【小売業向け】レジ待ちをなくす“どこでも会計”、オンデマンド配信中
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社
お申し込み・詳細はこちらから :
- 接客力を高め、顧客体験を向上させたい方
- レジ業務の省人化・業務効率化を検討している方
- モバイルPOSや新しい会計スタイルに興味がある方
店舗のレジ待ち解消、会計業務の負担軽減およびPOS管理の高稼働化は、顧客満足度や接客品質、また運用コストを左右する大きな課題です。
【講演】レジ待ちをなくす“どこでも会計”
- 小売業におけるOMO構想と店舗DXの考え方
- 「NEC どこでもPOS」の概要と特長
- 売場で完結する“どこでも会計”の活用シーン
- 専門店/量販店それぞれにおける導入効果
NECネクサソリューションズは、「【小売業向け】レジ待ちをなくす“どこでも会計”」を2026年3月31日(火)までオンデマンド配信します。お申し込みは3月30日(月)まで受け付けています。
本セミナーでは、小売業向けに「レジ待ち削減」「顧客体験向上」「業務効率化」を実現する新しい店舗DXの姿を、具体的な活用シーンとともにご紹介します。
■本セミナーはこのような方におすすめです- 店舗のレジ待ちや混雑を解消したい方
■セミナー概要
店舗のレジ待ち解消、会計業務の負担軽減およびPOS管理の高稼働化は、顧客満足度や接客品質、また運用コストを左右する大きな課題です。
本セミナーでは、スマートフォン1台で売場での決済を可能にし、会計時間を“接客時間”へと変える最新POSソリューション「NEC どこでもPOS」をご紹介します。NECが提唱するOMO構想の考え方をもとに、「レジ待ち削減」「顧客体験向上」「業務効率化」を実現する新しい店舗DXの姿を、具体的な活用シーンとともにわかりやすく解説します。
～スマートフォン1台で、売場で決済まで完結する
店舗DX「NEC どこでもPOS」～
＜このセミナーでわかること＞
■関連情報
店舗・POSシステム storeGATE2 POS（NeoSarf/POS）
https://www.nec-nexs.com/sl/retail/storegate2pos.html
■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/129_1_446b684fa49f91ba660281ea3d925233.jpg?v=202603111151 ]
