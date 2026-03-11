ITだけでなく“業界理解”を大切にする企業文化 ― 美容医療勉強会を開催

株式会社ITreat

本勉強会では、美容医療業界からキャリアチェンジをした社員が講師を担当し、美容医療の基礎知識や他の医療分野との違い、制作時に意識すべきポイントなどについて学びました。日々Web制作に携わるメンバーが、改めて業界理解を深める機会となりました。

なぜIT企業が美容医療を学ぶのか

当社はWebサイト制作を中心としたIT企業ですが、単に「Webをつくる会社」ではなく、「お客様の事業成長を支えるパートナー」でありたいと考えています。

そのためには、デザインやシステムの知識だけでなく、クライアントが属する業界そのものへの理解が欠かせません。

美容医療は患者の心理や情報の伝え方、表現のあり方など、配慮すべき点が多い分野です。表面的な知識ではなく、背景や構造を理解することが、制作提案の精度向上およびクライアントとの信頼関係構築につながるとして実施しました。

今回の勉強会は、「お客様を理解すること」への取り組みの一環です。

勉強会の内容と学び

当日は、美容医療の基礎知識から、医療広告ガイドライン対策、制作現場で意識すべきポイントまで幅広く共有されました。

特に印象的だったのは、知識のインプットにとどまらず、「なぜその表現が必要なのか」「患者さんは何を不安に思うのか」といった視点まで踏み込んだ内容だったことです。

制作業務と照らし合わせながら学ぶことで、実務に直結する理解を深める時間となりました。

活発な質疑応答と現場目線の議論

美容医療業界で活躍していた社員による講演実際の業務と照らし合わせて質問する社員

勉強会では、制作メンバーから多くの質問が挙がりました。

「料金表記はどのように考えるべきか」

「症例写真の見せ方で気をつける点は何か」

「患者さまの信頼につながる情報設計とは何か」

現場で感じている疑問を率直に投げかけ、それに対して具体的な解説を受けることで、理解がより立体的なものになりました。

知識を“覚える”のではなく、“考える力”を養う場となったことが、今回の大きな成果です。

会場となったOKB SCLAMBOKB SCLAMBでの開催とハイブリッド実施

本勉強会は、岐阜市にあるOKB SCLAMBにて開催しました。当社は同施設のサポーター企業としても活動しています。

当日は会場参加に加え、オンライン参加も併用したハイブリッド形式で実施。東京の自宅で在宅勤務している社員も勉強会に参加しました。働き方に合わせて学びの機会を確保できる体制づくりも、当社が大切にしているポイントの一つです。

株式会社ITreatがOKB SCLAMBのサポーター企業となった経緯(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000159384.html)はこちらの記事をご参照ください。

ITreatが大切にする“業界理解”の文化

当社では、OJTを通した社員のWeb制作のスキル向上はもちろん、業界理解を深めるための社内研修にも力を入れています。

専門知識を持つことは、提案の質を高めるだけでなく、お客様との信頼関係を築く基盤になります。

「つくること」が目的ではなく、「お客様の事業に貢献すること」を目的にする。

そのために必要な学びを、これからも継続していきます。

株式会社ITreat 会社概要

当社は「医療現場の“困った”をITの力で解決する」をミッションに、Webサイト制作やシステム開発、学会事務局代行などを行っています。

岐阜県を拠点に、日本全国の医療・福祉業界の皆さまを支援しています。

