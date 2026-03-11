映像スタートアップのTHINGMEDIA、数々の名作CMを手掛けた映像プロデューサー・薬師寺多聞を執行役員に迎え、映像制作体制を強化

THINGMEDIA株式会社

2026年3月、映像プロダクションやショートドラマスタジオなどを手掛けるTHINGMEDIA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中 博之、読み：シングメディア）は、映像プロダクション部門のさらなる体制強化とクリエイティブ品質の向上を目的とし、数々の名作を手掛けてきた映像プロデューサーである薬師寺 多聞（やくしじ たもん）が、新たに執行役員 兼 映像プロダクション部門責任者として就任したことをお知らせいたします。

就任の背景と今後の展望

THINGMEDIAは2018年の創業以来、クライアントのマーケティング課題やブランド構築に深く寄り添い、確かな成果を生む映像制作に取り組んでまいりました 。昨今、動画活用の幅が広がる一方で、企業の経営課題を本質的に理解し、確かな成果（ROI）へと繋げる高度なプロデュース力が求められています。

この度、国内外で多数の広告賞を受賞し、数々のナショナルクライアントの課題解決を牽引してきた薬師寺多聞氏を執行役員に迎えました 。薬師寺氏が持つ「ビジネスの深掘りからアウトプットまでを一気通貫で行うプロデュース力」と、当社の機動力ある制作チームを統合することで、単なる「映像制作会社」の枠を超え、クライアントの事業成長を最大化させる「ビジネスソリューションパートナー」としての体制をより強固なものにしてまいります 。

新執行役員 薬師寺多聞（Yakushiji Tamon） プロフィール

NOS VOS（フランス・パリ）にて現地撮影コーディネーターアシスタントとしてキャリアスタート。フランスから帰国後、（株）サン・アド、（株）葵プロモーション（現AOI Pro.）HOPE inc.を経て2026年3月よりTHINGMEDIAへ正式参画。現在は、Creative Producerとして多方面で活動。企業課題のヒアリングからクリエイティブチームの構築、アウトプットまでワンストップで行えるのが強み。

これまで映像プロデューサーとして企業のTVCMやWeb動画、MVなどを多数制作。代表作にAKB48のMV「恋するフォーチュンクッキー」やGoogle Chrome 「Better Web:初音ミク」TVCM、檀れいが女将に扮する「丸亀製麺TVCMシリーズ」など。近年ではCanvaやUdemyなどデジタルサービスのコミュニケーションにも携わる。

2008年には業界団体JAC主催のアワードにて最高賞の『リマーカブル・プロデューサー・オブ・ザ・イヤー』を受賞。過去にAdFestのグランプリをはじめ、CannesLions Silver、NY ADC Gold、AdStarグランプリ、ACC、広告電通賞など国内外の広告賞を多数受賞。

就任コメント

執行役員 映像プロダクション部門責任者：薬師寺多聞

このたびTHINGMEDIAの執行役員として、映像プロダクション部門を統括することになりました。これまで私は広告映像を中心に、企業のマーケティング課題と向き合いながら、ブランドコミュニケーションの設計からアウトプットまでを一貫してプロデュースしてきました。

常日頃から私は、「企業の都合だけを押し付けるクリエイティブは、オーディエンスには届かない」と考えています。一見すると広告らしくない表現や、すぐにはビジネスに結びつかないように見える仕立てであっても、まず人の心を動かす“エモい”体験をつくることが大切です。その結果としてブランドとの関係が生まれ、長期的な価値につながっていくのだと思います。

「人は広告を見たいわけではなく、面白いものを見たいだけ」そのことを、いつも心のどこかに持って仕事をするようにしています。

現在、広告コミュニケーションの構造は大きく変化しています。メディア環境の分散やSNSの浸透によって、企業と生活者の接点は多層化し、単発の広告制作だけではブランド体験を十分に設計できない時代になりました。だからこそ、映像、OOH、イベント、SNSなどを横断しながらコミュニケーション全体をプロデュースする力が、これまで以上に重要になっています。

THINGMEDIAでも映像制作を核としながら、ショートドラマやイベント、OOHなど多様な表現を組み合わせるプロデュース体制をさらに強化していきます。制作会社という枠を越え、企業のマーケティングと事業成長に伴走するクリエイティブパートナーとして、THINGMEDIAの新しい価値をつくっていきたいと考えています。

代表取締役CEO：田中博之

THINGMEDIAは「はぐれ者たちをヒーローに」という人事理念を掲げています。おかげさまで個性豊かなメンバーが揃いましたが、はぐれ者が多すぎたので、そろそろ頼れる「大人」の存在が必要だと感じていました。

そのタイミングで、経験豊富な多聞さんがジョインしてくれたことは、THINGMEDIAにとって大きな前進の一歩です。これからの急成長フェーズに向けて、映像プロダクション部門の土台がより強固になることを確信しています。

取締役COO：佐藤一樹

多聞さんは前職の最後の上司でした。そして、偉大な人です。

そんな上司が来てくれるくらいの会社になったんだと思うと、感慨深さ、この上ありません。

しかし逆を言えば、THINGMEDIAが前職の上司が必要になるステージに突入したとも言えます。なぜならTHINGMEDIAは9期目からスタートアップになったからです。

この先訪れるであろう目まぐるしい変化の中で、これまでの常識が通用しなくなるかもしれない中で、くらいつき、もがき、日々挑戦し続けていくTHINGMEDIAの土台をもっと強固なものにしていく必要があるんです。

ヒリヒリしかありませんが、まずは清潔なオフィスになるように片付けていこうと思います。

THINGMEDIA株式会社について

THINGMEDIA（シングメディア）は、2018年3月に創業した渋谷の映像スタートアップです。

映像制作のプロフェッショナルとして、企業向けの広告・ブランデッドムービー・SNS動画等の企画・制作を手がける映像プロダクション事業と、課金型ショートドラマを中心としたIPコンテンツの企画・制作・配信を行うスタジオ事業を展開しています。

名称：THINGMEDIA株式会社

所在地：〒150-0047 東京都渋谷区神山町5-20 ZINE YOYOGI-KOEN 4A

設立：2018年3月16日

代表者：代表取締役 田中 博之、取締役/プロデューサー 佐藤 一樹

企業サイト：https://thingmedia.co/

採用サイト：https://recruit.thingmedia.co/