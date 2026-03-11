スポンサー効果をAI画像認識で可視化する、スポーツテックの株式会社NextStairs、株式投資型クラウドファンディング「FUNDINNO」にて投資申込を3/14(土)10:00～開始！

株式会社NextStairs

株式会社NextStairs（ネクストステアーズ 本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役 CEO：万井拓馬／マンイタクマ）は、

メディア露出による広告効果をAIで可視化するスポーツテック事業の拡大のため、株式投資型クラウドファンディング「FUNDINNO(ファンディーノ)」にて2026年3月14日（土）10:00から投資申し込みを受付を開始します。実施期間は2026年3月14日（土）から2026年3月23日（月）、目標金額792万円から最大到達額6,009万円を目指します。

事業概要

弊社は、これまでスポーツビジネスにおいてボトルネックとされてきた「スポンサーシップ価値の不透明さ」の解消を目的とする、広告価値換算プラットフォーム「Brand Insight」を展開しています。

「Brand Insight」は、九州産業大学の萩原教授が監修した広告換算ロジックとAI画像認識技術をもとに、試合の中継映像やSNS、ニュース等の分析を通じてスポンサー広告の効果を定量的な価値に換算します。即時性のある算出を強みとしており、営業現場におけるスポンサー獲得を支援しています。

■株式投資型クラウドファンディング概要

▼プロジェクトページ

https://fundinno.com/projects/737(https://fundinno.com/projects/737)

※申し込みは先着順です、早く終了する場合がございます。

▼優先審査用投資家登録フォーム

https://fundinno.com/users/sign_up?invite_token=fm7er694kt(https://fundinno.com/users/sign_up?invite_token=fm7er694kt)

※登録には一定のお時間が必要です。お早めにご登録ください。

※50万円以上の投資に興味を持ってくださった方は、当社お問い合わせフォームまたは株式会社NextStairs公式サイトにお問い合わせください。株式会社FUNDINNOにお繋ぎします。

実施期間 ： 2026年3月14日（土）10:00～2026年3月23日（月）

事業説明会 ： Google Meetにて開催（申込不要）

１. 3/11（水）18:00～19:00

会場URL：https://meet.google.com/whs-xgir-ur

２. 3/12（木）19:00～20:00

会場URL：https://meet.google.com/vnz-gotp-iqc

３. 3/13（金）18:00～19:00

会場URL：https://meet.google.com/gvi-kpiu-ksg

４. 3/14（土）10:00～11:00

会場URL：https://meet.google.com/xnu-kbty-cxo

５. 3/16（月）19:00～20:00

会場URL：https://meet.google.com/ixh-hcui-tnh

※Google meetでの開催となります

※会場URLは各日時ごとに異なりますので、お間違いのないようご注意ください

■株主優待

当社では、株主の皆様のご支援への感謝の形として、弊社サービスをより深くご理解いただけるための優待サービスを提供しております。

スポーツ領域における業界レポートご提供（詳細）

テーマ例）

スポーツ業界におけるAI活用の事例

世界におけるスポーツ×AIの動向

世界のスポーツスポンサーシップの今後

レポートの提供時期は、別途IRにてお知らせいたします。ご希望の方は、URLからアクセスしてご利用ください。ご提供のレポートに関してご質問がございましたら、オンラインにて質問回答を受け付けております。 弊社HPのお問い合わせフォームより、お問い合わせください。

■株式会社NextStairsについて

株式会社NextStairsは「インサイトを通じて、あらゆるスポーツの価値を高める」をミッションとし、AI×テクノロジーの力におけるデータ分析技術を駆使して、インサイトを導き出し、スポーツチームが直面する課題の解決をすることで、あらゆるスポーツの価値を高めることができる社会を実現したいと考えております。

会社名 ：株式会社NextStairs https://nextstairs.co.jp

設立日 ：2022年03月

代表者 ：万井 拓馬

資本金 ：16,200,000円(資本準備金含む)

所在地 ：福岡県福岡市中央区天神２丁目８－３５

天神住友生命FJビジネスセンター 6F

事業内容：スポンサーシップの価値換算サービスの提供(https://brand-insight.com/)