ナチュラルスマイルピザ、春の新商品「やみつきビーンズ」「ベジタブルセレクト4」を2026年3月14日より販売開始

有限会社ナチュラルスマイル

有限会社ナチュラルスマイル（代表取締役：浜 大祐、本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8）は、鹿児島市の中山本店・武岡店、日置市の伊集院店で展開するピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」にて、春の新商品「やみつきビーンズ」と「ベジタブルセレクト4」を2026年3月14日より販売開始いたします。

また、当店では**2026年3月1日より「春のスマイルキャンペーン」**も開催中です。春の訪れに合わせて、見た目にも華やかで、ご家族みんなで楽しめる新作ピザを発売し、春の売場をさらに盛り上げてまいります。

春の新商品 （左)ベジタブルセレクト4（右)やみつきビーンズ

春の新商品について

ナチュラルスマイルピザは、地域のお客様に気軽に楽しんでいただけるピザづくりを目指し、季節感のある商品開発に取り組んでいます。

今回発売する2商品は、春らしい彩りと親しみやすい味わいを意識し、お子様から大人まで楽しめるメニューとして開発しました。

商品概要

※表示は税抜、（ ）内はお持ち帰り税込8%です。

やみつきビーンズS：780円（税込842円）M：1,280円（税込1,382円）L：1,780円（税込1,922円）やみつきビーンズ

ホワイトソースをベースに、枝豆、コーン、マヨネーズ、MIXチーズを組み合わせた、まろやかでコクのある味わいのピザです。

枝豆の食感、コーンの甘み、マヨネーズの風味、チーズのコクが重なり合い、思わずまた食べたくなる“やみつき”のおいしさに仕上げました。

お子様にも食べやすく、ご家族みんなで楽しみやすい春の新商品です。

ベジタブルセレクト4M：1,380円（税込1,490円）L：1,880円（税込2,030円ベジタブルセレクト4

ホワイトソースをベースに、お子様が好きな野菜をピックアップした、6種類の野菜を使ったクオーターピザです。

使用する具材は、コーン、枝豆、ポテト、ブロッコリー、ミニトマト、パセリ粉。さらにトッピングにマヨネーズを加え、野菜のおいしさを親しみやすく楽しめる味わいに仕上げました。

彩り豊かな見た目で、ご家族やグループでもシェアしやすく、春らしさを感じられる一枚です。クオーターピザで1,380円（税込1,490円）とお買い求めやすい価格も魅力で、幅広い世代に楽しんでいただける商品となっています。

春の新商品 :https://naturalsmilepizza.com/info/6675691

春のスマイルキャンペーン

春のスマイルキャンペーンも開催中

ナチュラルスマイルピザでは、**2026年3月1日より「春のスマイルキャンペーン」**を開催しております。

春の新商品発売にあわせて、季節限定のおいしさやお得感のある企画を通じて、より多くのお客様にナチュラルスマイルピザの魅力をお届けしてまいります。

今回発売する**「やみつきビーンズ」と「ベジタブルセレクト4」**は、春のキャンペーンをさらに盛り上げる新たなラインアップとして登場します。

春らしい彩り、親しみやすい味わい、ご家族で選ぶ楽しさを感じていただける新商品として展開してまいります。

開発背景

ナチュラルスマイルピザでは、日常の食卓やご家庭での団らんの時間に、笑顔を届けられる商品づくりを大切にしています。

今回の新商品は、春らしい明るさや彩りを意識しながら、食べやすさや親しみやすさにもこだわって開発しました。

「やみつきビーンズ」は、コーンや枝豆などの食べやすい具材を使い、やさしい味わいの中にもコクを感じられる一枚に仕上げました。

**「ベジタブルセレクト4」**は、ホワイトソースをベースに、お子様が好きな野菜をピックアップし、家族でシェアしやすいクオーターピザとして開発しました。

今後もナチュラルスマイルピザは、地域のお客様に寄り添いながら、新しいおいしさと楽しさを提案してまいります。

店舗情報

ナチュラルスマイルピザ 中山本店（ピザテイクアウト専門店）

〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

TEL：099-263-5777

ナチュラルスマイルピザ 武岡店（ピザテイクアウト専門店）

〒890-0031 鹿児島県鹿児島市武岡3丁目2-7 1階

TEL：099-284-8776

ナチュラルスマイルピザ 伊集院店（ピザテイクアウト専門店）

〒899-2505 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

TEL：099-202-3517

ナチュラルスマイルピザ公式ホームページ :https://naturalsmilepizza.com/

会社概要

会社名：有限会社ナチュラルスマイル

代表者：代表取締役 浜 大祐

本社所在地：〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

事業内容：ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、ならびに「魔法のパスタ伊集院店（FC加盟店）」の運営