【健康経営の効果検証】健康経営を人的資本KPIに接続する効果検証サービスの提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、健康経営を「施策を実行した」で終わらせず、PDCAを回して投資対効果を説明できる状態にするため、評価設計と月次レポートを標準化した健康経営の効果検証サービスの提供を開始しました。

指標（KPI）の定義、データ収集、月次/四半期レビュー、改善提案までを一体で整備し、健康経営の取り組みを人的資本KPIへ接続できる運用に落とし込みます。

提供開始の背景

健康経営は、取り組みの実施そのものよりも、成果を説明できる運用が求められます。施策が増えるほど、どれが効いたのかが分からず、経営としての投資判断が難しくなる一方、人的資本の文脈では「可視化」「PDCA」「説明可能性」が重視される傾向が強まっています。

本サービスは、統計分析や高度なデータ基盤がなくても「経営が意思決定できる粒度」で効果検証を回すことを目的に、評価設計とレポート運用を標準化します。

サービス概要（指標設計→データ収集→レビュー→改善提案）

本サービスは、健康経営のPDCAを回すための評価設計と運用（レポート・会議体）を整備し、改善までを伴走します。

提供内容指標設計（KPIの定義と優先順位付け）

健康経営で狙う経営課題（採用、定着、生産性、安全、医療費等）を整理

人的資本KPIへ接続可能な指標を選定し、定義・算出ルール・運用頻度を整備

「見栄えの指標」ではなく、意思決定に効くKPIに絞り込みます

データ収集（最小運用で回る形に整備）

既存データ（勤怠、健診、ストレスチェック、サーベイ等）を前提に収集方法を整理

追加負担が出る場合は、最小の追加で回る設計（簡易アンケート等）に落とし込み

個人を特定しない集計を基本とし、閲覧範囲・取扱いを整理します

月次/四半期レビュー（会議体とレポート運用）

月次で「推移」と「重点領域」を確認し、打ち手を更新

四半期で施策ポートフォリオを見直し、当たり施策へ集中

レビューのための会議体設計（誰が、何を見て、何を決めるか）を整備

改善提案（効いた施策へ集中し更新）

指標の変化と運用状況から、改善余地を特定

施策の追加ではなく、導線・運用・対象の組み替えで効果を出す設計に寄せます

次期計画へ反映し、年度でPDCAが回る状態を作ります

一次情報として提示する運用成果物（例）

評価設計テンプレ（KPI定義、算出、頻度、責任分界）

月次レポート雛形（推移、前月差・前年差、重点領域、打ち手）

四半期レビュー雛形（施策の当たり外れ、次期更新）

サンプルレポート（匿名・サンプル形式で提示）

期待できる経営インパクト（人的資本KPIに接続できる）

健康経営を「説明可能な投資」に転換

KPI定義と推移、打ち手の更新をセットで提示でき、経営報告に耐える形になります。

施策のムダ打ちを減らし、当たり施策へ集中

レポートと会議体で施策の当たり外れを判断し、投資配分を最適化できます。

統計がなくてもPDCAを回せる

最小のデータと標準レポートで、意思決定に必要な粒度の効果検証を継続できます。

人的資本KPI運用の土台を整備

健康・生産性・定着等のKPIを定点で管理し、継続開示の準備にもつながります。

導入の流れ

まとめ

- 現状整理（経営課題、既存施策、利用可能データの確認）- KPI設計（指標の選定、定義、算出、頻度、責任分界）- データ収集設計（既存データ＋最小追加の整理）- 月次レポート運用開始（推移、重点領域、打ち手更新）- 四半期レビュー（施策ポートフォリオ見直し）- 年度で更新（次期計画と予算配分へ反映）

本サービスは、健康経営の効果検証を「PDCAが回る運用」に落とし込むため、評価設計と月次レポートを標準化し、月次/四半期レビューと改善提案までを一体で支援します。

健康経営を人的資本KPIに接続し、経営報告に耐える説明可能性を整えたい企業様は、評価設計テンプレと月次レポート雛形を起点に、現状に合わせた運用設計をご提案します。

下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

