国生みの聖地・沼島「巨大スフィンクス岩」の謎に幾何学的考察から迫る

Smile∞Ribbon海上に聳え立つ巨大スフィンクス岩。太古の空間認識の起点としての威容を伝えるため、朝焼けの空を背景に再現したイメージ写真。

兵庫県南あわじ市の離島・沼島。古事記の国生み神話ゆかりの地「オノコロ島*¹」として知られるこの島で、地形や天文学的配置から神話の源流を紐解く体験型ツアー「国生み神話ミステリー

ツアー・沼島コース」が本格稼働します。





本プログラムの核心は、断崖に鎮座する「巨大スフィンクス岩*²」を目的地とし、その250m先、海上に聳え立つ「上立神岩（かみたてがみいわ）」を視座に置く実地体験にあります。古文書に高さ100m*³を超える巨柱として描かれたその威容を、二至二分を中心に古代の天文学的指標として再考する幾何学的考察。夏至の日の出の方位に一対の巨岩が並ぶその光景から、記紀編纂以前の「忘れ去られた天文学的配列（アラインメント）」を可読化していく――。そして、世界に3ヶ所*⁴のみとされる稀有な地層「鞘型（さやがた）褶曲」の露頭（ろとう）が広がる海岸なども巡る、知的な刺激に満ちた大人の神話踏破アドベンチャーです。本コースの企画は、海外で20年以上ダイビング事業を営み、前人未踏の海底調査等を通じて「地形に隠された幾何学的意味を読み解く視点」を培ってきた探索のスペシャリストが担当。観光地化されていない未開拓のルートを安全に案内し、科学的視点と古代の叡智を掛け合わせることで、神話と歴史が織りなすパズルを解き明かすかつてない体験を提案します。

(※1)「オノコロ島」の比定地については諸説あり、全国に20以上、淡路島周辺だけで絵島など10以上の候補地があるが、沼島はその最有力候補地として古くより知られている。(※2)地元呼称：スフィンクスの他、兜岩、烏帽子岩、阿弥陀倍 など。

(※3)沼島の神宮寺、八幡宮に残る古い絵巻物などに崩壊前の上・下立神岩が描かれており、島南面の崖や石仏山(117ｍ)など周辺地形との比較計算により独自に計測。実際に現存の佛堂岩は100m以上ある。

(※4)鞘型褶曲はフランスとカナダ等でも見られるが、沼島のように多く露している状態は世界的に極めて稀少とされている。

沼島・国生み神話の「3つの未解決ミステリー」

スフィンクス岩の背中にて、250m先の上立神岩から昇る夏至の朝日を望む太古の天文学的配列（アラインメント）の光景。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Bysb1j99M0g ]

国生み神話の舞台で威風堂々たる存在感を示す巨大スフィンクス岩が、今、一躍注目を集めている。（空撮動画：温泉銀次 氏 撮影）

【ミステリー1】太陽の設計図（幾何学的配列）：巨大スフィンクス岩と「天然のオベリスク*⁵」が描く太陽の道

断崖に鎮座する大自然が刻んだ異形の巨巌 スフィンクス岩は、古代海人族にとって太陽の運行を基軸とした高度な空間認識の起点であった可能性を秘めています。この巨岩は高さ16m・長さ52m（～尾部73m）・幅25m*⁶という威容を誇り、図らずもエジプト・ギザの巨大スフィンクスの全長（73.5m）と一致しています。

(※5)古代エジプトから造られた方尖柱。先端のベンベン石(四角錐)は太陽の光が最初に降り注ぐ原初の丘を意味し、オベリスクやピラミッドの頂上に置かれた。

(※6)当社調べ。

二至二分（夏至・冬至・春分・秋分）における太陽の運行軌道を可視化。沼島の巨岩群が高度なカレンダー機能を有していたことを示すシミュレーション図。

氷河期明けの縄文草創期（BP1.3-1万年）、海抜が現在より40～80m低かった*⁷時代。古地図などの比率から120m近くあったと推察される上立神岩を合わせれば、海面から実質200m級の高さで垂直に聳え立つ天然のオベリスクが姿を現します。また沼島の東8.0km、南東7.2km、南2.9kmには、それぞれ直径1～2kmほどの岩礁が点在していたことが、海図*⁸や漁師の聞き取りから推察されます。

