026年3月10日（火）に開設。

「ゲキカグ Business」は、建築・内装業者による物件納品や、飲食店・宿泊施設の新規開業・改装・多店舗展開といった “複数買い・定期的な家具調達” が発生する法人および個人事業主向けに、オフィス家具や収納家具、キッチン家電などを法人向け特別価格で提供する会員制サイトです。

https://business.gekikagu.com/

サイト開設の背景

これまで公式ECサイト「インテリアのゲキカグ」を通じて、オフィス開設や店舗改装に伴う法人のお客様からのご注文に対応してきましたが、「大口注文への対応がスムーズにできない」「請求書払いに対応できていない」など、法人取引ならではの課題がありました。これらの背景を踏まえ、法人取引に特化した専用サイト「ゲキカグ Business」を開設しました。自社工場で家具を組み立てた状態でお届けし人手不足を解消する「完成品サービス」を提供するほか、全国送料無料（北海道・沖縄・離島含む）とし、対象商品は翌日出荷にも対応します。

株式会社ぼん家具は、法人のお客様が抱える課題に対応したサービスを提供することで、顧客満足度の向上と新たな市場の開拓を目指します。

「ゲキカグ Business」の4つの特長

1．法人向け特別価格と大口注文への対応

中間マージンをカットした直販ならではの価格設定に加え、「ゲキカグ Business」に会員登録すると、一般価格よりさらにお得な法人向け特別価格にて1点から購入可能です。

大口注文の際は、ボリュームディスカウントのお見積りにも対応します。

2. 届いてすぐ使える「完成品サービス」

「家具の組み立てが大変」「組み立てる人手が足りない」といった声に応え、自社工場内で専門スタッフが家具の組み立てをおこない、完成した状態で指定の納品場所へお届けします。

3. 全国どこでも全品送料無料

全国どこでも全品送料無料（北海道・沖縄・離島含む）でお届けします。家具購入時に課題となる送料を当社が負担することで、トータルコストを明確にし、安心してご注文いただけます。

4. 請求書払い・インボイス制度対応

法人取引で求められる請求書払い（掛け払い）に対応。

見積書はサイト上にてご自身で作成いただけます。また、領収書はマイページから24時間いつでも発行・ダウンロードできます。インボイス制度にも対応しています。

利用シーン

新規オフィス開設・移転飲食店・サロンの開業不動産・民泊運営

サイト概要

サイト名：ゲキカグ Business https://business.gekikagu.com/

利用対象：法人企業、個人事業主、官公庁、学校法人など

取扱商品：オフィス向け家具、収納家具、インテリア雑貨、キッチン家電など

オープン記念キャンペーン

サイトのオープンを記念し、全品10%OFFクーポンキャンペーンを実施します。

キャンペーン期間：2026年3月10日（火）～4月30日（木）23：59

株式会社ぼん家具について

株式会社ぼん家具は、1983年の創業以来、和歌山県を拠点に「感動創造企業」を掲げ、インターネットを通じた家具・インテリアを中心としたライフスタイル商材の販売を行っています。デザイン性と機能性を両立させたオリジナル家具の企画・販売を強みとし、主要な大手ECプラットフォームにおいて数多くの賞を受賞するなど、業界内で高い評価をいただいております。

本件に関するお問い合わせ先

ご掲載いただく場合は、下記のお問い合わせ先をお願いいたします。

株式会社ぼん家具 マーケティング統括部

電話番号：073-488-3350

メールアドレス：info@bonkagu.co.jp