【前回満員御礼】春休みの府中にマイクラの世界が再び登場！「レゴプログラミングでマインクラフト大冒険」4/4・5開催

株式会社Pendemy

次世代型STEAM教育を展開する株式会社Pendemy(https://pendemy.co.jp/)（本社：東京都府中市、代表取締役：木村隼人）は、2026年4月4日（土）・5日（日）の2日間、ミッテン府中(https://mitten-foris.jp/)9Fイベントスペースにて、小学生向け体験イベント「レゴプログラミングでマインクラフト大冒険！」を開催します。

子どもたちに人気のマインクラフトの世界観の中で、レゴ(R)ブロックで作られたロボットをiPadでプログラミングして動かす、30分程度の特別ワークショップです。

前回好評につき、今回が2回目の開催となります。

「ゲームが好きだからこそ、その興味を学びにつなげたい」

「小学生向けのプログラミング体験に気軽に参加してみたい」

そんな保護者の方に向けて、楽しさと学びを両立したイベントをご用意しました。

■親子が夢中になる！3つの「ワクワク」ポイント

1. 大好きなマインクラフトの世界が「現実」に動き出す！

子供たちに絶大な人気を誇るマインクラフトの世界観を、レゴ(R)ブロックで再現。

画面の中で組み立てた命令（プログラム）によって、目の前のロボットが動き出す瞬間、子供たちの表情は驚きと喜びに包まれます。

2. ゲーム感覚で身につく「プログラミング的思考」

「どうすればロボットがお宝にたどり着くか？」という課題に対し、命令を組み替え、試行錯誤を繰り返すプロセスは、まさにプログラミングの本質。

遊びの延長線上で、論理的に考える力が自然と養われます。

3. 「できた！」の証、お宝プレゼント！

ミッションをクリアしたお子様には、頑張ったごほうびとして「お宝」をプレゼント！

30分という短い時間の中で、「自分で考えてやり遂げた」という大きな自信を持ち帰っていただけます。

子ども自身が考えたプログラムで、マインクラフトの世界でレゴロボットを動かしてお宝ゲットを目指します

春休みの思い出づくりにも、はじめてのプログラミング体験にもぴったりなイベントです。

ぜひこの機会に、マインクラフトの世界を舞台にした特別な学びの冒険をお楽しみください。

■ 開催詳細・お申し込み方法

前回は早期に予約が埋まってしまったため、お早めのお申し込みをおすすめいたします。

- 開催日時：2026年4月4日（土）12:00～17:15、4月5日（日）11:00～16:15- 所要時間： 約30分（入れ替え制）- 会場：ミッテン府中9F イベントスペース- 対象：小学生- 参加費：500円（税込）※当日現金払い- 予約方法：下記公式LINEより「友だち追加」の上、お申し込みください。https://liff.line.me/1656231700-QAMv4ryz?liff_id=1656231700-QAMv4ryz&group_id=165611(https://liff.line.me/1656231700-QAMv4ryz?liff_id=1656231700-QAMv4ryz&group_id=165611)■株式会社Pendemy

「最先端のデジタル技術」を軸としたSTEAM教育を展開する教育会社です。

自社教室の運営に加え、50回を超えるイベント実績に基づき、教材設計から現場運営、教育DX支援までをトータルにサポートしています。

【会社概要】

社名：株式会社Pendemy（ペンデミー）

所在地：東京都府中市寿町3丁目4番地10Max ole 府中 3階

代表者：代表取締役 木村 隼人

事業内容：STEAM教育、教育イベント企画・運営、教育DX・AI導入支援

コーポレートサイト：https://pendemy.co.jp/

サービスサイト（デジタルアカデミーPedemy）：https://pendemy.com/open/