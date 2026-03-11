【小売業向け】レジ待ちをなくす“どこでも会計”、オンデマンド配信中

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズは、「【小売業向け】レジ待ちをなくす“どこでも会計”」を2026年3月31日(火)までオンデマンド配信します。お申し込みは3月30日(月)まで受け付けています。

本セミナーでは、小売業向けに「レジ待ち削減」「顧客体験向上」「業務効率化」を実現する新しい店舗DXの姿を、具体的な活用シーンとともにご紹介します。

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/sa250044.html

■本セミナーはこのような方におすすめです

■セミナー概要

- 店舗のレジ待ちや混雑を解消したい方- 接客力を高め、顧客体験を向上させたい方- レジ業務の省人化・業務効率化を検討している方- モバイルPOSや新しい会計スタイルに興味がある方

店舗のレジ待ち解消、会計業務の負担軽減およびPOS管理の高稼働化は、顧客満足度や接客品質、また運用コストを左右する大きな課題です。

本セミナーでは、スマートフォン1台で売場での決済を可能にし、会計時間を“接客時間”へと変える最新POSソリューション「NEC どこでもPOS」をご紹介します。NECが提唱するOMO構想の考え方をもとに、「レジ待ち削減」「顧客体験向上」「業務効率化」を実現する新しい店舗DXの姿を、具体的な活用シーンとともにわかりやすく解説します。

【講演】レジ待ちをなくす“どこでも会計”

～スマートフォン1台で、売場で決済まで完結する

店舗DX「NEC どこでもPOS」～

＜このセミナーでわかること＞

- 小売業におけるOMO構想と店舗DXの考え方- 「NEC どこでもPOS」の概要と特長- 売場で完結する“どこでも会計”の活用シーン- 専門店/量販店それぞれにおける導入効果

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/129_1_446b684fa49f91ba660281ea3d925233.jpg?v=202603111151 ]

