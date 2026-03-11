赤福が手がける五十鈴茶屋、セントレア初ポップアップ｜いちご大福・稚児桜など春の菓子を期間限定販売

株式会社 赤福桜葉と桜花を用いた、道明寺仕立ての桜餅「稚児桜」（2個入）

株式会社赤福（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：濱田朋恵）は、2026年3月20日（金）～3月31日（火）の期間、中部国際空港（セントレア）にて、赤福が手がける和洋菓子ブランド「五十鈴茶屋」の商品を期間限定で販売いたします。

五十鈴茶屋として、セントレアでの販売は今回が初となります。「いちご大福」や、桜餅「稚児桜」など、春の味わいをお届けします。

三重県産いちごを使った「いちご大福」（2個入）

会場では、三重県産いちごを使った「いちご大福」（2個入）をはじめ、会期前半（3月20日～25日）は、桜葉と桜花を用いた道明寺仕立ての桜餅「稚児桜」（2個入）を、会期後半（3月26日～31日）は、桜（こし餡）・白（さくら餡）・よもぎ（粒あん）の3種を一口サイズで詰め合わせた「桜おはぎ」（3個入）をご用意します。

赤福で培ってきた技を生かし、餡と餅をどら焼き生地で挟んだ「餅どらやき」（1個）

あわせて、赤福で培ってきた技を生かし、餡と餅をどら焼き生地で挟んだ「餅どらやき」（1個）や、「季（とき）の羊羹 桜」（2個入）も取りそろえます。さらに、餡を楽しむ餅菓子として「燦（さん）いちご餅」「燦チョコ餅」（各5個入）もご用意します。「燦」シリーズは、手描きの線と色彩を生かしたパッケージデザインで、手土産やちょっとした贈りものにもお選びいただけます。

また、「おかげ犬サブレ」（6枚入）もご用意し、旅のお供や手土産としてもお選びいただければ幸いです。

桜おはぎ

3個入

季（とき）の羊羹 桜

2個入

燦いちご餅/チョコ餅

各5個入

おかげ犬サブレ

6枚入

出店概要

・催事名：五十鈴茶屋POP UP

・会期：2026年3月20日（金）～3月31日（火）／全12日間

・会場：中部国際空港 第1ターミナル 3階 出発ロビー セントレア銘品館

・営業時間：6:30～21:00

※商品は数に限りがございます。完売次第終了となります。

※天候・交通事情等により、販売時間および商品内容が変更となる場合がございます。

※一部商品は、入荷状況（配送等の都合）により、販売開始時間が変更となる場合がございます。

商品概要

・いちご大福

2個入 600円（税込）

・稚児桜

2個入 600円（税込）※販売：3/20～3/25

・桜おはぎ

3個入 700円（税込）※販売：3/26～3/31

・餅どらやき

1個 350円（税込）

・季（とき）の羊羹 桜

2個入 500円（税込）

・燦いちご餅

5個入 1,000円（税込）

・燦チョコ餅

5個入 1,000円（税込）

・おかげ犬サブレ

6枚入 1,000円（税込）

五十鈴茶屋

五十鈴茶屋は、株式会社赤福が運営する和洋菓子ブランドとして、1985年（昭和60年）に創業しました。伊勢の豊かな自然と文化に育まれた季節のうつろいに寄り添いながら、あずきや米など和菓子の基本素材に向き合い、職人の手仕事を生かした菓子づくりを続けています。

会社概要

商号 ： 株式会社 赤福

代表者 ： 代表取締役社長 濱田 朋恵

所在地 ： 三重県伊勢市宇治中之切町26番地

創業 ： 1707年(宝永4年)

事業内容 ： 和洋菓子の製造・販売・開発、店舗の企画・運営

資本金 ： 7,700万円

URL ： https://www.akafuku.co.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/akafuku.official/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社 赤福 総合案内

TEL ： 0596-22-7000

お問い合わせフォーム： https://www.akafuku.co.jp/contact/form/