『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』のゆるコマ 各種商品の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』の商品の受注を3月5日（木）より開始いたしました。
https://amnibus.com/products/title/1282?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼トレーディング ゆるコマ パーツ付きアクリルスタンド
常守 朱、狡噛 慎也、宜野座 伸元、霜月 美佳、雛河 翔、須郷 徹平、雑賀 譲二、莩・ワシリー・イグナトフの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、パーツ付きのアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
※「ゆるコマ」は、「場面写／キービジュアル／原作のコマなどをそのままデフォルメで再現する」をコンセプトに、これまでのデフォルメでは出せなかった作品の情景などを魅力的に表現したAMNIBUSのオリジナル商品です。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「常守 朱&狡噛 慎也 ゆるコマ パーツ付きアクリルスタンド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \880(税込), BOX \9,680(税込)
種類 ：全11種
サイズ：本体：（約）44×43mm 台座：（約）44×25mm パーツ：（約）21×15mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング ゆるコマ アクリルカード
常守 朱、狡噛 慎也、宜野座 伸元、霜月 美佳、雛河 翔、須郷 徹平、雑賀 譲二、莩・ワシリー・イグナトフの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、アクリルカードに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「常守 朱&狡噛 慎也 ゆるコマ アクリルカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,865(税込)
種類 ：全11種
サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング ゆるコマ マット缶バッジ
常守 朱、狡噛 慎也、宜野座 伸元、霜月 美佳、雛河 翔、須郷 徹平、雑賀 譲二、莩・ワシリー・イグナトフの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、マットな手触りの缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽予約購入特典
当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「常守 朱＆狡噛 慎也 ゆるコマ マット缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。
▽仕様
価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,050(税込)
種類 ：全11種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼ゆるコマ BIGアクリルキーホルダー
※画像は「常守 朱 ゆるコマ BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。
常守 朱、狡噛 慎也、宜野座 伸元、霜月 美佳、雛河 翔、須郷 徹平、雑賀 譲二、莩・ワシリー・イグナトフの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、BIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,100(税込)
種類 ：全12種（常守 朱、狡噛 慎也、宜野座 伸元、霜月 美佳、雛河 翔、須郷 徹平、雑賀 譲二、莩・ワシリー・イグナトフ、常守 朱&狡噛 慎也、常守 朱&宜野座 伸元、狡噛 慎也&宜野座 伸元、宜野座 伸元&須郷 徹平）
サイズ：（約）99×88mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼ゆるコマ オーロラダイカットステッカー
※画像は「常守 朱 ゆるコマ オーロラダイカットステッカー」を使用しております。
常守 朱、狡噛 慎也、宜野座 伸元、霜月 美佳、雛河 翔、須郷 徹平、雑賀 譲二、莩・ワシリー・イグナトフの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、オーロラダイカットステッカーに仕上げました。
身近な持ち物をデコレーションできるオーロラに輝くステッカーです。
スーツケースやPCなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全12種（常守 朱、狡噛 慎也、宜野座 伸元、霜月 美佳、雛河 翔、須郷 徹平、雑賀 譲二、莩・ワシリー・イグナトフ、常守 朱&狡噛 慎也、常守 朱&宜野座 伸元、狡噛 慎也&宜野座 伸元、宜野座 伸元&須郷 徹平）
サイズ：（約）90×68mm
素材 ：紙、PP
▼ゆるコマ 3WAY缶バッジ
※画像は「常守 朱 ゆるコマ 3WAY缶バッジ」を使用しております。
常守 朱、狡噛 慎也、宜野座 伸元、霜月 美佳、雛河 翔、須郷 徹平、雑賀 譲二、莩・ワシリー・イグナトフの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、3WAY缶バッジに仕上げました。
ピンで装着、スタンドで立てかけて使用、穴が開いているので吊り下げることも可能な仕様です。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全12種（常守 朱、狡噛 慎也、宜野座 伸元、霜月 美佳、雛河 翔、須郷 徹平、雑賀 譲二、莩・ワシリー・イグナトフ、常守 朱&狡噛 慎也、常守 朱&宜野座 伸元、狡噛 慎也&宜野座 伸元、宜野座 伸元&須郷 徹平）
サイズ：（約）直径75mm
素材 ：紙、ブリキ
https://amnibus.com/products/title/1282?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