(※7)気候変動研究で世界的に最も信頼される独立科学組織、Berkeley EarthのRobert A. Rohde博士作成の図表'Post-Glacial Sea Level Rise'より。

(※8)氷河期の低海抜時の岩礁の位置は、海上保安庁の「海洋状況表示システム」の海図より。作成イメージ図参照。

氷河期明け、海抜マイナス30mほどの時代の沼島周辺(約9千年前)。縄文草創期には隠れ根が海面上の岩礁として、巨大なオベリスクや観測点として機能していた位置関係を示す推測地図。

したがって、この巨大スフィンクス岩を起点に、黄道傾斜角（地軸の傾き）の変化*⁹による各岩の配置・角度を精密に照合して周囲を俯瞰すると、驚くべき太陽の方位学（アラインメント）が浮かび上がります。夏至の日には250m先の上立神岩の基部より、春分・秋分、冬至にはそれぞれ洋上に点在した岩礁から日が昇っていたと考えられます。また、西側の日没方位に目を向ければ、春分・秋分は山体がご神体である自凝（おのころ）山の方位へ、冬至は旧自凝山の方位へと太陽が没する緻密な設計です。さらに上立神岩からは、夏至の日に聖なるライン（現在の自凝神社方向）へと太陽が沈みます。

(※9)黄道傾斜角が最大であった約1万年前の夏至には、沼島において真東より30.1度北寄り(方位閣で59.9度)から日出。2026年現在より2.0度北寄り。

沼島のスフィンクス岩・上立神岩と、エジプト・ギザのスフィンクス・ピラミッドの幾何学的配置を比較。太陽信仰と海人族の共鳴する古代の叡智を浮き彫りにする。

この地上と天体が連動する幾何学的配列は、エジプト・ギザのスフィンクスと三大ピラミッドに見られる、太陽信仰や天文学的構造との共通性を示唆しています。ギザ（エジプト）、バロチスタン（パキスタン）と並び、世界３大スフィンクス遺構*¹⁰の一翼を担う可能性を秘めたこの地。国生みの二神であるイザナギ・イザナミの物語と、エジプト神話のオシリス・イシスの構造的な酷似。沼島は単なる伝承地ではなく、古代の叡智が世界と共鳴していた知の集積地であったという壮大な仮説を、実地の光景とともに浮き彫りにします。

(※10)当社仮称。エジプトのギザ・パキスタンのバロチスタン・日本の沼島の巨大スフィンクスと遺構を指す。

沼島のレイシステム（聖地配列）と、エジプトと淡路島の聖地のアステリズム(星群)的相関関係の解析。地上に天体の設計図を投影した、知られざる「オノコロ・ミステリー」の全容。【世界3大スフィンクス】: 観光の起爆剤として期待される。【ミステリー2】攪拌（かくはん）の記憶：世界でも極めて希少な地質「鞘型褶曲」の露頭

『古事記』において、イザナギ・イザナミの二神が天沼矛（あめのぬぼこ）で海を「コオロコオロ」と掻き混ぜる動的な描写。そのエネルギーをそのまま封じ込めたかのような神秘的な造形が、沼島の海岸に現れる鞘型（さやがた）褶曲の露頭（ろとう）です。*¹¹

(※11)記紀などにみられるコオロコオロの撹拌の解釈は、一般的には鳴門のうず潮や、塩作りの工程の撹拌作業として知られています。



1億500万年前の地殻変動を刻み残すこの地は、紅簾（こうれん）片岩・青色片岩・緑泥片岩などの巨石群が連なり、足元には美しい砂浜が広がります。波打ち際を埋め尽くすのは、波に磨かれた色とりどりの小石たち。赤、青、紺、白など、不思議なうず模様を宿した結晶片岩が波に濡れるたび、鮮やかな色彩を放ちます。

