綿実油ブランドステートメントを策定、新ブランドロゴ始動
岡村製油株式会社（本社：大阪府柏原市河原町4番5号、代表取締役：岡村博光）は、このたび綿実油新ブランドを立ち上げ、ブランドステートメントおよびロゴを策定いたしましたのでお知らせいたします。
現在本ブランドでは新パッケージの開発を進めており、お客様の声を反映させながら完成を目指しています。
ブランド立ち上げの背景
近年、油脂業界における市場環境・顧客ニーズの変化などを背景に、
私たちは改めて「綿実油」という価値を見つめ直しました。
その想いを明確にし、商品づくりから情報発信まで一貫した姿勢を示すため、
新たにブランドステートメントとロゴを策定しました。
ブランドステートメントについて
「綿実油が“うまい”のスタンダードを変える」
本ステートメントは、創業当時から抱いている「一粒の綿の実から食卓に笑顔を」という思いをもとに、綿実油で食のひと時に幸せを求める人たちの“うまい”を“感動”に変えるという体験を表現したものです。
今後、本ブランドに関わるすべての取り組みの指針として位置づけてまいります。
ブランドロゴについて
綿花をかたどった柔らかなシルエットを中心に“やさしさがそっと寄り添う”ようなまろやかなラインを描き、中心には綿実油が未来へ輝く象徴として「ひかり」を重ね、綿実油が世代を超えて広がり、膨らんでいく美味しさの感動を象徴的に表現しました。
イメージカラーのゴールドは綿実油そのものの色であり、また食卓や暮らしが輝くようにとの意味を込めて選びました。
このロゴは商品パッケージや販促物など、今後のブランドコミュニケーションに幅広く展開していく予定です。
2026年3月現在 商標出願中
パッケージ開発について
現在ブランドステートメントとロゴを基に、新パッケージのデザインおよび仕様の検討を進めています。
複数のパッケージ案を作成し、実際にお客様の声を伺いながら、ブランドにふさわしい形を探っています。
お客様参加型アンケートの実施について
2026年4月18日に開催予定の当社イベント及び公式Instagramにおいて、
ご来場のお客様、そしてInstagramのフォロワー様を対象に、新パッケージに関する最終アンケートを実施予定です。
デザインの印象や購買意欲などについてのご意見を今後のパッケージ開発に反映させてまいります。
新パッケージ発表について
お客様の声を反映した新パッケージは、
2026年7月頃の正式発表を予定しています。
ブランドの想いをより分かりやすく、手に取っていただける形でお届けできるよう準備を進めてまいります。
岡村製油(株)各SNS- 公式Instagram
- 公式X
- 公式LINE
為になる情報やレシピを発信中
X
LINE
綿実油関係のサイト
Cotton oil's guide
綿実油のオウンドメディア
Cotton Oils store
自社ECサイト
油の匠
綿実油使用店舗の取材動画(youtube)
会社概要
会社名：岡村製油株式会社
所在地：大阪府柏原市河原町4番5号
代表者：岡村博光
事業内容：綿実搾油事業、化成品事業
URL：https://okamura-seiyu.co.jp/
お問い合わせ先
岡村製油株式会社
担当：広報チーム 日置（ひおき）
TEL：072-971-3183
MAIL：hioki@okamura-seiyu.co.jp