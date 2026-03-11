道路使用許可申請をクラウドで標準化、道路使用申請書類を誰でも簡単に作成できるDXツール「スマート道路申請365」提供開始

株式会社Defrag works※画像はイメージです。

株式会社DefragWorks（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦龍徳、以下 当社）は、建設現場における道路使用許可申請業務を効率化するDXツール「スマート道路申請365(https://genba365.com/service/road)」の提供を開始しました。申請に必要な地図作成、定型書類への転記、体裁調整といった煩雑な作業を、入力情報を起点に、都道府県別の書式反映や地図作成等を自動化・標準化することで、現場担当者の負担軽減と業務品質の安定化を支援します。

背景：現場の“申請が回らない”は、属人化と分断、そして「把握しづらさ」が原因

道路使用許可申請は、工事の安全確保や近隣調整に欠かせない一方、提出先や様式、添付資料が案件ごとに異なり、担当者の経験値に依存しやすい業務です。さらに、現場・協力会社・元請・事務側で情報が分断されると、必要事項の確認ややり取りが増え、申請作成が「後回し」になりがちです。加えて、複数案件が同時進行する現場では、申請の進捗状況が個人のメモや口頭共有に依存し、会社としての把握が難しくなることで、「取り忘れ」「提出漏れ」「差し戻し対応の遅れ」といったリスクが発生します。結果として、着工前の段取りに遅れが出たり、修正対応が重なって現場の残業要因になるなど、現場運営全体に影響が波及します。

当社は、こうした“段取り業務の負担”を構造的に減らすため、道路使用許可申請を誰でも再現できるプロセスへ落とし込み、入力から書類作成までの流れを標準化すると同時に、案件単位で申請情報を集約し、会社として把握しやすい「スマート道路申請365(https://genba365.com/service/road)」を開発しました。

補足：法改正を見据え、申請業務の“外部委託”運用の見直しが求められる可能性

近年、道路使用許可申請の作成・提出に関わる実務が、現場業務の一部として「外部の第三者」に付随的に委託されているケースも見られます。一方で、行政書士法第19条の改正（およびその運用）を踏まえると、申請書類の作成・提出に関する業務は、行政書士（行政書士法人）による対応が求められる領域と、申請者側（施工会社等）が自社で行うべき領域を、より慎重に切り分ける必要が出てくる可能性があります。こうした環境変化の中、当社は、申請に必要な資料作成を誰でも再現できる形に標準化し、施工会社の担当者が自社で申請準備を進めやすい仕組みとして「スマート道路申請365(https://genba365.com/service/road)」を提供します。

※法令の解釈や運用の詳細は、官報・e-Gov等の公的情報や所管団体等の案内をご確認ください。

「スマート道路申請365(https://genba365.com/service/road)」でできること（主な特長）

1）地図の自動生成

申請に必要な位置図・案内図などの作成を支援し、地図作成にかかる手間を削減します。案件ごとに異なる地図準備の負担を軽減し、準備時間の短縮に寄与します。

2）都道府県選択による申請書式の自動反映（入力支援）

道路使用申請書の作成画面で都道府県情報を入力すると、該当する都道府県の申請書式が自動で反映されます。書式探しや転記の手間を減らし、担当者による作成品質のばらつきを抑えます。

3）“誰でも作れる”操作設計で標準化

属人化しがちな申請作成を、入力→出力の流れで標準化。担当者交代時の引継ぎ負荷や教育コストを抑え、申請品質を一定に保ちます。現場側の「分かる人しか触れない」をなくし、チームで回せる状態を目指します。

4）案件一覧で申請情報を集約し、会社として把握できる状態へ

案件ごとに申請日や提出先等の情報を集約し、一覧で確認できます。さらに過去の申請データを「複製」して再利用できるため、類似現場の申請を素早く作成可能。担当者任せの管理から脱却し、会社として申請対応の抜け漏れを減らすための運用を支援します。

5）交通安全対策図を、誰でも簡単に作図

あらかじめ用意されたパーツを、直感的なドラッグ＆ドロップ操作で配置するだけで、交通安全対策図の作図が可能です。専門ソフトがなくても作成でき、作図の手間や属人化の解消に貢献します。

6）申請準備の周辺作業を圧縮し、現場の本来業務に時間を戻す

転記・地図作成・体裁調整などの周辺作業を圧縮し、現場が本来注力すべき安全・品質・工程管理へ時間を戻します。繁忙期でも申請対応の遅延リスクを下げ、段取り全体の安定化に貢献します。

※対応する帳票・提出要件は地域や案件条件により異なるため、運用に合わせて最適な利用方法をご案内します。

想定利用シーン

・現場監督が必要情報を入力し、地図と申請書類をまとめて作成

・新任担当者でも手順に沿って作成でき、申請業務の品質を均一化

・協力会社・元請・事務側との確認に必要な情報を整理しやすくし、手戻りや差し戻しを抑制

・案件一覧で申請日や提出先を集約し、過去案件を「複製」して類似現場の申請を素早く作成

・ドラッグ＆ドロップで交通安全対策図を作図し、作図業務の属人化を解消

・繁忙期でも申請対応を滞らせず、着工前準備の遅延リスクを低減

今後の展開

当社は、建設現場における“段取り・手配・申請”の負担を減らすことが、現場の安全性と生産性を底上げすると考えています。今後も「スマート道路申請365(https://genba365.com/service/road)」を起点に、申請業務のさらなる効率化、運用の標準化、現場とバックオフィスの連携強化につながる改善を継続し、現場の実務が確実に回るDXを提供してまいります。加えて、現場の運用実態に即したアップデートを重ねることで、判断回数とコミュニケーションコストを減らし、誰でも迷わず進められる業務設計の実現を目指します。

※将来的には、申請業務に加え、現場で発生する付帯業務全体の負担軽減も視野に入れています。

詳細を見る :https://genba365.com/service/road

■ 現場365 が目指す世界

「現場365」では、スマート道路申請365 に加え、

駐車場サポート365

現場事務所サポート365

宿舎サポート365

スマート近隣挨拶365

スマート電子取説365

など、建築・土木を問わず、すべての現場で発生する付帯業務を一気通貫で支援するサービスをリリース予定です。

■ 会社概要

会社名：株式会社DefragWorks（デフラグワークス）

所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-8-4 EX 恵比寿西ビル5 階

代表者：代表取締役 三浦 龍徳

設立：2025 年8 月

事業内容：

o 建設・土木業界向けDX サービス「現場365」の企画・開発・運営

o 建設現場における付帯業務（駐車場、現場事務所、宿舎、道路申請、近隣挨拶）の支援

URL：https://genba365.com/

■本件に関するお問い合わせ先（メディア・導入検討共通）

TEL:03-6388-0700（平日9:00～18:00）

E-mail：web-info@genba365.com