フランスやカナダなど世界でも数カ所でしか確認されていない極めて希少なこの地層は、激しい攪拌の痕跡を思わせる、同心円状やさざ波を閉じ込めたかのような褶曲が特徴です。海路からの接近を拒むこの地は、熟練の先導者のみが知る陸路を辿って初めて到達できる、静寂なプライベートビーチ。圧倒的な岩の迫力と可憐な小石が共存する現場で、神話の記憶を可視化（ビジュアライズ）します。

世界的に希少な「鞘型褶曲」の露頭。神がコオロコオロと海を攪拌した記憶が閉じ込められたような動的な地層と、国生み二神が融合したイメージ。【ミステリー3】海底版シュリーマン：沈没した「天の浮橋」と海面下に眠る国生み神話の探査

南あわじ市灘土生（なだ はぶ）周辺には、「天の浮橋」とされる白石村ほか五村が、その半島ごと明応年間の大地震で沈没したと古文書*¹²などにも記されている「白石村伝説」が語り継がれています。沼島の対岸、山頂にある諭鶴羽（ゆづるは）神社には、白石信仰が伝わっており、当時の村民がその半島から運び奉納した「白玉石」が今も数多く残り、石碑にはその由来も刻まれています。また、沖合の海面下にある隠れ根には、今もなお実際に「海底に鳥居が立っている」という目撃証言が、土生や沼島の島民や漁師の間で生きた事実として語られています。

(※12)古文書の『淡路温故之図』、『味地草』などに記載。

古文書『淡路温故之図』に記された、地震以前の白石村周辺の地形図。かつて存在した半島の形状が、海底調査の科学的な指針となる。

さらには、海抜が低かった時代、先述の沼島で「龍宮の屋根*¹³」と伝わる水面ぎりぎりの岩礁・平バエ（ひらばえ）は、現代のマリーナベイ・サンズ*¹⁴のように海上に聳え立っていたとも想像でき、こうした奇岩エリアの海底にも国生み神話の実際の痕跡が遺されている可能性があります。

(※13)島民の伝承の他、『淡路國名所圖繪』などにも龍宮の正門、龍宮の鳥居などの伝承が記載。

(※14)シンガポールの統合型リゾート。屋上プール、空中庭園が屋上で繋がる三連の高層ビル群。高さ200m。

明応年間の大地震で沈没したとされる「白石村」の伝承地を現代の地図に投影。海底探査プロジェクトの重要ターゲットとなる「天の浮橋」の推定エリア。

こうした白石村伝説や国生み神話の舞台の真実を実証すべく、陸と海を繋ぐ広大な海底探査プロジェクトが計画されています。今夏開業予定の「淡路島ダイビングサービス（代表：原田竜也氏、淡路市）*¹⁵」が主体となり潜水探査を担い、スマイル∞リボンは長年の海外での海底探査の経験や淡路島での陸上探査の知見を活かし、提携・全面協力を行います。今後、行政や漁協、地域の研究者とも連携を図り、国生み神話解明の未踏の夢の海底探査を進めていく意向です。

(※15)淡路島ダイビングサービス公式Instagram：https://www.instagram.com/awaji.diving/

『淡路温故之図』を手に、白石村伝説解明に向けた海底探査を語る地元有志たち。今夏、国生み神話の真実を解き明かす海底探査が始動する。

人工的遺構の発見が成された暁には、それは実在の国生み神話と結びついた、与那国海底遺構をも凌ぐ「海底版シュリーマン」とも呼ぶべき世紀の大発見となります。既存の歴史観を塗り替えるほどの可能性を秘めたこの挑戦において、スマイル∞リボンは陸上の解析と海底の探査結果を多角的に照らし合わせ、未だ謎に包まれた国生み神話の真実を解き明かします。

