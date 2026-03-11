【参加者募集】SDGsカードゲーム「from Me」体験イベントを開催（2026.3.19）

認定特定非営利活動法人ADRA Japan

認定NPO法人 ADRA Japan（アドラ・ジャパン、所在地：東京都渋谷区、理事長：柴田俊生）は、持続可能な開発目標（SDGs）への理解を深める機会として、カードゲームを用いた体験型イベントを認定NPO法人 日本ファンドレイジング協会 と共に開催いたします。

本イベントは、ウェルビーイングを体感できるカードゲーム「from Me」を活用し、参加者が楽しみながらSDGsを自分ごととして身近に考える機会を提供することを目的としています。対象はカードゲームを楽しんでみたい一般の方から教育関係者、企業のCSR・人材育成担当者まで幅広く、ゲームを通じた対話と学びを通して、多様な価値観や持続可能な社会について学びや気づきを得ることができます。

SDGsカードゲーム「from Me」は、寄付・消費・投資・貯蓄などのさまざまなお金の使い方を疑似体験しつつ、社会への影響・関わり方を体感する教育ツールです。企業研修や学校の総合学習としても導入が進んでおり、プレイした方からは、「自分の行動が、社会にどうつながるのか、ゲームをしているうちに自然と考えるようになった」「このゲームはよくできてる」などの声が聞かれています。

どなたでも歓迎です。ぜひご参加ください。

参考動画：https://youtu.be/Gy516sxcXC8

イベント概要

〇日時

2026年3月19日（木）14:00～16:30（13:40受付開始）

〇お申込み方法

下記のお申込みページからお手続きをお願いします。

https://peatix.com/event/4859315/

※3月15日締切

〇会場

地球環境パートナーシッププラザ（GEOC） セミナースペース

東京都渋谷区神宮前5-53-70 国連大学ビル1F

アクセス

https://www.geoc.jp/access.html

・表参道駅（東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線）徒歩約5分

・渋谷駅（JR・東急・京王井の頭線・東京メトロ）徒歩約10分

〇参加費

一般：2,200円（税込）



学生：1,100円（税込）

※参加費の一部は、認定NPO法人ADRA Japanへの寄付となります。[AY2]

〇定員

24名

※参加者同士で名刺交換をご希望の方は名刺をご持参ください。

当日のプログラム

・チェックイン（アイスブレイク・自己紹介タイム）

・カードゲーム「from Me」ルール説明

・ゲーム体験

・休憩

・振り返りセッション

・ADRA Japanの活動紹介

ファシリテーター

永井 温子（ながい あつこ）

・認定NPO法人 ADRA Japan コミュニケーション・マネージャー

・カードゲーム「from Me」公認ファシリテーター

・日本ファンドレイジング協会 認定ファンドレイザー

タイおよびネパールでの駐在経験を持ち、現在は企業ボランティアの企画・運営や支援者との継続的なコミュニケーションを担当。日常の選択が社会にどのような変化を生むのかを、身近な事例を通じて伝えている。

主催

認定NPO法人 日本ファンドレイジング協会

認定NPO法人 ADRA Japan

■■■■認定NPO法人 アドラ・ジャパンについて■■■

アドラ・ジャパン（ADRA Japan）は、世界中約120ヶ国に支部を持つ世界最大規模の国際NGO、ADRAの日本支部です。各国ADRA支部や国連等のパートナー団体と連携し、「ひとつの命から世界を変える」をモットーに民族・宗教・政治の区別なく、紛争や自然災害の被災地また途上国において、一人ひとりに寄り添い、自立を助ける支援に取り組んでいます。