今後、淡路島全域を巡る「国生み神話ミステリーツアー・巨石群コース」の詳細も発表予定です。

■【ツアー実施概要】

名称： 国生み神話ミステリーツアー・沼島コース

（巨大スフィンクス岩ルート／鞘型褶曲岩ビーチルート）

開催期間： 完全予約制

※自然の潮汐周期に合わせ、往来が可能な特定の時間帯のみ実施する「期間限定・希少ツアー」となります。

集合場所： 兵庫県南あわじ市・土生港ターミナル

参加条件： 中学生以上～75歳以下の健康な方

（※起伏のある未開拓のルートを自力で歩行可能な方）

参加費用： お一人様 ４,０００円～のチップシステム（税込）

主催： スマイル∞リボン（代表：竹谷 富士子）

■FAQ（よくある質問）

Q1：体力に自信がなくても参加できますか？

A：本コースは道なき岩場や急勾配を歩くアドベンチャー形式です。足腰に不安のある方はご遠慮いただいておりますが、中学生以上の健康な方であれば、ガイドが安全を確保しながらゆっくりとご案内いたします。

Q2：なぜ「完全予約制」で「期間限定」なのですか？

A：目的地となるスフィンクス岩や鞘型褶曲の露頭は、潮が引いた時間帯にしか通れない波打ち際を通る必要があるためです。潮汐の変化に合わせた、その時だけの特別な体験を提供しています。



Q3：雨天の場合は中止になりますか？

A：小雨決行ですが、強風や高潮、波浪など安全が確保できない場合は中止、またはコース変更となります。前日までに判断し、個別にご連絡を差し上げます。



Q4：ダイビングのライセンスは必要ですか？

A：本ツアー（沼島コース）は陸上からのアプローチですので不要です。今夏稼働予定の海底調査・潜水探査プロジェクトについては、別途淡路島ダイビングサービスが詳細を発表いたします。



Q5：ツアー代金の「チップシステム（寄付金制）」とは何ですか？

A：4,000円（税込）を基本参加費とし、体験を通じて得られた感動や、淡路島の環境保全・神話の継承活動への共感に応じて、お客様に金額を決めていただく形式を採用しています。

■【メディア・旅行関係者様向け：ファムトリップ（現地視察）のご案内】

本プロジェクトの核心である「巨大スフィンクス岩」および「鞘型褶曲の露頭」は、特定の潮汐条件を満たす干潮の時間帯にのみ到達可能な沼島の『秘境』です



スマイル∞リボンでは、本リリースの内容を実際に現地で検証・体感していただくためのプレス・ファムトリップ（個別・少人数制の現地取材・下見）を随時受け付けております。潮見表に基づき、往来が可能な最適な日時をご案内いたしますので、お早めにご相談ください。

内容： 企画担当者同行によるスフィンクス岩、ないし 鞘型褶曲露頭への実地案内、および 考古神話学的解説

対象： 新聞・雑誌・ラジオ・TV等のメディア関係者、旅行会社企画担当者、教育・学術関係者

特典： 本年始動の「海底探査プロジェクト」に関する先行情報の提供、および原田竜也氏（淡路島ダイビングサービス）との意見交換設定も可能です。



ご希望の際は、下記のお問い合わせ先まで「現地視察希望」と添えてご連絡ください。日程・行程については個別にご相談に応じます。

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 淡路島観光協会

〒656-0027兵庫県洲本市港2-26 洲本市健康福祉館1F

URL： https://www.awajishima-kanko.jp/taiken/detail.php?id=80

TEL: 0799-22-0742 FAX: 0799-24-4470

【団体概要：スマイル∞リボン】

「愛と笑顔あふれる世界を創る」を理念に、淡路島で3つの“W（ウェルネス）”を展開。「淡路島ネイチャーガイド＆リトリート」では、ウェルネス・ツアーとして観光マップに載っていない秘境や聖地を開拓・案内。特に人面岩やイザナミ岩・ペトログリフを巡る「巨石群コース」は、忘れ去られた神話の遺産を体感できるプログラムとして人気。JAPAN TOURISM AWARD 2025を受賞した「海ホタルショー」のほか、自然栽培を行うウェルネス・ファーム、女性の心身を整えるウェルネスケア＆教育を通じ、多角的にアプローチ。先人が遺した叡智や遺産を次世代に繋ぐことを目指し活動を展開中。



代表：竹谷 富士子

淡路島ネイチャーガイド＆リトリート

URL： https://awaji-island-retreat.jimdosite.com/

https://www.instagram.com/awajiisland_retreat/

TEL: 090-3706-0953

E-mail：fujiko.awaji@gmail.com